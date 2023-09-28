አዲስ የስታርሊንክ ቡድን 6-19 በፋልኮን 9 ብሎክ 5 ሮኬት በተሳካ ሁኔታ ተጀመረ።

ስፔስኤክስ በቅርቡ የስታርሊንክ ግሩፕ 6-19 ተልዕኮን የጀመረ ሲሆን የተወሰኑ የኢንተርኔት ሳተላይቶቹን ወደ ምህዋር በተሳካ ሁኔታ አቀረበ። ማስጀመሪያው የተካሄደው በ Falcon 9 Block 5 ሮኬት ነው፣በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል እና ውጤታማነቱም ይታወቃል። ይህ ስፔስ ኤክስ አለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋንን ለማቅረብ በያዘው ታላቅ ፕሮጀክት ውስጥ ሌላ ምዕራፍ ያመላክታል።
የስታርሊንክ ግሩፕ 6-19 ተልእኮ የስፔስኤክስ ትልቁ እቅድ አካል ነው ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ሳተላይቶችን ህብረ ከዋክብትን ለማሰማራት በማለም በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጠቃሚዎች ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ዝቅተኛ መዘግየት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት ለመስጠት ነው። በእያንዳንዱ የተሳካ የሳተላይት ጅምር ስፔስኤክስ በእውነቱ የተገናኘች ፕላኔት እይታን ወደ እውነታነት ያቀራርባል።
የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ጠፈር የተሸከመው ፋልኮን 9 ብሎክ 5 ሮኬት በ SpaceX መርከቦች ውስጥ የሚሰራ ፈረስ ነው። ብዙ ማስጀመሪያዎችን እና ማረፊያዎችን የመቋቋም ችሎታ ያለው, እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ነው. ይህ የቦታ ተደራሽነት ወጪን ይቀንሳል እና ተደጋጋሚ ተልእኮዎችን ያስችላል። የብሎክ 5 ተለዋጭ ግፊት መጨመርን፣ የተሻሻለ የሙቀት ጥበቃን እና የተመቻቹ የምርት ሂደቶችን ጨምሮ የተለያዩ ማሻሻያዎችን ያካትታል።
የስታርሊንክ ግሩፕ 6-19 ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ መጀመሩ በስታርሊንክ ሳተላይቶች ምህዋር ላይ እያደገ ያለውን ህብረ ከዋክብትን ይጨምራል። እነዚህ ሳተላይቶች የስፔስ ኤክስ በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን በአለም አቀፍ ደረጃ የኢንተርኔት ሽፋንን ለማስፋፋት ያቀደው እቅድ አካል ናቸው። እያንዳንዱ የስታርሊንክ ሳተላይት ቀልጣፋ እና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የመረጃ ልውውጥን ለማሳለጥ በደረጃ የተደረደሩ ድርድር አንቴናዎችን ጨምሮ የላቀ የመገናኛ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ነው።
SpaceX ተጨማሪ የስታርሊንክ ተልእኮዎችን መጀመሩን እንደቀጠለ፣ የአለም የኢንተርኔት ሽፋን ይበልጥ ተደራሽ ይሆናል። የሳተላይት ህብረ ከዋክብት በተለይም የባህላዊ የኢንተርኔት መሠረተ ልማቶች ወደሌሉባቸው አካባቢዎች እንከን የለሽ ግንኙነት እንዲኖር በጋራ ይሰራል። ይህ ለርቀት አካባቢዎች፣ ለትምህርት፣ ለጤና አጠባበቅ እና ለግንኙነት መሻሻል አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
በማጠቃለያው፣ በፋልኮን 6 ብሎክ 19 ሮኬት የስታርሊንክ ግሩፕ 9-5 ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ መጀመሩ ስፔስኤክስን ለአለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋን ግቡ ቅርብ ያደርገዋል። በእያንዳንዱ የሳተላይት ማሰማራት, የተገናኘው ፕላኔት እይታ የበለጠ ተጨባጭ ይሆናል. የ Falcon 9 Block 5 ሮኬት ሊሰፋ የሚችል እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ተፈጥሮ ተደጋጋሚ ማስወንጨፍ ያስችላል፣ በመጨረሻም የቦታ ተደራሽነት ወጪን ይቀንሳል። ስፔስኤክስ የጠፈር ቴክኖሎጂን ፈር ቀዳጅ ማድረጉን እንደቀጠለ፣የወደፊት የአለም አቀፍ ትስስር ተስፋ ሰጪ ይመስላል።
ትርጓሜዎች
– ስታርሊንክ፡ አለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት በ SpaceX የተሰራ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ፕሮጀክት ነው።
– Falcon 9 Block 5፡ የSpaceX ደጋግሞ ጥቅም ላይ የሚውለው ሮኬት ለተቀላጠፈ ቦታ ለመድረስ የተነደፈ፣ ከቀደምት ስሪቶች የተለያዩ ማሻሻያዎችን በማካተት።
ምንጮች:
- በየቀኑ የጠፈር ተመራማሪ