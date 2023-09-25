የከዋክብት ብልጭታ፡ 3D ማስመሰያዎች እና ድምጽ በውስጡ ያሉትን ሚስጥሮች ይገልጣሉ

በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች በከዋክብት ላይ ባደረጉት ጥናት እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከግዙፍ ኮከብ እምብርት እስከ ውጫዊው ገጽ ድረስ ያለውን ሃይል የሚቃኙ 3D ማስመሰያዎች ሠርተዋል። እነዚህ ተመስሎዎች ከዋክብት ስላላቸው የተፈጥሮ “ብልጭታ” አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ኮከቦች የሚያብለጨልጡት በከባቢ አየር ውስጥ ባለው የከዋክብት ብርሃን መታጠፍ ብቻ ሳይሆን በመሬት ላይ ባለው የጋዝ ማዕበል ምክንያት ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ ሞገዶች ለአሁኑ ቴሌስኮፖች የማይታወቁ ናቸው. የሰሜን ምዕራብ ዩንቨርስቲ ቡድን አስመስሎ መስራት ለመጀመርያ ጊዜ የተፈጥሮ የከዋክብትን ብልጭታ እንዲወስኑ አስችሏቸዋል።
በተጨማሪም ቡድኑ እነዚህን ሞገዶች ወደ ድምፅ በመቀየር አድማጮች የኮከቡን ውስጣዊ ክፍል እንዲሰሙ እና የተፈጥሮ ብልጭታውን እንዲለማመዱ አስችሏቸዋል። ይህ ግኝት በከዋክብት ውስጥ በጥልቅ የሚከሰቱ ሂደቶችን ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ሁሉም ኮከቦች የኮንቬክሽን ዞን፣ ጋዞች የሚፈልቁበት እና ሙቀትን ወደ ውጭ የሚገፋበት ብጥብጥ ክልል አላቸው። በከዋክብት ውስጥ ያለው ኮንቬክሽን ነጎድጓዳማ ማዕበልን ከሚያቀጣጥለው ሂደት ጋር ተመሳሳይነት አለው, በቀዝቃዛ አየር መውደቅ, መሞቅ እና እንደገና መነሳት. ይህ ሂደት የከዋክብት ብርሃን እንዲደበዝዝ እና እንዲያበራ የሚያደርጉ ሞገዶችን ያመነጫል፣ ስውር ብልጭታ ይፈጥራል።
ቡድኑ በግዙፍ ኮከቦች እምብርት ውስጥ የተደበቀውን ኮንቬክሽን ሞዴል ለማድረግ ፈለገ። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶችን በመገንባት እና ሁሉንም ተዛማጅ ፊዚክስን በማካተት ፣ማሳሰሎቻቸው የኮከብ ብሩህነት በኮንቬክሽን በሚመነጩ ሞገዶች ላይ በመመስረት እንዴት እንደሚቀየር በትክክል ይተነብያሉ።
ላይ ላይ የሚደርሱትን ማዕበሎች ለመለየት እና ብልጭ ድርግም የሚሉ ለመፍጠር ቡድኑ በምስሎቹ ውስጥ እንዴት ሞገዶች እንደሚንከባለሉ የሚገልጽ ማጣሪያ ሰራ። ይህ "የድምፅ መከላከያ" ዘዴ እንዴት ኮር ኮንቬክሽን ማዕበልን እንደሚያመነጭ እና የኮከብ ብሩህነት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር በትክክል እንዲለኩ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ኮከቡ እነዚህን ሞገዶች እንዴት እንደሚለውጥ በትክክል በመግለጽ ማጣሪያቸውን ከኮንቬክቲቭ ኮር በሚወጡት ሞገዶች ላይ ተጠቀሙ። ከዚያም ሞገዶች በእውነተኛ ኮከብ ውስጥ እንዴት መዞር እንዳለባቸው የተለየ ማጣሪያ ሠሩ። ይህንን ማጣሪያ በመተግበር ሞገዶች በኃይለኛ ቴሌስኮፕ ከታዩ እንዴት እንደሚታዩ የሚያሳዩ ማስመሰያዎችን ፈጥረዋል።
ቡድኑ ግኝታቸውን አንድ እርምጃ በመውሰዱ የሞገድ ድግግሞሾችን በመጨመር ተሰሚነት እንዲኖራቸው በማድረግ እነዚህን ምስሎች ወደ ድምጽ ለውጠዋል። የተለያዩ ድምፆች በተለያየ መጠን ወይም ደማቅ ኮከቦች ከተፈጠሩ ሞገዶች ጋር ይዛመዳሉ.
ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር ስለ ኮከቦች ውስጣዊ አሠራር አዳዲስ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን ለወደፊት የጠፈር ቴሌስኮፖች ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች የተፈጠሩባቸውን ማዕከላዊ ክልሎች ለመመልከት እድሎችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- ሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ