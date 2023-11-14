የሳይንስ ሊቃውንት ዝንጀሮ ቺሜራ ፈጠሩ፡ በስቴም ሴል ምርምር ውስጥ ትልቅ ግኝት

በቻይና የሚገኙ ሳይንቲስቶች የዝንጀሮ ቺመራን በሁለት የዲ ኤን ኤ ስብስቦች በተሳካ ሁኔታ በመፍጠር በስቲም ሴል ምርምር ላይ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። ይህ ያልተለመደ ፍጡር የሚያብረቀርቅ አረንጓዴ የጣት ጫፎች እና አይኖች አሉት፣ይህም ከተመሳሳይ ዝርያ የተገኙ እንቁላሎችን በዘረመል በማጣመር ነው። እንደ አለመታደል ሆኖ የዝንጀሮው ቺሜራ በመተንፈሻ አካላት እጥረት እና በሃይፖሰርሚያ ምክንያት በ10 ቀናት ውስጥ ህይወት አጭር ነበር።
በቻይና የሳይንስ አካዳሚ የስነ ተዋልዶ መሀንዲስ ዜን ሊዩ የሚመሩት ተመራማሪዎቹ ይህንን ስኬት በዘርፉ ለረጅም ጊዜ ሲፈለግ የነበረው ግብ ሲሉ አድንቀዋል። ከሁለቱም የዲኤንኤ ስብስቦች አካላት ጋር የዝንጀሮ ቺሜራ በመፍጠር ፣ ይህ ግኝት የነርቭ በሽታዎችን እና ሌሎች የባዮሜዲካል ጥናቶችን ለማጥናት የበለጠ ትክክለኛ እና ትክክለኛ የጦጣ ሞዴሎችን ለመፍጠር መንገድ ይከፍታል።
ሳይንቲስቶቹ ይህንን ስኬት ለማሳካት በርካታ የዝንጀሮ ግንድ ሴል መስመሮችን ሠርተዋል። እነዚህ የሴል ሴሎች በጥንቃቄ የተፈተኑ እና በአረንጓዴ ፍሎረሰንት ፕሮቲን ተለጥፈዋል, ይህም ተመራማሪዎቹ ከግንዱ ሴሎች የተገኙትን ቲሹዎች እድገት እና እድገት እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል. የሴል ሴሎች ወደ መጀመሪያው የዝንጀሮ ሽሎች ውስጥ ገብተው ወደ ሴት ማካኮች ተተክለዋል. ከ 12 እርግዝናዎች ውስጥ, ስድስት የቀጥታ ልደቶች ተመዝግበዋል.
ናቭ ፕሉሪፖተንት የዝንጀሮ ግንድ ህዋሶች በ Vivo ውስጥ የዝንጀሮ አካልን ወደ ሚፈጥሩት የተለያዩ ቲሹዎች እንደሚለያዩ በተሳካ ሁኔታ በማሳየት ይህ ጥናት በጥንታዊ ዝርያዎች ውስጥ ስላለው የፕሉሪፖተንት ስቴም ህዋሶች የዕድገት አቅም ላይ ያለንን ግንዛቤ ጥልቅ ያደርገዋል። ቺሜራዎች ቀደም ብለው የተፈጠሩ ቢሆንም፣ ይህ በሴል ሴሎች አማካኝነት የተገኘው የፕሪም ቺሜራ የመጀመሪያ ልደት ነው።
የዚህ ጥናት መሰረታዊ ግኝቶች በሴል ሴል ውስጥ በሳይንሳዊ ጆርናል ላይ ታትመዋል, ይህም እያደገ የመጣውን የእውቀት አካል እና በስቴም ሴል ምርምር ውስጥ ያለውን አቅም ይጨምራል. ሳይንቲስቶች የኪሜራ ምርምር ሊሆኑ የሚችሉ አተገባበሮችን ማሰስ ሲቀጥሉ፣የሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች እና ጥንቃቄ የተሞላበት እርምጃዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ቺሜራ ምንድን ነው?
በዚህ አንቀፅ አውድ ውስጥ፣ ቺሜራ የሚያመለክተው በዘረመል የተለዩ ሴሎችን ወይም ከተለያዩ ዝርያዎች ሕብረ ሕዋሳትን በማጣመር የተፈጠረውን አካል ነው።
ግንድ ሴሎች ምንድን ናቸው?
ስቴም ሴሎች በሰውነት ውስጥ ወደ ተለያዩ ልዩ የሕዋስ ዓይነቶች ማደግ የሚችሉ የማይለያዩ ሴሎች ናቸው። ለህክምና ምርምር እና ለማደስ መድሃኒት ትልቅ አቅም አላቸው.
ይህ ጥናት ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
በስቴም ሴል ምርምር የዝንጀሮ ቺሜራ በሁለት የዲኤንኤ ስብስቦች መፈጠር የነርቭ በሽታዎችን ለማጥናት እና የባዮሜዲኬሽን ጥናቶችን ለማካሄድ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ለተመራማሪዎች ለተወሳሰቡ ሁኔታዎች እምቅ ሕክምናዎችን እንዲረዱ እና እንዲያዳብሩ ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ ሞዴል ይሰጣል።
በኪሜራ ምርምር ዙሪያ ያሉ የስነምግባር ስጋቶች ምንድን ናቸው?
የኪሜራ ምርምር ከእንስሳት ደህንነት፣ ከጄኔቲክ ቁሶች አጠቃቀም እና ከማይታወቁ መዘዞች ጋር የተያያዙ የስነ-ምግባር ጉዳዮችን ያነሳል። ሳይንቲስቶች እና ፖሊሲ አውጪዎች ኃላፊነት የተሞላበት እና ሥነ ምግባራዊ የምርምር ልምዶችን ለማረጋገጥ እነዚህን ስጋቶች በጥንቃቄ ማሰስ አለባቸው።