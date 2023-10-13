ሳተላይቶች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሌሊት ሰማይ ላይ የተለመደ እይታ ሆነዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ ምድር ምህዋር በመምጠቅ እና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ለወደፊቱ ታቅደዋል። ይሁን እንጂ ይህ የሳተላይት እንቅስቃሴ መጨመር ከኮስሞስ ጋር ባለን ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ስጋት እየፈጠረ ሲሆን በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዘንድ ስጋት ፈጥሯል።
የከርቲን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ዓለም አቀፍ የሳተላይት ሽፋንን ለመስጠት ያለመ ሜጋ ህብረ ከዋክብት በስታርሊንክ ሳተላይቶች የሚለቀቁትን የሬዲዮ ምልክቶች ለመመርመር ጥናት አደረጉ። ባደረጉት ጥናት እነዚህ ሳተላይቶች በሬዲዮ አስትሮኖሚ ላይ ጣልቃ የሚገቡ የሬድዮ ምልክቶችን "ያፈሳሉ" መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በምእራብ አውስትራሊያ በተሰየመ "የሬዲዮ ጸጥታ ዞን" ውስጥ እንኳን የሳተላይት ልቀቱ ከየትኛውም የሰማይ የተፈጥሮ ምንጭ የበለጠ ብሩህ ሆኖ ተገኝቷል።
ከዋና ዋና ጉዳዮች አንዱ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ደካማ ምልክቶችን ከሩቅ የሰማይ አካላት ለመለየት የሚያገለግሉ የራዲዮ ቴሌስኮፖች በጣም ስሜታዊ ናቸው እና ደካማ የሬዲዮ ማሰራጫዎችን እንኳን ሳይቀር ጣልቃ ገብነትን ሊወስዱ ይችላሉ ። በስታርሊንክ ሳተላይቶች የሚለቀቁት ምልክቶች ያልተጠበቁ እና ያልተጠበቁ ድግግሞሽ የሬዲዮ ቴሌስኮፖች አጽናፈ ሰማይን የመመልከት እና የማጥናት ችሎታን በእጅጉ ይጎዳሉ።
ይህ ጣልቃገብነት በተለይ ስኩዌር ኪሎሜትር አራራይ (ኤስኬኤ)፣ እስካሁን ከተከናወነው ትልቁ የሬዲዮ ምልከታ ፕሮጀክት ጋር የተያያዘ ነው። የዚህ ፕሮጀክት ግንባታ በምዕራብ አውስትራሊያ ውስጥ ተጀምሯል, እና የሳተላይት ምልክቶች ጣልቃገብነት ለስኬቱ ትልቅ ስጋት ይፈጥራል.
የሳተላይት ኦፕሬተሮች በአሁኑ ጊዜ ምንም ዓይነት ደንቦችን እየጣሱ ባይሆኑም እና በሬዲዮ ስፔክትረም አጠቃቀም ዙሪያ የተደነገጉ ደንቦች ውስብስብ ናቸው, ይህንን ችግር ለመፍታት የሳተላይት ኦፕሬተሮች ያስፈልጉታል እና ጣልቃ-ገብ ምልክቶችን ማመንጨት. የስታርሊንክ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ኦፕሬተር የሆነው ስፔስ ኤክስ የሳተላይቶችን አንፀባራቂነት ለመቀነስ ማሻሻያ አድርጓል፣ ነገር ግን በራዲዮ ሞገድ ርዝመት ያለውን ልቀትን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ተጨማሪ ጥረቶችን ማድረግ ያስፈልጋል።
የሰው ልጅ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለውን የወደፊት እይታ መጠበቅ እና ጠቃሚ ግኝቶችን እና ቴክኖሎጂዎችን ማስቻል በሳተላይት ኦፕሬተሮች ትብብር እና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው. ደንቦቹ በዝግታ ሊዳብሩ ቢችሉም፣ በተመራማሪዎች እና በኦፕሬተሮች መካከል ቀጣይነት ያለው ተሳትፎ በሬዲዮ አስትሮኖሚ ላይ ጣልቃ ገብነትን የሚቀንሱ መፍትሄዎችን ለማግኘት አስፈላጊ ነው።
ርዕስ፡ የሳተላይት ምልክቶች፡ ለሥነ ፈለክ ጥናት ስጋት እና ስለ ጽንፈ ዓለም ያለን ግንዛቤ
ምንጭ፡ ውይይቱ