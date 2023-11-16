“የኮከብ ጉዞ፡ እንግዳ አዲስ ዓለማት” ምዕራፍ 2 ዓለምን በማዕበል ወስዷል፣ ታማኝ አድናቂዎችን በዘውግ በተቀያየሩ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ደስታዎች ይስባል። በነሀሴ ወር የተጠናቀቀው የሁለተኛው የውድድር ዘመን ትሬኪ በመጪው ምዕራፍ 3 ምን እንደሚጠብቀው በጉጉት እንዲጠብቅ አድርጓል። እና አሁን፣ አድናቂዎች በዲቪዲ ላይ "Star Trek: Strange New Worlds" ምዕራፍ 2 መውጣቱን ተከትሎ ወደ ተከታታዩ የበለጠ በጥልቀት መመርመር ይችላሉ። ፣ Blu-ray እና 4K UHD።
በዲሴምበር 5 ላይ ከፓራሜንት ሆም ቪዲዮ የሚገኘው አዲሱ የቤት ልቀት ለአድናቂዎች መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል፣ ከተጨማሪ ነገሮች ጋላክሲ ጋር የተሟላ የትርኢቱን ምርት አድናቆት እና እውቀትን ይጨምራል። ስብስቦቹ ለየትኛውም የደጋፊዎች ስብስብ በእውነት ልዩ መደመርን የሚያረጋግጡ “Subspace Rhapsody” ሚኒ ፖስተር እና ሊበጁ የሚችሉ የቁምፊ ማግኔቶችን ያካትታሉ።
ይህን ልቀት በእውነት የሚለየው ከሁለት ሰአት በላይ ያለው ልዩ ባህሪያት የተካተቱት ናቸው። አድናቂዎች ይህን ስሜት ቀስቃሽ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ተከታታይ ወደ ህይወት ያመጡትን የፈጠራ ሂደቶች ላይ ግንዛቤን በማግኘት ከትዕይንቱ ጀርባ ገፅታዎች ውስጥ ዘልቀው መግባት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ልቀቱ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የተሰረዙ፣ የተራዘሙ እና ተለዋጭ ትዕይንቶችን ያካትታል፣ ይህም ከትዕይንቱ ለተወደዱ አፍታዎች አዲስ እይታ ይሰጣል።
የ"እንግዳ አዲስ ዓለማት" ምዕራፍ 2 ተዋንያን በአንሶን ማውንት እንደ ካፒቴን ክሪስቶፈር ፓይክ፣ ኢታን ፔክ እንደ ስፖክ እና ርብቃ ሮምዪን እንደ ኡና ቺን-ሪሊ የሚመራ አስደናቂ ስብስብ ነው። ይህ ወቅት እንደ ሴሊያ ሮዝ ጉዲንግ እንደ ኒዮታ ኡሁራ፣ ጄስ ቡሽ እንደ ነርስ ክሪስቲን ቻፕል እና የአካዳሚ ሽልማት እጩዋ ካሮል ኬን እንደ ፔሊያ ያሉ አዳዲስ ፊቶችን ያስተዋውቃል። አፈፃፀማቸው ለተወዳጅ ገፀ-ባህሪያት ጥልቅ እና ትክክለኛነትን ያመጣል፣በተጨማሪም ተመልካቾችን በ"Star Trek" ማራኪ አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያጠምቃሉ።
በጎርን የተሞላውን ምዕራፍ 3ን በጉጉት ስንጠብቅ፣ የ"Star Trek: Strange New Worlds" ምዕራፍ 2 በዲቪዲ፣ ብሉ ሬይ እና 4ኬ ዩኤችዲ መለቀቅ አድናቂዎችን በድጋሚ እንዲጎበኙ እና ተከታታዩን በክብር እንዲያስሱ እድል ይሰጣል። ወደማይታወቅ የሚስብ ጉዞ ለመጀመር ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት።
በየጥ
1. "Star Trek: Strange New Worlds" ምዕራፍ 2 በዲቪዲ፣ ብሉ ሬይ እና 4ኬ ዩኤችዲ የሚለቀቀው መቼ ነው?
"Star Trek: Strange New Worlds" ምዕራፍ 2 በዲቪዲ፣ ብሉ ሬይ እና 4ኬ ዩኤችዲ ከParamount Home ቪዲዮ በታህሳስ 5፣ 2023 ላይ ይገኛል።
2. በቤት መለቀቅ ውስጥ ምን ልዩ ባህሪያት ተካትተዋል?
የቤት ልቀቱ ከሁለት ሰአታት በላይ ልዩ ባህሪያትን ያካትታል፣ ለምሳሌ ከትዕይንት በስተጀርባ ያሉ ባህሪያት እና ከዚህ በፊት የማይታዩ የተሰረዙ፣ የተራዘሙ እና ተለዋጭ ትዕይንቶችን።
3. የ"Star Trek: Strange New Worlds" ምዕራፍ 2 ዋና ተዋናዮች እነማን ናቸው?
የ"Star Trek: Strange New Worlds" ምዕራፍ 2 ዋና ተዋናዮች አባላት አንሰን ማውንትን እንደ ካፒቴን ክሪስቶፈር ፓይክ፣ ኤታን ፔክ እንደ ስፖክ፣ ርብቃ ሮምዪን እንደ ኡና ቺን-ሪሊ፣ ሴሊያ ሮዝ ጉዲንግ እንደ ንዮታ ኡሁራ፣ ጄስ ቡሽ እንደ ነርስ ክሪስቲን ቻፕል፣ እና ካሮል ኬን እንደ ፔሊያ.