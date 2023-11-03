ስለ ስታርፊሽ አስደናቂ ዝግመተ ለውጥ አዲስ ግንዛቤ

እንደማንኛውም የሃሎዊን ትዕይንት በዓይነ ሕሊናህ ይታይህ - የሰው ጭንቅላት በመቶዎች በሚቆጠሩ ጥቃቅን እግሮች ላይ በሌሎች አስፈሪ ማስጌጫዎች መካከል እየተንሸራተተ ነው። ከስታርፊሽ ጋር ምንም ግንኙነት ስለሌለው አሁን ስለዚያ ይረሱ. በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ስለእነዚህ የውኃ ውስጥ ፍጥረታት በአዲስ ብርሃን እንድትመለከቷቸው የሚያደርግ አስገራሚ እውነት ገልጿል።
ስታርፊሽ ከማዕከላዊ አካላቸው የተዘረጋ ብዙ “ክንድ” ያለው ቢመስልም ሳይንቲስቶች አንድ አስደናቂ ግኝት ወስደዋል። እነዚህ ፍጥረታት፣ እንደ የባህር urchins፣ የባህር ኪያር እና የአሸዋ ዶላሮች ካሉ ኢቺኖደርሞች ጋር በመሰረቱ ጭንቅላቶች ናቸው። በሌላ አነጋገር እንደ አብዛኞቹ ፍጥረታት አካል የላቸውም።
ይህ መገለጥ ሳይንቲስቶችን ግራ አጋብቷቸዋል ምክንያቱም የስታርፊሽ የዝግመተ ለውጥ መዛግብት ልክ እንደ ሰዎች የሁለትዮሽ ሲምሜትሪ ካላቸው ቅድመ አያቶች መገኘታቸውን ይጠቁማሉ። ይሁን እንጂ ስታርፊሾች በአምስት እኩል ክፍሎች የተከፋፈሉ አካላት አሏቸው. ታዲያ ይህ ልዩ የሰውነት እቅድ እንዴት ሊሆን ቻለ?
ሳይንቲስቶች ይህን ግራ የሚያጋባ ክስተት ለመረዳት ፍለጋ ጀመሩ እና ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የጂን አገላለጽ ካርታ በባህር ኮከብ ውስጥ ገነቡ። በፍጥረት እድገት ወቅት የተወሰኑ ጂኖች የት እንደነበሩ ለማወቅ ቆዳን እና የነርቭ ሥርዓትን የሚያጠቃልለው ለኤክቶደርም እድገት ተጠያቂ በሆኑ ጂኖች ላይ አተኩረው ነበር።
ውጤቶቹ አስገራሚ ነበሩ። ከጭንቅላት እድገት ጋር የተገናኙት የጂን ፊርማዎች በወጣቶች የባህር ኮከቦች ውስጥ ተበታትነው ነበር፣ ነገር ግን የሰውነት እቅድ ወሳኝ ክፍሎች በተለይ በሌሉበት ነበር። እንደ እውነቱ ከሆነ፣ በተለምዶ ከእንስሳት ጭንቅላት ፊት ጋር የተያያዙ ጠቋሚዎች እንኳን በእያንዳንዱ የባሕር ኮከብ አምስት ክንዶች መካከል በሚገርም ሁኔታ ተቀምጠዋል።
እነዚህ ግኝቶች ተመራማሪዎች የባህር ከዋክብት እና የ echinoderm አጋሮቻቸው በሁለትዮሽ ቅድመ አያቶቻቸው ውስጥ ያለውን የኩምቢ አካባቢ በማፍሰስ ልዩ ባለ አምስት ክፍል አካል እቅዳቸውን እንዳዳበሩ እንዲገነዘቡ አድርጓቸዋል። ይህ ለውጥ በተንቀሳቃሽነት እና በመመገብ ረገድ ልዩ ጥቅሞችን ሰጥቷቸዋል, ይህም የተመጣጠነ የሰውነት እቅድ ካላቸው እንስሳት ይለያቸዋል.
ታዲያ እነዚህ ፍጥረታት በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ለምን ተፈጠሩ? በጣም የታወቁት የስታርፊሽ ቅሪተ አካላት ከ 200 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የቆዩ ሲሆን ይህም ቀደምት የታወቁ ዳይኖሰርቶችን እንኳን ሳይቀር ቀድመዋል። ይህ የሚያሳየው ለህልውና የተሳካ ቀመር እንዳገኙ ነው።
ኮከቦችን በባህር ወለል ላይ የሚሳቡ ጭንቅላት እንደሆኑ አድርጎ ማሰብ እንግዳ ቢመስልም እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ኖረዋል። የዝግመተ ለውጥ ጉዟቸው ሳይንቲስቶችን ማስደነቁን እና በውቅያኖቻችን ውስጥ ያለውን አስደናቂ የህይወት ልዩነት ያስታውሰናል።
በየጥ
ጥ፡ ስታርፊሽ ራሶች ብቻ ናቸው?
መ፡ አዎ፣ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ስታርፊሽ ከሌሎች ኢቺኖደርም ጋር፣ በመሠረቱ ልክ እንደሌሎች ፍጥረታት አካል የሌላቸው ጭንቅላት ናቸው።
ጥ፡- ስታርፊሽ ይህን ልዩ የሰውነት እቅድ እንዴት አዘጋጀው?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች ስታርፊሽ እና ኢቺኖደርም መሰሎቻቸው በሁለትዮሽ ቅድመ አያቶቻቸው ውስጥ ያለውን ግንድ አካባቢ ያፈሳሉ፣ ይህም ወደ ልዩ ባለ አምስት ክፍል አካል እቅዳቸው ይመራል።
ጥ፡ ለምንድነው ስታርፊሽ በዚህ ልዩ መንገድ የተሻሻለው?
መ: በጣም የታወቁት የስታርፊሽ ቅሪተ አካላት ከ 200 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተቆጠሩ ሲሆን ይህም ለመዳን የተሳካ ቀመር እንዳገኙ ይጠቁማል።
(ምንጭ፡ [ተፈጥሮ](https://www.nature.com))