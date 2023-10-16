የኦሪዮኒድ ሜቶር ሻወር፡ የሰለስቲያል እይታ

የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር በዚህ ሳምንት የእንቅስቃሴው ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ ኮከብ ቆጣሪዎችን ለመማረክ ተዘጋጅቷል። በጥቅምት 21-22 ምሽት፣ ምድር በአንድ ወቅት የሃሌይ ኮሜት ጅራት በሆነው በአቧራ ደመና ውስጥ ታልፋለች። ይህ ክስተት ከጨለማ ቦታ በሰዓት እስከ 20 ሚትሮዎችን ለመመልከት እድል ይሰጣል።
በኦሪዮን ህብረ ከዋክብት የተሰየሙ፣ የኦሪዮኒድ ሚቴዎርሶች ከዚህ የሰማይ ምስረታ የመጡ ይመስላሉ። በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ የሚኖሩ ሰዎች ጥሩ እይታ ይኖራቸዋል፤ በዚህ ወቅት ጨረሩ በሰሜናዊው ሰማይ ላይ ከፍ ያለ ቦታ ይኖረዋል።
የኦሪዮኒድ ሜቶር ሻወርን ማየት ምንም ልዩ መሳሪያ አይፈልግም ፣ ሞቅ ያለ ልብስ እና ትዕግስት ብቻ። አንድ ሰዓት ወይም ከዚያ በላይ ከኮከቦች በታች እንዲያሳልፉ ይመከራል፣ይህም ዓይኖችዎ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ ስለሚያስችል በጣም ደካማ የሆኑትን ሚቲዎርሶችን እንኳን የመለየት እድልዎን ከፍ ያደርገዋል።
የቀረበው ቻርት በጥቅምት 03.00 ቀን 22 BST ላይ ከለንደን ያለውን የደቡብ ምስራቅ እይታ ያሳያል። በዚህ ጊዜ የሜትሮ ሻወር ራዲያን በሰማይ ላይ ምክንያታዊ ከፍታ ላይ ይደርሳል። ከዚህ የትኩረት ነጥብ በማንኛውም አቅጣጫ ሜትሮዎች ሊታዩ ይችላሉ።
ይህንን የጠፈር ትዕይንት መመስከር የአጽናፈ ሰማይን ስፋት እና ውበት የሚያሳፍር ማስታወሻ ይሰጣል። ስለዚህ ከሌሊቱ ሰማይ ጋር ቀጠሮ ያዙ እና በኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር አስደናቂነት ለመደነቅ ተዘጋጁ።
ምንጮች:
– የኦሪዮኒድ ሜትሮ ሻወር በዚህ ሳምንት የእንቅስቃሴው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል
- በኦሪዮን ህብረ ከዋክብት ስም የተሰየመ
- ምድር በአንድ ወቅት የሃሌይ ኮሜት ጅራት አካል በሆነው የአቧራ ደመና ማዕከላዊ ክፍልፋዮች ውስጥ ትታረሳለች።
- በሰዓት እስከ 20 ሜትሮዎች ከፍታ ላይ ከጨለማ ቦታ ሊታይ ይችላል
– በጥቅምት 03.00 በ22BST ከሎንደን ወደ ደቡብ-ምስራቅ መመልከት
- ራዲያንት ከደቡብ ንፍቀ ክበብ በሰሜናዊው ሰማይ ላይ ነው, ይህም ለመመልከት ቀላል ያደርገዋል
- ምንም ልዩ መሳሪያ አያስፈልግም, ሞቃት ልብስ እና ትዕግስት ብቻ
- አንድ ሰዓት ወይም ከዚያ በላይ በከዋክብት ስር ማሳለፍ ደካማ ሚቲየሮችን የማየት እድልን ይጨምራል
(ማስታወሻ፡- ከላይ ምንጮች ትክክለኛ ዩአርኤሎች አይደሉም ነገር ግን በአንቀጹ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለውን መረጃ ማጣቀሻዎች ናቸው።)