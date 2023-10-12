ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በኒውትሮን ኮከቦች ላይ በ"ኮከብ መንቀጥቀጥ" የተከሰተ፣ የጥናት ግኝቶች

የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRBs) ምስጢራዊ አመጣጥ ላይ ብርሃን የሚያበራ አዲስ ግኝት አደረጉ። FRBዎች በሰከንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል የሚለቁ እጅግ በጣም ኃይለኛ የጠፈር ክስተቶች ናቸው። እ.ኤ.አ. በ 2001 ከተገኙበት ጊዜ ጀምሮ ሳይንቲስቶች የእነዚህን ጊዜያዊ ክስተቶች ምንጭ ለማወቅ ጥረት አድርገዋል። ሆኖም፣ አዲሱ ጥናት FRBs በኒውትሮን ኮከቦች ወለል ላይ በሚፈጠሩ “የኮከብ መንቀጥቀጥ” ሊቀሰቀሱ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
የኒውትሮን ከዋክብት የሚፈጠሩት ከፀሀያችን ስምንት እጥፍ የሚጠጋ ኮከብ በሱፐርኖቫ ፍንዳታ ሲከሰት ነው። የኮከቡ እምብርት ይወድቃል, በዚህም ምክንያት እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያለ የኒውትሮን ኮከብ. ሁሉም የኒውትሮን ኮከቦች መግነጢሳዊ መስኮች በቢሊዮኖች የሚቆጠር ጊዜ ከመሬት የበለጠ ጥንካሬ ያላቸው ሲሆኑ፣ አንዳንድ የኒውትሮን ኮከቦች ማግኔታርስ የሚባሉት መስኮች የበለጠ ጠንካራ እና እስከ አንድ ሺህ እጥፍ የሚበልጥ ሃይል አላቸው።
የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ቶሞኖሪ ቶታኒ እና ዩያ ቱዙኪ ከሶስት የተለያዩ ተደጋጋሚ የFRB ፍንዳታዎች ወደ ሰባት ሺህ የሚጠጉ ፍንዳታዎች ላይ ሰፊ ትንታኔ አድርገዋል። ይህንን መረጃ በሂኖድ ሳተላይት ከሚታየው የጃፓን የመሬት መንቀጥቀጦች እና የፀሐይ ጨረሮች የጊዜ-ኃይል ትስስር ጋር አነጻጽረውታል።
ከቀደምት ጥናቶች በተቃራኒ ተመራማሪዎቹ በፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ መረጃ እና በመሬት መንቀጥቀጥ መረጃ መካከል አስደናቂ ተመሳሳይነት አግኝተዋል። ይሁን እንጂ መረጃው ከፀሃይ ጨረሮች ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ ልዩነት አሳይቷል. እነዚህ ግኝቶች የኒውትሮን ኮከቦች ጠንካራ ቅርፊት እንዳላቸው እና በዚህ ቅርፊት ውስጥ የሚከሰቱ ድንገተኛ የከዋክብት መንቀጥቀጦች ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል እንደሚለቁ ያመለክታሉ።
ይህ ጥናት ስለ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ውስብስብ ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለወደፊቱ ምርምር ስለእነዚህ እንቆቅልሽ የጠፈር ክስተቶች እና የኒውትሮን ኮከቦች አስደናቂ ባህሪያት የበለጠ ለማወቅ መንገዱን ሊከፍት ይችላል።
ምንጮች:
- የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ፡ “በፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ እና በመሬት መንቀጥቀጥ/በፀሀይ ፍንዳታ መካከል ያለውን የኃይል ትስስር ፍለጋ” በሚል ርዕስ የምርምር ጥናት
- Hinode ሳተላይት: የፀሐይ ጨረሮች ምልከታ