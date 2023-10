የ SpaceX's Starlink በቀጥታ ወደ ሞባይል ሳተላይት የስልክ አገልግሎት ሊጀምር ነው።

በሳተላይት የኢንተርኔት አገልግሎት የሚታወቀው የስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ዳይሬክት ቶ ሴል የተባለ የሳተላይት የስልክ አገልግሎት ለመስጠት ማቀዱን አስታውቋል። የስታርሊንክ ድረ-ገጽ እንደገለጸው ዳይሬክት ቱ ሴል መጀመሪያ ላይ ከ2024 ጀምሮ የጽሑፍ መልእክት አገልግሎት ይሰጣል፣ በ2025 የድምጽ እና ዳታ አቅም ይጨምራል። አገልግሎቱ ዓላማው በየቦታው የጽሑፍ መልእክት፣ ጥሪን እና በመሬት፣ በሐይቆች እና በማሰስ የባህር ዳርቻ ውሃዎች.

ስታርሊንክ T-Mobile US, Rogers in Canada, Optus in Australia, One NZ in New Zealand, Salt in Switzerland እና KDDI በጃፓን ጨምሮ ከበርካታ አለምአቀፍ አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር በመተባበር አጋር ሀገራት ውስጥ የእርስ በርስ ግንኙነት እንዲኖር አድርጓል። ኩባንያው አገልግሎቱን ለመጠቀም ከስልክ ሃርድዌር ወይም ልዩ አፕሊኬሽኖች ጋር ምንም አይነት ለውጥ እንደማያስፈልግ አፅንኦት ሰጥቷል። ይሁን እንጂ አገልግሎቱ መጀመሪያ ላይ በ4ጂ ብቻ ይወሰን ወይም የ5ጂ ድጋፍ በኋላ ይጀመር እንደሆነ ግልጽ አይደለም።

የቀጥታ ወደ ሴል አገልግሎት ደንበኞቻቸው ከአቅራቢያቸው የሞባይል ማማ ክልል ውጭ ሲሆኑ ወደ አገልግሎቱ እንዲዘዋወሩ የሚያስችል የሞባይል ስልክ ማማ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ይሰራል። የዋጋ አወጣጥ ዝርዝሮች እስካሁን ባይገለጽም፣ የስታርሊንክ ወደ ሳተላይት ስልክ ገበያ መግባቱ የሚመጣው ሌሎች ኩባንያዎችም ወደዚህ ቦታ በመግባታቸው ነው። አፕል የሳተላይት ድጋፍን ለድንገተኛ ጊዜ ግንኙነት በአይፎን 14 አስተዋውቋል፣ Qualcomm በሁለት መንገድ የመልእክት መላላኪያ አቅሞችን በኢሪዲየም ሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ያሳወቀ ሲሆን ቮዳፎን ያልተቀየረ የሞባይል ቀፎ በመጠቀም የመጀመሪያውን ህዋ ላይ የተመሰረተ የ5ጂ ጥሪ ማድረጉን ተናግሯል።

ሆኖም፣ ስታርሊንክ ከ AT&T እና ከተፎካካሪው Omnispace ሊሆኑ የሚችሉ የቁጥጥር ፈተናዎችን ገጥሞታል። AT&T ስታርሊንክ የቲ ሞባይልን ስፔክትረም እንዳይጠቀም ለዩኤስ ፌዴራል ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን (ኤፍሲሲ) አቤቱታ አቅርቧል ፣ ኦምኒስፔስ በራሱ የሳተላይት ስልክ ስርዓት ላይ ጣልቃ መግባቱን አሳስቧል ።

በማጠቃለያው የስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ቀጥታ ወደ ሞባይል ሳተላይት ስልክ አገልግሎት አለም አቀፍ ሽፋን ለመስጠት እና ያሉትን የኤልቲኢ ስልኮች በመጠቀም የፅሁፍ፣ የድምጽ እና ዳታ ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው። ሌሎች ኩባንያዎች የሳተላይት ስልክ ገበያ ውስጥ ቢገቡም፣ ስታርሊንክ የሳተላይት የመገናኛ አቅርቦቱን በማስፋፋት የቁጥጥር ፈተናዎችን ማሰስ ይኖርበታል።

ምንጮች:

- ምንጭ 1: [link]

- ምንጭ 2: [link]

- ምንጭ 3: [link]