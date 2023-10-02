የሰሜኑ ሰማይ ንጉስ፡ የሴፊየስ ህብረ ከዋክብትን ማሰስ

በግሪክ አፈ ታሪክ የኢትዮጵያ ንጉሥ የሆነው ሴፊየስ በዚህ ሳምንት በሌሊት ሰማይ ላይ ትልቅ ቦታ ይይዛል። ደካማ ሊሆን ቢችልም, ይህ ሰሜናዊ ህብረ ከዋክብት የሴፊየስን ሚስት የሚወክለው የደብሊው ቅርጽ ያለው ህብረ ከዋክብት ለካሲዮፔያ ቅርበት ስላለው በቀላሉ ማግኘት ይቻላል.
ከለንደን ወደ ደቡብ አቅጣጫ እና ወደ ዜኒዝ ሲመለከት፣ ገበታው በሳምንቱ ውስጥ የሴፊየስን እይታ ያሳያል። በዚህ ህብረ ከዋክብት ውስጥ በጣም ብሩህ የሆነው ኮከብ ከመሬት 49 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው Alderamin ነው። የሚገርመው፣ የምድር መዞሪያ ዋልታ ቅድመ ዝግጅት ምክንያት፣ አልደራሚን በ7500 እንደ ሰሜናዊ ኮከብ ሆኖ ይሰራል።
ሆኖም በሴፊየስ ውስጥ በጣም አስፈላጊው ኮከብ በ887 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ዴልታ ሴፊ ነው። በ1784 ጆን ጉድሪክ የተባለ ወጣት የስነ ፈለክ ተመራማሪ ዴልታ ሴፊን በሚመለከት ትልቅ ለውጥ አደረገ። ይህ ኮከብ በብሩህነት ላይ መደበኛ እና ተደጋጋሚ ለውጦች እንዳጋጠመው ተመልክቷል። እነዚህ ተለዋዋጭ ኮከቦች በሥነ ፈለክ ማኅበረሰብ ዘንድ ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ርዕሰ ጉዳዮች በመሆናቸው ይህ መገለጥ በወቅቱ ታላቅ ደስታን ፈጠረ።
ጉድሪክ በየምሽቱ ማለት ይቻላል እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የዴልታ ሴፊን ልዩነቶች በትጋት ይከታተላል። ዛሬ፣ ይህ ኮከብ ሴፊይድ ተለዋዋጮች በመባል ለሚታወቁት ተለዋዋጭ ኮከቦች ክፍል ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል። የነዚህ ከዋክብት ልዩ ባህሪ የፍፁም ብርሃናቸውን ለመለየት የፍጥነት ጊዜያቸው በዓለማችን ላይ ባሉ ርቀቶች ውስጥ በዋጋ ሊተመን የማይችል መሆኑ ነው።
እንደ አለመታደል ሆኖ ሴፊየስ በምሽት ሰማይ ላይ ያለው ቦታ በደቡብ ንፍቀ ክበብ ከሚገኙት አብዛኞቹ ቦታዎች እንዳይታይ ያደርገዋል።
ምንጮች:
- የለም.