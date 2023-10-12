ስፔስኤክስ ከቲ ሞባይል ጋር በመተባበር ከህዋ ሳተላይቶች በቀጥታ ወደ ሞባይል ስልኮች ዳታ የሚያበራ እጅግ አስደናቂ አገልግሎት ሊጀምር ነው። አገልግሎቱ በ 2024 ብቸኛው የሚደገፍ ባህሪ ሲሆን የጽሑፍ መልእክት በ 2025 የሚደገፈው ቀስ በቀስ ነው.
ከቀጥታ ወደ ሴል አገልግሎት ያለው ግንኙነት የLTE ቴክኖሎጂን ይጠቀማል፣ ምንም እንኳን የመተላለፊያ ይዘት መግለጫዎች ገና ይፋ ባይሆኑም። ሆኖም SpaceX የመረጃ አገልግሎቱ የድር አሰሳን ለመደገፍ ፈጣን እንደሚሆን ያረጋግጣል። በተለይም በድንገተኛ ሁኔታዎች ውስጥ መሰረታዊ የጽሑፍ መልእክት እንኳን በጣም አስፈላጊ ነው ። አፕል የጽሑፍ መልእክት መላኩን ሲያዘጋጅ፣ SpaceX ምንም ተጨማሪ ሃርድዌር ሳያስፈልገው ከማንኛውም 4ጂ አቅም ያለው ስልክ ጋር የሚሰራ ሁለንተናዊ መፍትሔ ለማቅረብ አቅዷል።
የስታርሊንክ አዲሶቹ ሳተላይቶች በህዋ ውስጥ እንደ የሞባይል ሴል ማማዎች ሆነው ይሰራሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎች በሰማይ ላይ በጠራ እይታ እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። መጀመሪያ ላይ ተጠቃሚዎች የፈለጉትን የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ ለጽሑፍ መልእክት መጠቀም ይችላሉ፣ እና እንደ ስካይፕ፣ ዋትስአፕ እና iMessage ያሉ ተጨማሪ መተግበሪያዎች የውሂብ አገልግሎቱ እንደነቃ መጠቀም ይችላሉ።
ስታርሊንክ ኦፕተስ፣ ሮጀርስ፣ ኬዲዲአይ፣ አንድ NZ፣ ጨው እና ቲ-ሞባይልን ጨምሮ ከበርካታ አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር ሽርክና አድርጓል። አገልግሎቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ ተጨማሪ አጓጓዦች ይቀላቀላሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በስታርሊንክ የሚሰጠው ሽፋን በዋናነት ለመሬት፣ ሐይቆች እና የባህር ዳርቻ ውሀዎችን ያቀርባል። በውቅያኖስ መካከል የኢንተርኔት አገልግሎት የሚፈልጉ ሁሉ የስታርሊንክ የባህር አገልግሎት መመዝገብ አለባቸው። ከአገልግሎት አቅራቢዎች ጋር ያለው ትብብር ስታርሊንክ ተጨማሪ መሠረተ ልማት ሳያስፈልገው በመሬት ላይ ያለውን የሽፋን ክፍተቶችን ለማስተካከል ያስችላል።
እያንዳንዱ አገር በገመድ አልባ ፍጥነቶች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ስለሚያደርግ የሮሚንግ መገኘት እና መጠኑ ገና አልተገለጸም። ከአገልግሎት አቅራቢዎች ጋር መተባበር ስፔስኤክስ የገመድ አልባ ስፔክትረምን የተወሰነ ክፍል እንዲጠብቅ አስችሎታል፣በተጨማሪም የቀጥታ ወደ ሴል አገልግሎታቸውን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ያስችላል።
ምንጮች:
- SpaceX እና T-Mobile ቡድን ከጠፈር በቀጥታ ወደ ስልክ አገልግሎት ለማዳበር፡ https://www.engadget.com/spacex-t-mobile-phone-service-063434999.html
– የSpaceX ስታርሊንክ 'ቀጥታ ወደ ሴል' አገልግሎትን ቀስ በቀስ በታቀደ ልቀት ያቀርባል፡ https://www.gsmarena.com/spacexs_starlink_will_offer_direct_to_cell_service_with_gradual_rollout-news-49798.php