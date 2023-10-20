ጥገኛ ተውሳኮች የተሰረቁ ጂኖችን በመጠቀም አስተናጋጆችን ይቆጣጠራሉ፣ የጥናት ግኝቶች

በRIKEN የባዮሲስተም ዳይናሚክስ ምርምር ማዕከል ሳይንቲስቶች ጥገኛ ተሕዋስያን አስተናጋጆቻቸውን ለመቆጣጠር የሚጠቀሙበት አስደናቂ ዘዴ አግኝተዋል፡ የተሰረቁ ጂኖች በአግድመት የጂን ዝውውር ያገኙታል። በCurrent Biology ላይ የታተመው ጥናቱ፣ ጥገኛ ተሕዋስያን ለራሳቸው ሕልውና እና መራባት የአስተናጋጅ ባህሪን የመጠቀም ችሎታ እንዳላቸው ያሳያል።
የዚህ ማጭበርበር አንድ ምሳሌ በፈረስ ፀጉር ትሎች ውስጥ ይታያል. እነዚህ ትሎች በውሃ ውስጥ የተወለዱ እና በውሃ ውስጥ በሚገኙ ነፍሳት ወደ ደረቅ መሬት ለማጓጓዝ ይተማመናሉ. እንደ ክሪኬት ወይም ማንቲስ ያሉ ምድራዊ አስተናጋጅዎቻቸውን እንደደረሱ፣ ትሎቹ ውሎ አድሮ ወደ ውሃ መመለሳቸውን ለማረጋገጥ ባህሪያቸውን ይለውጣሉ፣ ይህም የህይወት ዑደታቸውን መቀጠል ይችላሉ። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ሞለኪውላዊ ማስመሰልን በፓራሳይቶች እንደሚጠቀሙ ቢጠቁሙም, የዚህ ክስተት ትክክለኛ ዘዴ አሁንም ግልጽ ሆኖ ቆይቷል.
በዚህ ርዕስ ላይ ብርሃንን ለማብራት ተመራማሪዎቹ የማንቲስ አስተናጋጁን በሚጠቀሙበት ጊዜ በ Chordodes horsehair worm ውስጥ ያለውን የጂን አገላለጽ መርምረዋል. ይህ ትል በሚታለልበት ጊዜ ከ3,000 በላይ ጂኖችን በጠንካራ ሁኔታ እንደሚገልጽ ደርሰውበታል ይህም በአስተናጋጁ የነርቭ ሥርዓት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ፕሮቲኖች መፈጠርን ያሳያል። በአንጻሩ፣ በማንቲስ አእምሮ ውስጥ ያለው የጂን አገላለጽ ያልተበከሉ ማንቲስ ጋር ሲነጻጸር አልተለወጠም።
ተመራማሪዎቹ አስተናጋጁን በመቆጣጠር ረገድ የተሳተፉትን ጂኖች አመጣጥ ትኩረታቸውን አዙረዋል። ብዙዎቹ የፈረስ ፀጉር ትል ጂኖች በሚያስደንቅ ሁኔታ ማንቲስ ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ይህ የሚያመለክተው ጂኖቹ የተገኙት በአግድም የጂን ሽግግር ሲሆን ይህ ሂደት ጂኖች ሳይራቡ በህዋሳት መካከል የሚተላለፉበት ሂደት ነው። አግድም የጂን ሽግግር ከፍተኛ የዝግመተ ለውጥ ውጤቶች ሊኖረው ይችላል, ይህም ፍጥረታት አዳዲስ ጂኖችን ወይም ተግባራትን በፍጥነት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል.
ተጨማሪ ትንታኔ በፈረስ ፀጉር ትሎች ውስጥ የሚታየው ሞለኪውላዊ ሚሚሚክ ከማንቲስ አግድም የጂን ሽግግር ውጤት ነው የሚለውን ሀሳብ ደግፏል። ተመራማሪዎቹ በሆስት ማኒፑልሽን ውስጥ የተካተቱት ቁልፍ ጂኖች በማንቲስ ውስጥ ካሉት ጋር እንደሚዛመዱ ደርሰውበታል ነገር ግን የማንቲስ ሆስትን በማይጠቀሙ የፈረስ ፀጉር ትል ዝርያዎች ውስጥ የሉም ወይም የተለዩ ናቸው። እነዚህ አስመሳይ ጂኖች፣ በተለይም ከኒውሮሞዱላሽን፣ ከብርሃን መስህብ እና ከሰርከዲያን ሪትሞች ጋር የተያያዙ፣ በአስተናጋጅ ማጭበርበር ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ይመስላል።
አግድም የጂን ዝውውሩ በባክቴሪያዎች ውስጥ የአንቲባዮቲክ መከላከያዎችን ለማዳበር እንደ ዘዴ በስፋት ተስተውሏል. ይህ ሂደት በብዙ ሴሉላር ፍጥረታት መካከል መገኘቱ በዝግመተ ለውጥ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎች አግድም የጂን ዝውውርን የበለጠ ለመመርመር እና ስለ ዝግመተ ለውጥ መላመድ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ የፀጉር ትልን እንደ ሞዴል ለመጠቀም ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጥናት፡ የአሁኑ ባዮሎጂ፣ “አግድም የጂን ዝውውር ባህሪን መኮረጅ ያስችላል እና በጥገኛ ኒሞሞርፍ ውስጥ የተደበቀ መላመድን ይሰጣል”
- RIKEN የባዮሲስተም ተለዋዋጭ ምርምር ማዕከል፡ https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/