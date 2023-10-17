የስታርሊንክ ቡድን 6-23 ተልዕኮ አጠቃላይ እይታ

የስታርሊንክ ግሩፕ 6-23 ተልዕኮ የተካሄደው በ SpaceX Falcon 9 Block 5 ሮኬት ነው። ሮኬቱ በተሳካ ሁኔታ 60 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ምህዋር አምጥቆ አሰማራ። ይህ ምጥቀት የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት 23ኛው ተልእኮ ሲሆን አጠቃላይ የምሕዋር ሳተላይቶችን ቁጥር ከ1,300 በላይ አድርሶታል።
በ SpaceX የተሰራው ፋልኮን 9 ብሎክ 5 ሮኬት፣ ሸክሞችን ወደ ጠፈር ለማጓጓዝ የተነደፈ በድጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ባለ ሁለት ደረጃ ሮኬት ነው። በሚነሳበት እና በሚወጣበት ጊዜ ኃይለኛ ግፊት የሚሰጡ ዘጠኝ የመርሊን ሞተሮች አሉት። የ Falcon 5 Block 9 ስሪት አፈፃፀሙን እና እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል የተለያዩ ማሻሻያዎችን እና ማሻሻያዎችን ያካትታል።
የስታርሊንክ ግሩፕ 6-23 ተልዕኮ ዋና አላማ የ SpaceX ስታርሊንክ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ህብረ ከዋክብትን ማስፋፋቱን መቀጠል ነበር። የእነዚህ 60 ሳተላይቶች መሰማራት ሌላው ከህዋ ላይ አለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋንን ለማቅረብ እርምጃ ነው። ሳተላይቶቹ በተሰየሙት ምህዋራቸው ውስጥ ከገቡ በኋላ እርስበርስ እና ከመሬት ጣቢያ ጋር ይገናኛሉ፣ ይህም ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል።
የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት ዓላማው ርቀው የሚገኙ እና ያልተጠበቁ አካባቢዎችን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ ዋጋ እና አስተማማኝ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ ነው። በዝቅተኛ የምድር ምህዋር በሺዎች የሚቆጠሩ ትንንሽ ሳተላይቶችን በማሰማራት ስታርሊንክ ባህላዊ የመሠረተ ልማት ውስንነቶችን በማለፍ የበይነመረብ ግንኙነትን በቀጥታ ከጠፈር ሊያደርስ ይችላል።
ስፔስ ኤክስ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ባች ማምጠቅን ለመቀጠል አቅዷል። በእያንዳንዱ ተልእኮ፣ ህብረ ከዋክብቱ የበለጠ ጠንካራ እና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት የማቅረብ ብቃት ይኖረዋል። ስታርሊንክ በመጨረሻ ምህዋር ውስጥ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ያካትታል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች፡ በየቀኑ የጠፈር ተመራማሪ
ትርጓሜዎች
– ፋልኮን 9 ብሎክ 5 ሮኬት፡- በስፔስኤክስ የተመረተ ድጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ባለ ሁለት ደረጃ ሮኬት፣ ሸክሞችን ወደ ጠፈር ለማጓጓዝ የተነደፈ።
– ስታርሊንክ፡ የብሮድባንድ ሳተላይት ኢንተርኔት ህብረ ከዋክብትን በ SpaceX ተሰራ።
– ስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት፡ አለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ላይ የተሰማራ የሳተላይቶች አውታረ መረብ።
ዝቅተኛ የምድር ምህዋር፡- በምድር ዙሪያ ያለው የጠፈር ክልል ከባህር ጠለል በላይ ከ160 ኪሎ ሜትር እስከ 100 ኪሎ ሜትር (2,000 ማይል) መካከል ከፍታ ያለው።
ምንጮች:
- በየቀኑ የጠፈር ተመራማሪ (www.everydayastronaut.com)