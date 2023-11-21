ቫምፓየር ኮከቦች፡ በTriple Star Systems ማደግ

አስትሮፊዚክስ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ በከዋክብት ልዩነት እና ልዩ ባህሪያቸው ሲደነቅ ቆይቷል። አንዳንድ ኮከቦች ብቸኝነትን ሲመርጡ ሌሎች ደግሞ ጥንድ ወይም ቡድኖችን ይመሰርታሉ። ነገር ግን ከተለያዩ የከዋክብት አደረጃጀቶች መካከል በሦስትዮሽ ኮከቦች ስርዓት ውስጥ የበለፀገ ቫምፓየር ስታር በመባል የሚታወቅ ልዩ ዓይነት አለ።
በዩናይትድ ኪንግደም በሊድስ ዩኒቨርሲቲ በሳይንቲስቶች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በዚህ አስገራሚ ክስተት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎቹ ወደ ሁለት ቢሊዮን የሚጠጉ የሰማይ አካላትን የዳሰሰውን የአውሮጳ የጠፈር ኤጀንሲ ጋያ ሳተላይት መረጃን በመተንተን፣ ቫምፓየር ከዋክብት ወይም ቤ ስታር በመባል የሚታወቁት በሦስትዮሽ ኮከብ ሲስተም ውስጥ የመኖር አዝማሚያ እንዳላቸው የሚጠቁሙ መረጃዎችን አግኝተዋል።
ኮከቦች በፈጣን እሽክርክሪት እና በአካባቢያቸው የዲስክ ዲስክ በመኖሩ የሚታወቁት የቢ ኮከቦች ንዑስ ስብስብ ናቸው። እነዚህ ሞቃታማ፣ ደማቅ፣ ሰማያዊ-ነጭ ኮከቦች ብዙ ጊዜ ሌላ ተጓዳኝ ኮከብ አላቸው። ይሁን እንጂ ጥናቱ እንደሚያሳየው የቤ ኮከቦች ከመደበኛ ቢ ኮከቦች ጋር ሲነፃፀሩ ጥቂት የጓደኛ-ኮከብ ፊርማዎችን ያሳያሉ።
ሳይንቲስቶቹ ይህን እንቆቅልሽ ለመፍታት የተለያዩ መረጃዎችን በመመርመር ኮከቦች በሥርዓታቸው ውስጥ ሦስተኛው ኮከብ ሊኖራቸው እንደሚችል ደርሰውበታል ይህም እንደ “ቫምፓየር የታወቀ” ሆኖ ያገለግላል። የዚህ ተጨማሪ ኮከብ መገኘት ተጓዳኝ ኮከብ ወደ voracious Be star እንዲጠጋ ያስገድደዋል, በዚህም ምክንያት የከባቢ አየር መሟጠጥን ያስከትላል. ሦስተኛው ኮከብ ፣ የበለጠ ርቀት ፣ በመጀመሪያ የውሂብ ስብስብ ውስጥ አለመኖራቸውን በማብራራት ከመለየት ሊያመልጥ ይችላል።
እነዚህ ግኝቶች የኮከብ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥን ውስብስብነት ያጎላሉ፣ የሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ብቻ ሳይሆን የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችንም የማጥናት አስፈላጊነትን ያጎላሉ። መሪ ተመራማሪው ሬኔ ኦውድማይጀር እንዳሉት ባለፉት አስር አመታት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ ሁለትዮሽነት ያለውን ጠቀሜታ ተገንዝበው ነበር። ይሁን እንጂ ማስረጃዎቹ እንደሚያሳዩት የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች ሚና አሁን ግምት ውስጥ መግባት አለበት.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንደ ጋይያ ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሌሊት ሰማይን ማሰስ ሲቀጥሉ፣የከዋክብትን ጥናት ባለብዙ አቅጣጫዊ እይታ እንደሚያስፈልግ ግልጽ ይሆናል። በሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓት ውስጥ የበለፀጉ የቫምፓየር ኮከቦች ግኝት ስለ አጽናፈ ዓለማችን አስደናቂ እና ልዩ ልዩ ተፈጥሮ ተጨማሪ ግንዛቤን ይሰጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የቫምፓየር ኮከቦች ምንድን ናቸው?
መ፡ ቫምፓየር ኮከቦች፣በተጨማሪም Be stars በመባል የሚታወቁት፣በፍጥነት የሚሽከረከር እና የዲስክ ዲስክ ያለው የኮከብ አይነት ነው። ቫምፓየር ኮከቦች እየተባሉ የሚጠሩት የጓደኛቸውን ኮከብ ከባቢ አየር ስለሚጥሉ ነው።
ጥ፡ ጥናቱ ስለ ቫምፓየር ኮከቦች ምን ገለጠ?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያመለክተው ቫምፓየር ኮከቦች ወይም ኮከቦች ሁን በሦስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች ውስጥ የመኖር አዝማሚያ አላቸው። እነዚህ ኮከቦች ተጓዳኝ ኮከብን ወደ ቫምፓየር ኮከብ በማስገደድ ረገድ ሚና የሚጫወተው ሶስተኛ ተጓዳኝ ኮከብ አላቸው።
ጥ፡ የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ማጥናት ለምን አስፈላጊ ነው?
መ: የሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ብቻ ሳይሆን የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ማጥናት የኮከብ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥን ውስብስብነት ለመረዳት ወሳኝ ነው። የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ጥ፡ ይህ ጥናት እንዴት ተካሄደ?
መልስ፡ ሳይንቲስቶቹ ወደ ሁለት ቢሊዮን የሚጠጉ የሰማይ አካላትን የቃኘውን ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ Gaia ሳተላይት የተገኘውን መረጃ ተንትነዋል። የቢ ኮከቦችን እንቅስቃሴ እና አጋሮቻቸውን በምሽት ሰማይ ላይ በማጥናት በስርአቱ ውስጥ የሶስተኛ ኮከብ መኖሩን ማወቅ ችለዋል።
ጥ፡ ይህ ግኝት ለአስትሮፊዚክስ ምን ማለት ነው?
መ: ይህ ግኝት የኮከብ ሥርዓቶችን ውስብስብነት እና በሥነ ፈለክ ፊዚክስ ውስጥ ባለ ብዙ ገጽታ እይታ አስፈላጊነትን ያጎላል። የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ሚና መረዳቱ ለዋክብት አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ጥናት አዲስ ገጽታ ይጨምራል።