የሳተርን ቀለበቶች፡ በኮስሞስ ውስጥ ያለ ጊዜያዊ ውበት

በግርማ ቀለበቶቹ የምትታወቀው የፀሐይ ስርዓታችን ማራኪ ግዙፉ ሳተርን የለውጥ ጊዜ ትጠብቃለች። ከሁለት አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለዘመናት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና የከዋክብትን ተመልካቾችን ሲማርኩ የነበሩት የምስሉ ቀለበቶች ከኛ እይታ ጠፍተዋል። ይህ ክስተት በመጥፋታቸው ወይም በመጥፋታቸው ሳይሆን በሳተርን በፀሐይ ዙሪያ ባደረገችው የራሷ ምህዋር ዳንስ ነው።
ሳተርን በየ 30 የምድር አመታት በኮከብ ዙሪያውን ምህዋር ያጠናቅቃል። በዚህ የሰማይ ጉዞ ወቅት የፕላኔቷ የመዞሪያ ዘንግ በማዘንበል ቀለበቷ ከኛ እይታ ይበልጥ እንዲታይ ወይም እንዲደበዝዝ ያደርጋል። ናሳ እንዳብራራው፣ ፀሐይ የሳተርን ደቡባዊ ጎን ስታበራ፣ ቀለበቶቹ በሙሉ እይታ ይደምቃሉ። በተቃራኒው፣ በምህዋሯ ግማሽ ክፍል ላይ ፀሐይ በፕላኔቷ ሰሜናዊ ክፍል ላይ ታበራለች ፣ ይህም ግርማ ሞገስ ስላላቸው ቀለበቶች ያለንን እይታ እንቅፋት ይሆናል።
ይህንን የሰማይ ትዕይንት ለማየት ለሚጓጉ ሰዎች ቆጠራው ተጀምሯል። በማርች 2025፣ ወይም ከ18 ወራት በኋላ፣ የሳተርን ቀለበቶች ይጠፋሉ፣ ለአይናችን የማይታዩ ይሆናሉ። በአሁኑ ጊዜ በዘጠኝ ዲግሪ የተጋደለ የሳተርን ዘንግ በ3.7 ወደ 2024 ዲግሪ ብቻ ይቀንሳል። በመጨረሻ፣ በመጋቢት 2025 ዘንበል ዜሮ ዲግሪ ይደርሳል፣ ይህም “በመጨረሻው ጫፍ ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ የወረቀት ጠርዝ ላይ ያለውን ሉህ ከማየት ጋር ተመሳሳይ ነው። የእግር ኳስ ሜዳ” በ Earth.com እንደተገለጸው።
ሆኖም ይህ መጥፋት ጊዜያዊ ብቻ ስለሆነ አትበሳጭ። እ.ኤ.አ. በ 2032 ፣ የሳተርን ዘንግ ወደ 27 ዲግሪዎች ይመለሳል ፣ ይህም የሚያማምሩ ቀለበቶቹን አንድ ጊዜ ጥሩ እይታ ይሰጠናል።
በየጥ
1. የሳተርን ቀለበቶች ለምን ጠፍተዋል?
በመዞሪያው ዘንግ በማዘንበል ሳተርን ቀለበቶች ከእኛ እይታ እየጠፉ ነው። ፕላኔቷ በፀሐይ ዙሪያ በሚደረገው ጉዞ ላይ እየገፋ ሲሄድ, ታዋቂው ቀለበቶች ያለው ጎን ቀስ በቀስ ከእይታ ይወጣል.
2. የሳተርን ቀለበቶች መቼ ይጠፋሉ?
እንደ ናሳ ዘገባ ከሆነ ቀለበቶቹ በመጋቢት 2025 አካባቢ ከ18 ወራት በኋላ ይጠፋሉ ።
3. የሳተርን ቀለበቶች ብዙ ጊዜ ይጠፋሉ?
የሳተርን ቀለበቶች በየጊዜው ከእይታ ቢወጡም, በተደጋጋሚ አይጠፉም. ከጊዜ በኋላ ሙሉ በሙሉ ሊጠፉ እንደሚችሉ ይገመታል ግን ለብዙ መቶ ሚሊዮን ዓመታት አይደለም.
ከበረዶ፣ ከድንጋያማ ፍርስራሾች እና ከአቧራ የተውጣጡ የሳተርን ቀለበቶች በፕላኔቷ ግዙፍ የስበት ኃይል የተበጣጠሱ የኮሜት፣ የአስትሮይድ እና የጨረቃ ቅሪቶች እንደሆኑ ይታመናል። ከ 70,000 እስከ 140,000 ኪሎ ሜትር በክብ የተዘረጋው፣ በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች ቀጭን ወርድ 90 ሜትሮች ያሉት እነዚህ የሰማይ ጌጦች የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ይይዛሉ።
በሚቀጥሉት አመታት የሳተርን ቀለበቶችን ለመሰናበት ስንዘጋጅ፣ ጊዜያዊ ውበቱን እና ተለዋዋጭ የሆነውን የአጽናፈ ሰማይ ተፈጥሮን በማስታወስ ሰማያችንን እንደገና እንደሚያስደስቱ በማወቅ መጽናናትን እንችላለን።
(ምንጭ፡ ናሳ)