የ SpaceX ስታርሊንክ ቡድን 6-26 ተልዕኮ፡ የኢንተርኔት ግንኙነትን አብዮት።

ስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ግሩፕ 6-26 ተልዕኮውን ሊጀምር ሲሆን 23 ስታርሊንክ v2 ሚኒ ሳተላይቶችን በ Falcon 9 ሮኬት ላይ ያሰማራል። በፍሎሪዳ ውስጥ በኬፕ ካናቨራል የጠፈር ኃይል ጣቢያ በሚገኘው የስፔስ ላውንች ኮምፕሌክስ 40 (SLC-40) ይህ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው ጅምር ይካሄዳል። በዚህ ተልእኮ፣ ስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ በመባል የሚታወቀውን ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ኮሙዩኒኬሽን ሳተላይት ህብረ ከዋክብትን የበለጠ ለማስፋት ያለመ ነው።
የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት የተነደፈው ፈጣን እና አስተማማኝ የኢንተርኔት አገልግሎት በአሁኑ ጊዜ ከመሬት ላይ የተመሰረቱ ኔትወርኮችን የማያገኙ አካባቢዎች ነው። እነዚህን ሳተላይቶች ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር (LEO) በማሰማራት ስፔስኤክስ የባህላዊ የኢንተርኔት መሠረተ ልማቶችን እንደ አስተማማኝ አለመሆን እና ከፍተኛ ወጪን የመሳሰሉ ውስንነቶችን ማሸነፍ ይችላል። 5,034 የሚገመቱ ሳተላይቶች ከዚህ አውሮፕላን ማምጠቅ በኋላ ምህዋር ላይ እንዳሉ፣ ስታርሊንክ ወደ አለም አቀፋዊ ቅርበት ያለው ሽፋን ለማቅረብ መንገድ ላይ ነው።
ግን የስታርሊንክ ሳተላይቶችን የሚለየው ምንድን ነው? እያንዳንዱ ስታርሊንክ v2 ሚኒ ሳተላይት ወደ 307 ኪሎ ግራም ይመዝናል እና የታመቀ፣ ጠፍጣፋ ፓነል አለው። ይህ የፈጠራ ንድፍ SpaceX ከፍያለ የመጫን አቅምን እንዲያሳድግ ያስችለዋል፣ ይህም በአንድ አውሮፕላን እስከ 60 ሳተላይቶችን ማስተናገድ ይችላል። በላቁ የመገናኛ ቴክኖሎጂ የታጠቁ፣ ደረጃ የተደረደሩ ድርድር አንቴናዎችን እና የሳተላይት ሌዘር ግንኙነት ስርዓቶችን ጨምሮ፣ እነዚህ ሳተላይቶች ባለከፍተኛ ባንድዊድዝ፣ ዝቅተኛ መዘግየት ግንኙነትን ያስችላሉ።
ከዚህም በላይ የስታርሊንክ ሳተላይቶች የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ሚኒስቴር የቆሻሻ መከታተያ ዳታቤዝ ወደ ህዋ በደህና እንዲጓዙ በማድረግ በራስ ገዝ የግጭት መከላከያ ዘዴዎችን ያካተቱ ናቸው። በተጨማሪም በሆል-ተፅዕኖ krypton የሚሠራ ion thrusters የምሕዋር ቦታን ለመጠበቅ፣ ምህዋርን ከፍ ለማድረግ እና ዝቅ ለማድረግ እንዲሁም በስራ ዘመናቸው መጨረሻ ላይ ዲኦርቢትን ለማድረግ የታጠቁ ናቸው።
ስታርሊንክ በv2 ሚኒ ሳተላይቶች ላይ አይቆምም። ስፔስኤክስ ለተጨማሪ የላቁ v2 ሳተላይቶች እቅድ አለው፣ እነዚህም በስታርሺፕ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ላይ ወደ ህዋ ይወጣል። እነዚህ ትላልቅ ሳተላይቶች የበለጠ የመተላለፊያ ይዘት፣ ከፍተኛ ፍጥነት እና የተሻሻለ አፈጻጸም ያቀርባሉ። እነሱ የበይነመረብ ግንኙነትን ከማሻሻያ በላይ ብቻ ሳይሆን እንደ ተንቀሳቃሽ ስልክ ማማዎች ሆነው ያገለግላሉ, ለሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ዓለም አቀፍ ሽፋን ይሰጣሉ.
በትልቅ የስታርሊንክ ፕሮግራም ስፔስኤክስ ከ30-50 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ ትርፍ ለማስገኘት ያለመ ሲሆን ይህም ለወደፊት ጥረቶችን የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ወሳኝ ይሆናል ይህም የስታርሺፕ ልማት እና የማርስ ቤዝ አልፋ መመስረትን ይጨምራል። ስታርሊንክ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲመጣ፣ የምንገናኝበትን እና የምንግባባበትን መንገድ እንደሚያሻሽል ይጠበቃል፣ ይህም ለሁሉም ሰው አዲስ የኢንተርኔት አገልግሎትን ያመጣል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የ SpaceX ስታርሊንክ ግሩፕ 6-26 ተልዕኮ አላማ ምንድነው?
የዚህ ተልዕኮ ዋና አላማ 23 ስታርሊንክ v2 ሚኒ ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ ምድር ምህዋር ማሰማራት እና የ SpaceX የኢንተርኔት ኮሙኒኬሽን ሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ማስፋፋት ነው።
ስታርሊንክ ውስን ግንኙነት ላላቸው አካባቢዎች የበይነመረብ መዳረሻን እንዴት ይሰጣል?
የስታርሊንክ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ህብረ ከዋክብት ፈጣን እና ዝቅተኛ መዘግየት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት ባህላዊ መሬት ላይ የተመሰረቱ ኔትወርኮች አስተማማኝ ያልሆኑ፣ የማይገኙ ወይም ውድ ለሆኑ ክልሎች ለማድረስ ያስችላል።
የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
የስታርሊንክ v2 ሚኒ ሳተላይቶች ስፔስኤክስ በአንድ ተልዕኮ ውስጥ ብዙ ቁጥር ያላቸውን ሳተላይቶች እንዲያመጥቅ የሚያስችል የታመቀ ጠፍጣፋ ፓነል አላቸው። የላቀ የመገናኛ ቴክኖሎጂ፣ በራስ ገዝ የግጭት መከላከያ ዘዴዎች እና በkrypton የሚንቀሳቀሱ ion thrusters የታጠቁ ናቸው።
የስታርሊንክ የወደፊት ዕቅዶች ምንድ ናቸው?
ስፔስኤክስ በስታርሺፕ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ላይ ወደ ህዋ የሚወጠቁ ትላልቅ v2 ሳተላይቶችን እየሰራ ነው። እነዚህ ሳተላይቶች የበለጠ የመተላለፊያ ይዘት፣ የፍጥነት መጨመር እና የተሻሻለ አፈጻጸም ይሰጣሉ፣ እንዲሁም ለአለም አቀፍ የሞባይል ስልክ ሽፋን እንደ ሞባይል ማማ ሆነው ያገለግላሉ።