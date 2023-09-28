የጊዜ ማለፊያ የኮከብ ስርዓት እድገትን ያሳያል

ከቻንድራ ኤክስ ሬይ ኦብዘርቫቶሪ የተገኘ የ20 ዓመታት መረጃ የተጠናቀረ አዲስ ቪዲዮ የኤታ ካሪና ኮከብ ስርዓትን እድገት ተፈጥሮ አሳይቷል። ይህ የኮከብ ስርዓት በ 1838 "ታላቅ ፍንዳታ" አጋጥሞታል, እና የዚህ ክስተት አሻራዎች ዛሬም ሊታዩ ይችላሉ. ጊዜው ያለፈበት ቪዲዮ በስርዓቱ ሁለት ኮከቦች ዙሪያ ያለውን ተለዋዋጭ አካባቢ ያሳያል።
እ.ኤ.አ. በ 1999 ሥራ የጀመረው የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ፣ በኤክስ ሬይ የሞገድ ርዝመት ውስጥ የተለያዩ የጠፈር ክስተቶችን ተመልክቷል ፣ ይህም በኮከብ አፈጣጠር እና በጥቁር ጉድጓዶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ። ከመሬት በ7,500 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የምትገኘው ኤታ ካሪና የካሪና ህብረ ከዋክብት አካል ነው። ጊዜው ያለፈበት ቪዲዮ በ1999፣ 2003፣ 2009፣ 2014 እና 2020 የተወሰዱ ክፈፎችን ያካትታል፣ ይህም ሁለቱን ኮከቦች ከፍተኛ ኃይል ያለው ኤክስሬይ የሚያመነጩት፣ በመዋቅሩ መሃል ላይ በሰማያዊ ብርሃን የሚወከሉ ናቸው። በዙሪያው ያሉት ብርቱካናማ ቢትስ በከዋክብት ዙሪያ ካለው ኔቡልየስ የጋዝ ደመና የሚመነጨው ከደማቅ የኤክስሬይ ነው።
ተመራማሪዎች በኤታ ካሪና ዙሪያ ያለውን የኤክስሬይ ሼል መስፋፋት እና በውስጡ ያለውን የጋዝ ደመና ለካ። በ1840ዎቹ ታላቁ ፍንዳታ ወቅት ኤታ ካሪና ከፍተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ ባወጣችበት ወቅት የኤክስሬይ ዛጎል የተቋቋመው ሊሆን ይችላል ብለው ደምድመዋል። ማስወጣት ሆሙንኩለስ ኔቡላ በመባል የሚታወቁትን የጋዝ ደመናዎች ፈጠረ። ተመራማሪዎቹ ደካማው የኤክስሬይ ሼል፣ ሆሙንኩለስ ኔቡላ እራሱ እና የኢታ ካሪና ደማቅ ውስጣዊ ቀለበት ሁሉም ከኮከብ ስርአት ፍንዳታ የሚመጡ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
የተመራማሪዎቹ ቡድን ታላቁ ፍንዳታ ሁለት የተለያዩ ፍንዳታዎችን ያቀፈ ነበር፡- ዝቅተኛ መጠን ያለው ጋዝ የሚፈነዳ ኤክስሬይ፣ ከዚያም Homunculus ኔቡላ የተባለውን ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ መውጣቱን አቅርቧል። በተጨማሪም ታላቁ ፍንዳታ የተከሰተው በከዋክብት ውህደት ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ፣ ይህም ኤታ ካሪና በአንድ ወቅት የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓት እንደነበረች ይጠቁማሉ።
ወደፊት የሚደረጉ ምልከታዎች ስለ ፍንዳታው አመጣጥ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። እስከዚያው ድረስ፣ ጊዜው ያለፈበት ቪዲዮ በኮስሞስ ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ላይ አስደሳች እይታን ይሰጣል። ተመልካቾች የ Eta Carinae ኮከብ ስርዓት ተለዋዋጭ አካባቢን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል, ይህም ብዙውን ጊዜ በማይቆሙ ምስሎች ውስጥ ይስተዋላል.
ምንጭ፡ ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል (ዩአርኤል አልተሰጠም)