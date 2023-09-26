TRAPPIST-1 Exoplanetary Systemን በማጥናት ውስጥ የተገኙ ስኬቶች

ከዩኒቨርስቲ ደ ሞንትሪያል ተመራማሪዎች TRAPPIST-1 exoplanetary systemን በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። ይህ ስርዓት ሰባት የምድርን መጠን ያላቸውን ኤክሶፕላኔቶች ያቀፈው፣ ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ ሲያስደስት እና ከፀሀይ ስርዓታችን ውጭ ሊኖሩ የሚችሉ አካባቢዎችን የማግኘት ተስፋን አድርጓል።
በዶክትሬት ተማሪዋ ኦሊቪያ ሊም የሚመራው ቡድኑ TRAPPIST-1 b ለስርዓቱ ኮከብ ቅርብ የሆነችውን ኤክሶፕላኔት ምህዋር ለመመልከት የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን (JWST) ተጠቅሟል። እነዚህ ምልከታዎች በJWST የመጀመሪያ አመት የስራ ዘመን ትልቁ በካናዳ የሚመራ አጠቃላይ ታዛቢዎች (GO) ፕሮግራም አካል ነበሩ። ተመራማሪዎቹ በስርዓቱ ውስጥ ሌሎች ሦስት ፕላኔቶችን ተመልክተዋል-TRAPPIST-1 c, g እና h.
ተመራማሪዎቹ የማስተላለፊያ ስፔክትሮስኮፒን ቴክኒኮችን በመጠቀም በትራንዚት-1 ለ ከባቢ አየር ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ከማዕከላዊው ኮከብ ያለውን ብርሃን ተንትነዋል። ይህም በ exoplanet ከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙትን ሞለኪውሎች እና አቶሞች እንዲለዩ አስችሏቸዋል።
በጥናቱ ከተካተቱት ቁልፍ ግኝቶች ውስጥ አንዱ የኮከብ ብክለት ጉልህ ሚና ሲሆን ይህም የኮከቡ የራሱ ገፅታዎች በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር መለኪያዎች ላይ ያለውን ተጽእኖ ያመለክታል. ቡድኑ የከዋክብት መበከል የ TRAPPIST-1 ለ ስርጭትን እና ምናልባትም በሲስተሙ ውስጥ ያሉትን ሌሎች ፕላኔቶች እንደሚቀርጸው አሳማኝ ማስረጃዎችን አግኝቷል። የከዋክብት እንቅስቃሴ፣ እንደ ጨለማ ቦታዎች፣ ደማቅ ፋኩሌዎች እና የእሳት ነበልባል ክስተቶች፣ የ exoplanet ከባቢ አየር ምልከታዎችን የሚያደናግር “የሙት ምልክቶች” ሊፈጥር ይችላል።
ጥናቱ የከዋክብትን መበከል ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል የፕላኔታዊ ስርዓቶች የወደፊት ምልከታዎችን ሲያቅዱ. ይህ በተለይ እንደ TRAPPIST-1 ባሉ በነቃ ተፈጥሮው በሚታወቀው በቀይ ድንክ ኮከብ ዙሪያ ለሚሽከረከረው እንደ TRAPPIST-XNUMX ያሉ ስርዓቶች በጣም አስፈላጊ ነው።
ስለ TRAPPIST-1 ስርዓት ተጨማሪ ትንተና አሁንም በመካሄድ ላይ ነው፣ ተጨማሪ ምልከታዎች እና መረጃዎች ስለእነዚህ አስገራሚ ኤክስፖፕላኔቶች እና ሊኖሩ ስለሚችሉት መኖሪያነት ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሳድጉ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች