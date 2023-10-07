አዲስ ሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ምስል እንደ እባብ የመሰለ ጋላክሲን ያደምቃል

በሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረፀው አስደናቂ አዲስ ምስል አሮጌ እና አዲስ ኮከቦችን በያዙ በሚሽከረከሩ ክንዶች ያጌጠ ሩቅ እባብ የመሰለ ጋላክሲ ያሳያል። NGC 1087 በመባል የሚታወቀው ይህ ጋላክሲ በከዋክብት ሴቱስ ውስጥ ይገኛል። የ NGC 1087 ብርሃን ወደ ምድር ጉዞውን የጀመረው ከ 80 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነው ፣ ይህም የዳይኖሰር መጥፋት ከረዥም ጊዜ በፊት ነው።
በናሳ ሃብል ጋላክሲ ሳምንት የተለቀቀው የNGC 1087 ምስል የጋላክሲውን ልዩ ባህሪያት ያሳያል። ቀይ ዘንዶዎች ቀዝቃዛ ሞለኪውላዊ ጋዝ መኖሩን ያመለክታሉ, ይህም ለአዳዲስ ኮከቦች መፈጠር እና እድገት እንደ ዋና የግንባታ ቁሳቁስ ሆኖ ያገለግላል. በተቃራኒው, ሰማያዊ ክልሎች ቀደም ሲል የተወለዱ ትኩስ ኮከቦች መኖራቸውን ያመለክታሉ. የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከእነዚህ ትኩስ ኮከቦች መካከል አንዳንዶቹ ቮልፍ-ሬየት ኮከቦች በመባል የሚታወቁት ብርቅዬ ክፍል እንደሆኑ ያምናሉ፣ እነዚህም በጣም ያልተረጋጉ ናቸው።
ምንም እንኳን NGC 1087 ብዙ ዓይንን የሚስቡ ዝርዝሮችን ቢያቀርብም፣ በጣም አስፈላጊው ባህሪው በመሃል ላይ የሚገኝ ደማቅ-ነጭ የከዋክብት ባር ነው። ይህ ባር በጋዝ ዱካዎች የተጠላለፈ እና የኮከብ አፈጣጠር ምልክቶችን ያሳያል፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለማጥናት የሚማርክ ርዕሰ ጉዳይ ያደርገዋል። በኤንጂሲ 1087 ያለው ማዕከላዊ ባር በራሳችን ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ውስጥ ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው ፣ ግን ያነሰ ነው።
እንደ NGC 1087 ያሉ ጋላክሲዎችን መመልከት በፍኖተ ሐሊብ ውስጥ ስላለው ማዕከላዊ ባር መጠን እና ቅርፅ ግንዛቤዎችን ስለሚሰጡ ጠቃሚ ነው። ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ ያለን ቦታ የራሳችንን ማዕከላዊ ባር ባህሪያት በትክክል ለመገመት ፈታኝ ያደርገዋል፣ ይህም እንደ NGC 1087 ያሉ ጋላክሲዎችን ለእይታ አስፈላጊ ኢላማ ያደርጋል።
NGC 1087 ከሰማይ ወገብ በስተደቡብ ከሚገኘው ከሰሜን እና ደቡብ ንፍቀ ክበብ ሊታይ ይችላል። የሳይንስ ሊቃውንት በ1990 የተከፈተውን ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን ተጠቅመው ስለ ጋዝ ኪሶች ባህሪ ከዋክብት ከተፈጠሩ በኋላ ከሌሎች ሳይንሳዊ ጥረቶች መካከል ያለውን እውቀት ለማግኘት ይጠቀሙበታል።
ምንጮች:
– የምስል ምንጭ፡- ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ
- ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ ሥዕሎች፣ እውነታዎች እና ታሪክ