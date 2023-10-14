ከግዙፍ ፕላኔቶች ግጭት የተነሳ አዲስ ፕላኔት ትሰራለች።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሁለት ግዙፍ ፕላኔቶች መካከል የተፈጠረውን ግዙፍ ግጭት ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኙታል። ይህ ግጭት ሙሉ በሙሉ አዲስ ፕላኔትን ወደመመስረት ሊያመራ ይችላል፣ ይህም የአለምን መወለድ ለመመስከር እና ስለ ፕላኔት አፈጣጠር ሂደት ግንዛቤዎችን ለማግኘት ያልተለመደ እድል ይሰጣል።
በዲሴምበር 2021፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ASASSN-21qj በመባል የሚታወቀው ፀሀይ መሰል ኮከብ ብልጭ ድርግም የሚል እና በሚታየው ብርሃኑ ላይ ለውጦችን በጥቂት ወራት ውስጥ ተመልክተዋል። ይህ መደብዘዝ መጀመሪያ ላይ በኮከብ እና በምድር መካከል በሚተላለፉ ነገሮች ምክንያት ነው. ይሁን እንጂ አርቱ ሳኒዮ የተባለ አማተር የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ከኮከቡ የሚለቀቀው የኢንፍራሬድ ብርሃን የሚታየው የብርሃን መደብዘዝ ከመከሰቱ ከዓመታት በፊት እንደታየ አስተውሏል።
በእነዚህ ምልከታዎች ላይ በመመርኮዝ የሳይንስ ሊቃውንት ብልጭ ድርግም የሚሉ እና የኢንፍራሬድ ብርሃን መጨመር በሁለት ፕላኔቶች መካከል በተፈጠረ አስደንጋጭ ግጭት ሊገለጽ እንደሚችል ሀሳብ አቅርበዋል ። እንደ እነዚህ ግጭቶች ያሉ ግዙፍ ተጽእኖዎች በፕላኔቷ ምስረታ የመጨረሻ ደረጃዎች ላይ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ይታመናል, መጠኖቻቸውን, ውህደቶቻቸውን እና ምህዋራቸውን በመቅረጽ ላይ ናቸው.
የግጭቱ መላምት ትክክል ከሆነ፣ ተፅዕኖው ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል ይለቀቃል፣ ከተጋጭ ፕላኔቶች ላይ ያለውን ቁሳቁስ በማሞቅ እና በማቅለጥ ነበር። ይህ ከመጀመሪያዎቹ ፕላኔቶች በመቶዎች ለሚቆጠሩ ጊዜያት የሚበልጥ ሞቃታማና አንጸባራቂ ጅምላ ይፈጥራል። የጨመረው የኢንፍራሬድ ብርሃን ምልከታ የተገኘው ከዚህ ግዙፍ የሰውነት ሙቀት የተነሳ ነው።
ግጭቱ ፍርስራሹን ወደ ተለያዩ የከዋክብት ምህዋሮች ያስወጣ ነበር፣ አንዳንዶቹም በትነት ይሆኑ ነበር፣ ይህም ትንሽ የበረዶ እና የድንጋይ ክሪስታሎች ደመና ይፈጥራሉ። እነዚህ ደመናዎች በ ASASSN-21qj እና በመሬት መካከል በሚያልፉበት ጊዜ የኮከቡ የሚታየው ብርሃን አልፎ አልፎ እንዲደበዝዝ አድርጓል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የሚጋጩት ፕላኔቶች ምናልባት ከኡራነስ እና ከኔፕቱን ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው በረዶ ይዘዋል. ግጭቱ የተከሰተው ከኮከቡ ራቅ ባለ ቦታ ላይ ሲሆን ይህም የፀሐይ ስርዓታችን ውጫዊ ክልሎችን በሚመስል መልኩ ሳይሆን በጥብቅ የታሸጉ የፕላኔቶች ስርዓቶች በሌሎች ቦታዎች ይታያሉ።
ሳይንቲስቶች ይህንን የከዋክብት ሥርዓት በጊዜ ሂደት በማጥናት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ተጨማሪ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። እንደ NASA's JWST ያሉ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም የወደፊት ምልከታ ተመራማሪዎች የቆሻሻ ቅንጣቶችን መጠን እና ስብጥር እንዲወስኑ፣ ከተፅእኖ በኋላ ያለውን አካል ኬሚስትሪ እንዲመረምሩ እና የማቀዝቀዝ ሂደቱን እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል። ምናልባትም አዲስ ጨረቃዎች መከሰታቸውን ሊመሰክሩ ይችላሉ.
ይህ ግኝት የአዲሱን ፕላኔት አፈጣጠር በእውነተኛ ጊዜ ለመመልከት እና ግዙፍ የፕላኔቶች ስርዓቶችን እንዴት እንደሚቀርጽ ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ልዩ እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
- ሲሞን ሎክ, NERC የምርምር ባልደረባ, የምድር ሳይንስ ትምህርት ቤት, የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ
- ማቲው ኬንብሊቲ፣ በላይደን ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ተባባሪ ፕሮፌሰር
- ዞኢ ሊይንሃርት ፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር ፣ የፊዚክስ ትምህርት ቤት ፣ የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ