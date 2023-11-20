የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የጠፈር ፍንዳታ በሚያስደንቅ ብሩህነት ተመልክተዋል።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባ ያልተለመደ የጠፈር ክስተት በቅርቡ ተመልክቷል። ይህ ብርቅዬ ክስተት፣ luminous fast blue optical transient (LFBOT) በመባል የሚታወቀው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ታይቷል እናም ተመራማሪዎችን መልስ እንዲፈልጉ አድርጓል።
LFBOT፣ “ታዝማኒያ ዲያብሎስ” የሚል ስም ያለው፣ ከፕላኔታችን 1 ቢሊዮን የብርሀን አመታት ርቆ በሚገኝ ጋላክሲ ውስጥ ተከስቷል። ከሱፐርኖቫዎች በተቃራኒ በሳምንታት ወይም ወራት ውስጥ ቀስ በቀስ እየከሰመ እንደሚሄድ፣ LFBOTዎች በፍጥነት ወደ ከፍተኛ ብሩህነት ይደርሳሉ እና ከዚያም በፍጥነት በቀናት ውስጥ እየቀነሱ ይሄዳሉ።
የታዝማኒያ ዲያብሎስ አስደናቂ ብርሃን ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባ ሲሆን ከ100 ቢሊዮን የፀሐይ ብርሃን ጋር የሚመጣጠን ኃይል ያመነጫል። የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ጄፍ ኩክ ከስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በአውስትራሊያ የሚገኘው የARC የልህቀት ማዕከል በስበት ዌቭ ዲስከቨሪ (ኦዝግራቭ) “እንዲህ ያለ ክስተት ከዚህ በፊት ታይቶ አይታወቅም” ብለዋል።
ከ2018 ጀምሮ፣ በጣት የሚቆጠሩ LFBOTዎች ብቻ ተስተውለዋል፣ ሁሉም በጋላክሲዎች ውስጥ የሚከሰቱት ኮከቦች በንቃት በሚፈጠሩበት ነው። የስነ ፈለክ ማህበረሰብ እነዚህን ብርቅዬ ክስተቶች ስለሚመራው መሰረታዊ ዘዴ እርግጠኛ አይደለም።
በኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት አና ዋይ ኪው ሆ የተባሉ መሪ የጥናት ደራሲ “LFBOTs ቀድሞውንም ያልተለመደ እና እንግዳ ክስተት ናቸው፣ስለዚህ ይህ የበለጠ እንግዳ ነገር ነበር” በማለት አብራርተዋል። የሚለቀቀው ከፍተኛ መጠን ያለው የኃይል ምንጭ እስካሁን አልታወቀም።
የታዝማኒያው ዲያብሎስ LFBOT ግኝት እና ተደጋጋሚ መነቃቃቱ ለሳይንቲስቶች ተጨማሪ ጥያቄዎችን አስነስቷል። የጥናቱ ውጤት በቅርቡ ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ ታትሟል። ተመራማሪዎች ፍንጣቂውን ለማወቅ በዓለም ዙሪያ 15 ቴሌስኮፖችን በመጠቀም አስደናቂ የሆነ ድርድር ተጠቅመዋል።
በየጥ
LFBOT ምንድን ነው?
LFBOT፣ ወይም አንጸባራቂ ፈጣን ሰማያዊ ኦፕቲካል አላፊ፣ በሰማያዊ ብርሃን በደመቀ ሁኔታ የሚያበራ፣ ከፍተኛ ብሩህነት ላይ የሚደርስ እና በቀናት ውስጥ የሚጠፋ የጠፈር ፍንዳታ አይነት ነው።
LFBOT ከሱፐርኖቫ የሚለየው እንዴት ነው?
ከሱፐርኖቫስ በተለየ፣ ለመደበዝ ሳምንታት ወይም ወራት ሊፈጅ ይችላል፣ LFBOTዎች በፍጥነት ወደ ከፍተኛ ብሩህነት ይደርሳሉ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ብሩህነታቸው ይቀንሳል።
ስለ የታዝማኒያ ዲያብሎስ LFBOT ልዩ የሆነው ምንድን ነው?
የታዝማኒያ ዲያብሎስ LFBOT የLFBOT ደጋግሞ ሲቃጠል ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው ምሳሌ ነው። ከ100 ቢሊየን ፀሀይ ጋር እኩል የሆነ አስገራሚ ሃይል ያመነጫል።
የታዝማኒያ ዲያብሎስ LFBOT ጉልበት ምንጩ ምንድነው?
ሳይንቲስቶች በታዝማኒያ ዲያብሎስ LFBOT ለታየው ከፍተኛ የኃይል ልቀት ተጠያቂ የሆነውን መሠረታዊ ዘዴ አያውቁም።