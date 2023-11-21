የቦይንግ CST-100 ስታርላይነር ተልዕኮ አዲስ የተጀመረበት ቀን ተገለጸ

ከናሳ በደረሰው አስደሳች መረጃ የቦይንግ CST-100 ስታርላይነር ተሽከርካሪን ለመጀመሪያ ጊዜ በቡድን ለማስጀመር በኤፕሪል ወር እንደሚካሄድ የናሳ የንግድ ቦታ ክፍል ዳይሬክተር ፊል ማክላይስተር ተናግረዋል። በመጀመሪያ ለ 2022 የታቀደው የበረራ ሙከራ (ሲኤፍቲ) ተልዕኮ ቴክኒካዊ ችግሮችን ለመፍታት ዘግይቷል ። ነገር ግን ለተልዕኮው ዝግጅት በሂደት ላይ ነው፣ እና ሁሉም ነገር ጥሩ ከሆነ፣ ምረቃው ሚያዝያ 14 ይሆናል።
የCFT ተልዕኮ ለስታርላይነር የጠፈር መንኮራኩር የመጀመሪያውን የበረራ በረራ ብቻ ሳይሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፕላን የተጫነ የዩኤስ ካፕሱል ወደ ውቅያኖስ ውስጥ ከመውረድ ይልቅ መሬት ላይ ሲያርፍ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። በተጨማሪም፣ ይህ በ7 ከነበረው የአፖሎ 1968 ተልእኮ በኋላ ከኬፕ ካናቨራል የመጀመሪያው በቡድን የሚጀመር ይሆናል።
ናሳ እና ቦይንግ ለሲኤፍቲ ተልዕኮ ሲዘጋጁ የታዩትን የቴክኒክ ችግሮችን ለመፍታት በትጋት ሲሰሩ ቆይተዋል። አንደኛው ጉዳይ በስታርላይነር ካፕሱል ውስጥ ተቀጣጣይ ቴፕ ከሽቦ ማሰሪያዎች ላይ ማስወገድን ያካትታል። የቦይንግ የስታርላይነር ፕሮግራም ዋና መሐንዲስ ዴቭ ማካን እንዳሉት ከ1,300 ሜትር በላይ ቴፕ ተነቅሎ ተቀጣጣይ ባልሆኑ አማራጮች ተተክቷል። ቡድኖቹ የተሽከርካሪውን ደህንነት ለማረጋገጥ በትጋት ሰርተዋል።
ሌላው የተልእኮው ጉልህ ገጽታ በጠፈር መንኮራኩሮች ፓራሹት ውስጥ የሚገኙትን ለስላሳ ማገናኛዎች የደህንነት ህዳጎቻቸውን ለመጨመር እንደገና ዲዛይን ማድረግ ነው። በድጋሚ የተነደፉትን ማገናኛዎች አፈጻጸም ለመገምገም የመውረድ ፈተና ለጃንዋሪ ተይዞለታል። ይህንን ፈተና በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ የኤፕሪል 14ን የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ለመጠበቅ ወሳኝ ይሆናል።
የCFT ተልዕኮ በተሳካ ሁኔታ ከበረረ በኋላ፣ ስታርላይነር ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሰራተኞች ማሽከርከር ተልእኮዎች ወደ መርከቦቹ ይዋሃዳሉ። ይህ ከSpaceX's Crew Dragon ጋር ይለዋወጣል፣ ይህም ለአይኤስኤስ መደበኛ ተልዕኮዎች አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡ የመጀመሪያው የቦይንግ CST-100 ስታርላይነር አውሮፕላን ለመጀመር መቼ ነው የታቀደው?
መ፡ ማስጀመሪያው በአሁኑ ጊዜ ኤፕሪል 14 ተይዞለታል።
ጥ፡ የCFT ተልዕኮን ጠቃሚ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ፡ የCFT ተልእኮ ከውቅያኖስ ይልቅ በምድር ላይ የሚያርፍ የመጀመሪያው በሰራተኛ የታጠቀ የዩኤስ ካፕሱል ይሆናል፣ እና ከ1968 ጀምሮ ከኬፕ ካናቫራል የመጀመሪያው በቡድን የሚጀመር ይሆናል።
ጥ፡ ናሳ እና ቦይንግ ምን ቴክኒካል ጉዳዮችን አነሱ?
መ፡ ጉዳዮቹ ተቀጣጣይ ቴፕ ከሽቦ ማሰሪያዎች ላይ ማውለቅ እና በጠፈር መንኮራኩር ፓራሹት ውስጥ ያሉትን ለስላሳ ማያያዣዎች ለበለጠ ደህንነት ማስተካከልን ያካትታሉ።
ጥ፡ ከመጀመሩ በፊት የሚቀጥለው እርምጃ ምንድን ነው?
መ: በጥር ወር የመውደቅ ሙከራ በፓራሹት ውስጥ እንደገና የተነደፉትን ለስላሳ ማያያዣዎች አፈፃፀም ይገመግማል። የእሱ ስኬት የማስጀመሪያ መርሃ ግብሩን ለመጠበቅ ወሳኝ ነው።