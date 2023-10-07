እንደ ስታርሊንክ ያሉ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ለሬዲዮ አስትሮኖሚ፣ የጥናት ትርኢቶች ተግዳሮቶች

እንደ ስታርሊንክ ያሉ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ዝቅተኛ ምህዋር ባላቸው ሳተላይቶች ብዛት የተነሳ ለሬዲዮ አስትሮኖሚ ልዩ ፈተና አቅርበዋል። እነዚህ ህብረ ከዋክብት ለአለም አቀፍ የኢንተርኔት ግንኙነት ጥቅማጥቅሞችን ሲሰጡ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች በዝቅተኛ የሬዲዮ ፍጥነቶች ለመቅረጽ በተዘጋጁ የሬዲዮ ቴሌስኮፖች ላይም ጣልቃ ገብተዋል።
ስኩዌር ኪሎሜትር ድርድር (ኤስኬኤ)፣ በርካታ የሳይንስ ግቦች ያለው የሬዲዮ ቴሌስኮፕ፣ በተለይ በስታርሊንክ ሳተላይቶች መገኘት ተጽዕኖ ያሳድራል። SKA አጠቃላይ አንፃራዊነት፣ ገለልተኛ የሃይድሮጂን ስርጭት እና ኤክስኦፕላኔት ከባቢ አየርን ጨምሮ የተለያዩ ክስተቶችን ለማጥናት ያለመ ነው። ትላልቅ የሰማይ ክፍሎችን በአንድ ጊዜ የመቅረጽ ችሎታ ያለው፣የስታርሊንክ ሳተላይቶች በአብዛኛዎቹ የSKA ምልከታዎች፣በፕሮቶታይፕ ድርድሮች ውስጥም ይገኛሉ።
ከኢንጂነሪንግ ዴቨሎፕመንት አርራይ ስሪት 2 (EDA2) የተገኘውን መረጃ መሰረት በማድረግ በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች ሆን ተብሎ እና ያልታሰበ የሬዲዮ ልቀት ከስታርሊንክ አግኝተዋል። ከእነዚህ ልቀቶች መካከል አንዳንዶቹ በዝቅተኛ ድግግሞሽ በሰማይ ላይ ካሉት በጣም ብሩህ ነገሮች ይበልጣል። ሆን ተብሎ የሚጠቁሙ ምልክቶች በእይታ መስክ ስርጭቶችን ሳያካትት መፍታት ቢቻልም፣ ያልታሰበ ልቀት ግን ትልቅ ፈተና ነው። ዝቅተኛ-ድግግሞሽ ልቀቶችን መከላከል በጣም ከባድ ነው ፣ እና ማንኛውም ቅነሳ ለወደፊቱ ሳተላይቶች ብቻ ነው የሚሰራው።
ይህ የሬዲዮ አስትሮኖሚ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር የስታርሊንክ የራዲዮ ምልክቶች የመጀመሪያው አይደለም። ቀደም ሲል LOFARን በመጠቀም የተደረገ ጥናት ከበርካታ ሳተላይቶች ያልተፈለጉ ምልክቶችንም ተመልክቷል። የሬዲዮ ቴሌስኮፖች የላቀ እና ስሜታዊ እየሆኑ ሲሄዱ፣ ከሳተላይቶች የሚደርሰውን የሬዲዮ ብርሃን ብክለት ጉዳይ መፍታት ዋናው ጉዳይ ይሆናል።
በሰፊው የሳተላይት የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚነት እና ያልተረበሸ የሬዲዮ ምልከታ አስፈላጊነት መካከል ያለው ግጭት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ማመጣጠን እንደሚያስፈልግ ያሳያል። ሚዛን ለመምታት የሳተላይት በይነመረብን ምቾት እና ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ እድገትን በተመለከተ ከባድ ውሳኔዎችን ይጠይቃል።
ምንጮች:
- ግሪግ ፣ ዲላን እና ሌሎችም። "በኤስኬ-ዝቅተኛ ፍሪኩዌንሲ ክልል ውስጥ ከስታርሊንክ ሳተላይቶች የታሰበ እና ያልታሰቡ ልቀቶችን በ SKA-Low ሳይት ከኤስኬ-ዝቅተኛ ጣቢያ አናሎግ ጋር ማግኘት።" arXiv ቅድመ ማተም arXiv:2309.15672 (2023)።