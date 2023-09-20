የኮስሞስን ድንቅ ለኬንያ ልጆች ማምጣት

ኬንያዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ሱዛን ሙራባና ሳይንስ ለሁሉም ሰው መሆኑን በገጠር ማህበረሰቦች ውስጥ ላሉ ህፃናት ለማሳየት ተልእኮ ላይ ትገኛለች። ሙራባና ከባለቤቷ ፎቶግራፍ አንሺ ዳንኤል ቹ ኦወን ጋር በመሆን ወደ 300 የሚደርሱ ህጻናትን ስለ ኮከቦች እና ፕላኔቶች በማስተማር በቴሌስኮፕ እና ሊተነፍሱ በሚችል ፕላኔታሪየም ወደነዚህ ማህበረሰቦች ትጓዛለች። ይህ ተነሳሽነት ወጣቶችን ስለ ስነ ፈለክ እና ሳይንስ ለማስተማር እና ለማነሳሳት በሙራባና የተመሰረተው የጉዞ ቴሌስኮፕን በሚደግፍ የጉዞ ገቢ ነው።
የቴሌስኮፖች እና የፕላኔታሪየም አቅርቦት እጥረት በኬንያ ብዙ ህጻናት ያጋጠሟቸው ፈተናዎች ናቸው። ሙራባና እነዚህ ተሞክሮዎች የአስተሳሰብ አድማሳቸውን እንደሚያሰፉ እና የአለም እይታቸውን እንደሚያሰፋ ተስፋ ያደርጋል። ልጆችን ከኮስሞስ ድንቆች ጋር በማስተዋወቅ ስለአለም እና ከኬንያ ባሻገር ስላሉት እድሎች ያላቸውን ጉጉት ለማነሳሳት እና ለማቀጣጠል ትጥራለች።
ምንጭ (The Guardian)
በወሊድ ድጋፍ የእናቶች ሞት ዋጋዎችን ማስተናገድ
ሁስተን-ቲሎትሰን ዩኒቨርሲቲ፣ በኦስቲን፣ ቴክሳስ ውስጥ በታሪካዊው የጥቁር ዩኒቨርሲቲ፣ በግዛቱ በተለይም በጥቁር ሴቶች ላይ ያለውን ከፍተኛ የእናቶች ሞት መጠን ለመቅረፍ ደማቅ ሰማያዊ ፕሮግራም ጀምሯል። ውጥኑ ዓላማው በወሊድ ሂደት ውስጥ አስፈላጊ ድጋፍ እንዲሰጡ ዱላዎችን፣ አዋላጆችን እና የጡት ማጥባት አማካሪዎችን ለማሰልጠን ነው።
በሴንትራል ቴክሳስ ውስጥ ያሉ የወሊድ ባለሙያዎችን ልዩነት እና ተገኝነት በማሳደግ፣ ዩኒቨርሲቲው ለወለዱ ግለሰቦች ከባህል ጋር የተጣጣመ እና ቀጣይነት ያለው እንክብካቤ ማግኘትን ለማሻሻል ተስፋ ያደርጋል። መርሃግብሩ መጀመሪያ ላይ የሚያተኩረው ዱላዎችን በማሰልጠን ላይ ሲሆን በሚቀጥለው ዓመት ወደ ጡት ማጥባት አማካሪዎች እና አዋላጆች ለማስፋፋት አቅዷል። እነዚህን አገልግሎቶች ያለ ምንም ወጪ መስጠት ብዙ ግለሰቦች በእርግዝና እና በወሊድ ወቅት የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ እንዲያገኙ ይረዳል።
ምንጭ፡- KUT
የሞቱ ባትሪዎችን ወደ ዘላቂ ሀብቶች መለወጥ
የሞቱ ባትሪዎችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ለንጹህ የኃይል ሽግግር ዘላቂ የባትሪ ምርት ቁልፍ ሊይዝ ይችላል። በአውሮፓ ውስጥ ያሉ ደንቦች የባትሪን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል እንዲጨምር ግፊት እያደረጉ ነው, ይህ ደግሞ ሰፊ የማዕድን ቁፋሮ አስፈላጊነትን በመቀነስ እና ቆሻሻን በመቀነስ የባትሪ ማምረቻውን አካባቢያዊ ተፅእኖ ይቀንሳል.
ከዚህ ቀደም የሊቲየም-አዮን ባትሪ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል የተገደበ እና ፈታኝ ነበር። ይሁን እንጂ በአውሮፓ አዲሱ ደንቦች የሊቲየም-አዮን ባትሪዎችን ከኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች, ኢ-ብስክሌቶች እና የኃይል ማጠራቀሚያ ስርዓቶች መሰብሰብ እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን ያዛል. ደንቦቹ ጥብቅ የብረት ማገገሚያ ዒላማዎችን ያካትታሉ. እነዚህ ደንቦች ወሳኝ የሆኑ ቁሳቁሶችን የተዘጋ ዑደት ለመፍጠር እንደ አንድ እርምጃ ይታያሉ.
እንደ ሊቲየም፣ ኮባልት እና ኒኬል ያሉ ብረቶችን ከሞቱ ባትሪዎች እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል አዳዲስ ባትሪዎችን ማምረት የበለጠ ዘላቂ እና ለአካባቢ ተስማሚ ሊሆኑ ይችላሉ።
ምንጭ፡- ግሪስት