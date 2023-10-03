የስነ ፈለክ ዝመና፡ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በጥቅምት

ጥቅምት በሁሉም ዕድሜ ላሉ የኮከብ ተመልካቾች አስደሳች ክስተቶችን ያመጣል። ከፕላኔቷ ስፖትቲንግ እና ሁለት የሜትሮ ሻወር ጋር፣የዚህ ወር ድምቀት ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ነው። ከአጠቃላይ ግርዶሽ በተለየ፣ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ከምትከልክበት፣ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ የፀሐይን ክፍል ብቻ ስትደብቅ ነው።
ኦክቶበር 14 ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ የጌልፍ ነዋሪዎች ይህንን የሰማይ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ጨረቃ እኩለ ቀን አካባቢ ከፀሀይ ፊት ለፊት መንቀሳቀስ ትጀምራለች ፣ ቀስ በቀስ እስከ 30% ፀሀይን ትዘጋለች። ይህ ከፊል ግርዶሽ ያልተለመደ ክስተት ነው እና በሚቀጥለው አመት ኤፕሪል 1 ከሞላ ጎደል አጠቃላይ የፀሀይ ግርዶሽ ቅድመ ሁኔታ ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም በGuelph ውስጥ 2% ሽፋን ይኖረዋል።
ግርዶሹን ያለ ትክክለኛ የደህንነት መሳሪያዎች መመልከቱ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ደህንነቱ የተጠበቀ እይታን ለማረጋገጥ ተገቢውን የመከላከያ መሳሪያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው. እንደ ናሳ ያሉ አስተማማኝ ምንጮችን በመጎብኘት የፀሐይ ግርዶሽ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዴት እንደሚታይ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።
በሌሎች የሰሜን እና ደቡብ አሜሪካ ክፍሎች የሚታየውን የዓመታዊ ግርዶሹን ሙሉ “የእሳት ቀለበት” ውጤት ለማየት ጉሌፍ እድሉ ባይኖረውም፣ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ አሁንም ሊለማመደው የሚገባ አስደናቂ የስነ ፈለክ ክስተት ነው። ስለዚህ፣ የእርስዎን የቀን መቁጠሪያዎች ምልክት ያድርጉ፣ ጓደኞችዎን እና ቤተሰብዎን ሰብስቡ እና በጥቅምት 14 ወደ ሰማይ ለመመልከት ይዘጋጁ።
በኮከብ መመልከቱ የጠፈርን፣ የፕላኔቶችን እና የከዋክብትን ድንቆች እንድናደንቅ ብቻ ሳይሆን ከማወቅ ጉጉት ካላቸው አእምሮዎች ጋር እንድንገናኝ እድል ይሰጠናል። የዚህን ወር የስነ ፈለክ ክስተቶች ለበለጠ ግንዛቤ በGelph ፊዚክስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የጥቅምት ስታር እይታ መመሪያን ቪዲዮ ማየትን አይርሱ።
ምንጮች:
- በጊልፍ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ክፍል
- ናሳ (የፀሃይ ግርዶሾችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት መረጃ ለማግኘት)