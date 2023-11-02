አዲስ ግኝት ስታርፊሽ ያለ ትክክለኛ አካላት እንደ ሞባይል ራሶች ያሳያል

ስታርፊሽ፣ እነዚያ የከዋክብት ቅርጽ ያላቸው ኢቺኖደርሞች የክፍል Asteroidea አባል የሆኑ፣ ሁልጊዜም በዙሪያቸው የሚስጥር አየር አላቸው። አንዳንዶቹ የሚያማምሩ የባሕር ፍጥረታት ሆነው ያገኟቸዋል፣ ሌሎች ደግሞ በመልካቸው ትንሽ የማይደፈሩ ናቸው። ነገር ግን፣ በቅርብ የተደረገ ጥናት በአስደናቂ መገለጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል፡- ስታርፊሽ በመሠረቱ አንድ ትልቅ ጭንቅላት ያለ ትክክለኛ የሰውነት መዋቅር ነው።
ቀደም ሲል ስለ ስታርፊሽ ከምናውቀው በተቃራኒ በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂስቶች የተደረገው ይህ አዲስ ጥናት መላ ሰውነታቸው ተንቀሳቃሽ ጭንቅላት ብቻ መሆኑን ይፋ አድርጓል። የጥናቱ መሪ የሆኑት ሎረን ፋሬዲ “አስገራሚ” ሲሉ ገልፀው የእነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ዝግመተ ለውጥ ቀደም ሲል ከታሰበው የበለጠ የተወሳሰበ እንደሆነ ይጠቁማል።
ጥናቱ “በአዋቂ ኢቺኖደርምስ ውስጥ አንትሮፖስቴሪየር ጥለት ስለመሆኑ ሞለኪውላዊ ማስረጃ” የተሰኘው ጥናት ስለ ስታርፊሽ ልዩ ተፈጥሮ የበለጠ ግንዛቤ ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ የጄኔቲክ እና ሞለኪውላዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም የኮከብፊሽ የሰውነት ክፍሎችን ለመቅረጽ 3D አትላስ የጂን አገላለጽ ፈጠሩ።
በጣም ከሚያስደንቁ ግኝቶች አንዱ የከዋክብት ዓሳ ጭንቅላት የሚመስሉ ክልሎች በየትኛውም አካባቢ ላይ ያተኮሩ አለመሆኑ ነው። ይልቁንም በሰውነት ውስጥ የተበተኑ ናቸው, አንዳንዶቹ በመሃል እና ሌሎች በእያንዳንዱ እግሮች መካከል ይገኛሉ. ይህ ልዩ ዝግጅት ሳይንቲስቶችን ለብዙ መቶ ዓመታት ግራ ሲያጋባ ቆይቷል፤ ይህም ኮከብ ዓሦች ከሁለትዮሽ አካል ፕላን ወደ ፔንታራዲያል እንዴት እንደሚሸጋገሩ ጥያቄው መልስ አላገኘም።
በ echinoderm ቤተሰብ ውስጥ ስታርፊሽ ብቻውን ባይሆንም - የባህር ዩርቺን ፣ የአሸዋ ዶላር እና የባህር ዱባዎችን ጨምሮ - ልዩ ባህሪያቸው ተመራማሪዎችን መማረክ ቀጥሏል። ጥናቱ እነዚህ ያልተለመዱ ፍጥረታት እንዴት እንደተሻሻሉ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያቀርባል እና በእንስሳት ውስጥ ስላለው የሰውነት እቅድ ለረጅም ጊዜ የተገመቱ ግምቶችን ይፈትሻል።
ስለ ስታርፊሽ ያለን ግንዛቤ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ብዙ ሚስጥሮች ይገለጣሉ። የእነሱ የዝግመተ ለውጥ ውስብስብ ተፈጥሮ እና የ "ጭንቅላታቸው" ክልሎቻቸው አስደናቂ ውቅረት በውቅያኖቻችን ወለል ስር ያሉትን አስደናቂ ነገሮች ብቻ ያጎላል።
በየጥ:
ጥ፡- ኮከቦች ዓሣ አስጨናቂ ወይም ቆንጆ እንደሆኑ ይቆጠራሉ?
አንዳንድ ሰዎች ኮከቦችን ቆንጆ ሆነው ያገኟቸዋል, ሌሎች ደግሞ የባህር ውስጥ አስፈሪ ፍጥረታት እንደሆኑ አድርገው ይመለከቷቸዋል.
ጥ፡- ስታርፊሽ አንጎል ወይም ደም አለው?
ስታርፊሽ አእምሮ ወይም ደም የላቸውም።
ጥ፡- ስታርፊሽ እጆቻቸውን ማደስ ይችላል?
አዎ፣ ስታርፊሽ ከተጎዳ ወይም ከተቆረጠ እጆቻቸውን እንደገና የማደግ ልዩ ችሎታ አላቸው።
ጥ፡ ኮከብ ዓሦች ዓይኖች አሏቸው?
አዎን፣ ኮከቦች ዓሦች ብርሃንን እና ጨለማን እንዲገነዘቡ የሚፈቅዱ ዓይኖች አሏቸው ፣ ግን የእነሱ እይታ ውስን ነው።
ጥ፡ የመጀመሪያው ጥናት ርዕስ ምንድን ነው?
የመጀመሪያው ጥናት “በአዋቂ ኢቺኖደርምስ ውስጥ አንትሮፖስቴሪየር ጥለት ስለመኖሩ ሞለኪውላዊ ማስረጃ” የሚል ርዕስ አለው።
ጥ፡ ከስታርፊሽ ጋር የሚመሳሰሉ ሌሎች ፍጥረታት አሉ?
አዎ፣ ሌሎች የኢቺኖደርም ቤተሰብ አባላት የባህር ቁልጭ፣ የአሸዋ ዶላሮች እና የባህር ዱባዎች ያካትታሉ።