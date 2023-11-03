በከዋክብት ሽክርክሪት እና በኤክሶፕላኔት ክስተቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ማሰስ

እ.ኤ.አ. በ 2013 በተደረገው አስደናቂ ጥናት ሳይንቲስቶች ከኬፕለር ተልእኮ የተገኘውን መረጃ በመተንተን በፍጥነት በሚሽከረከሩ አስተናጋጅ ኮከቦች ዙሪያ ቅርብ ፕላኔቶች አለመኖራቸውን አግኝተዋል። ወደ 2022 በፍጥነት ወደፊት፣ ከኬፕለር እና ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) ተጨማሪ መረጃዎችን በመጨመር ይህ የከዋክብት ሽክርክር ወቅት (Prot) ከፕላኔት ምህዋር ጊዜ (ፖርብ) ዲያግራም ጋር ተሞልቷል። በዚህ ርዕስ ላይ በጥልቀት ለመመርመር ተመራማሪዎች የኬፕለር ፕላኔት አስተናጋጅ ኮከቦችን የ Prot ማውጣትን በድጋሚ ጎብኝተው በዓይነታቸው ላይ ተመስርተው በፕሮት እና በፖርብ መካከል ስላለው ግንኙነት ትኩረት የሚስቡ ግኝቶችን አስገኝተዋል።
አድልዎ የለሽ ትንታኔን ለማረጋገጥ በዚህ ጥናት ውስጥ የተረጋገጡ የኤክሶፕላኔት ሥርዓቶች ብቻ ጥቅም ላይ ውለዋል። ተመራማሪዎች የኤክሶፕላኔት ስርዓቶችን ህዝብ ለመምሰል የኮከብ ፕላኔት የዝግመተ ለውጥ ኮድ ESPEM (Evolution of Planetary Systems and Magnetism) ተጠቀሙ እና እነሱን ከተመልካቾች ጋር አወዳድረው ነበር። ማስመሰያዎቹ በሁለትዮሽ፣ በዝግመተ ለውጥ የተገኙ ኮከቦች እና ባለብዙ ፕላኔቶች ሲስተሞችን ሳይጨምር አንድ ፕላኔት በዋና ተከታታይ ኮከብ በሚዞርባቸው ስርዓቶች ላይ ብቻ ያተኮረ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
ሁለቱም ምልከታዎቹ እና ተመስሎዎች በጣም ቅርብ የሆኑ ፕላኔቶች በፍጥነት የሚሽከረከሩ ኮከቦችን የሚዞሩ ጉልህ እጥረት አሳይተዋል፣ የዚህም ረሃብ መጠን በከዋክብት ስፔክትራል አይነት (ኤፍ፣ ጂ እና ኬ) ላይ ተመስርቶ ለጅምላ ፕሮክሲ ሆኖ ያገለግላል። ይህ የከዋክብት ናሙና. የሚገርመው ነገር፣ የዚህ ረሃብ ወሰን በዓይነትና በጅምላ ይለወጣል። የሙቀት መጠን እና የጅምላ መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ረሃቡ ወደ አጭር የፕሮት እሴቶች ሲሸጋገር ትንሽ የረሃብ ስሜት ይፈጥራል።
ይህ ጥናት በአምሳያው ውስጥ የተዋሃዱ ተጨባጭ የምስረታ መላምቶችን እንዲሁም የቲዳል እና የመግነጢሳዊ ፍልሰት ትክክለኛ አያያዝን ግምት ውስጥ ያስገባ ነበር። እነዚህን ምክንያቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት ተመራማሪዎች በ exoplanet ስርዓቶች ምስረታ እና ዝግመተ ለውጥ ውስጥ በጨዋታው ውስጥ ስላለው አካላዊ ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ችለዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የ2013 ጥናት ምን አገኘ?
መ: በ 2013 የተደረገው ጥናት በፍጥነት በሚሽከረከሩ አስተናጋጅ ኮከቦች ዙሪያ ቅርብ የሆኑ ፕላኔቶች እጥረት እንዳለ አረጋግጧል።
ጥ፡ የ2022 መረጃ በዚህ ርዕስ ግንዛቤ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
መ፡ በ2022 ከኬፕለር እና ከTESS የተገኘው ተጨማሪ መረጃ የከዋክብት ሽክርክር ጊዜን ከፕላኔቷ ምህዋር ጊዜ ጋር ያለውን ክፍተት ለመሙላት ረድቷል።
ጥ: በጥናቱ ውስጥ ትንታኔውን ለማካሄድ ምን ጥቅም ላይ ውሏል?
መ: የኮከብ-ፕላኔት የዝግመተ ለውጥ ኮድ ESPEM ለምስሎች እና ከእይታዎች ጋር ለማነፃፀር ጥቅም ላይ ውሏል።
ጥ: በጥናቱ ውስጥ ምን ዓይነት ኮከቦች ተካትተዋል?
መ፡ ከዋክብት F፣ G እና K ኮከቦችን ጨምሮ በእይታ ዓይነታቸው ተመደቡ።
ጥ፡ ጥናቱ እንደ የጅምላ እና የምስረታ መላምት ያሉ ተለዋዋጮችን ተመልክቷል?
መ፡ አዎ፣ ጥናቱ በስፔክትራል አይነት (የጅምላ ፕሮክሲ) እና በረሃ ወሰን መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲሁም በአምሳያው ውስጥ የተቀናጁ የእውነተኛ ምስረታ መላምቶችን መርምሯል። ማዕበል እና መግነጢሳዊ ፍልሰትም ግምት ውስጥ ገብተዋል።