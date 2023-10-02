የአንስታይን የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ፡ የM87 እጅግ የላቀ ብላክ ሆል እየተሽከረከረ መሆኑ ሲረጋገጥ እንደገና የተረጋገጠ ነው።

ሳይንቲስቶች የአንስታይንን አንጻራዊነት ንድፈ ሃሳብ በቅርብ ጊዜ በተገኘ ግኝት ልክ እንደተተነበየው የM87 ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ በእርግጥ እየተሽከረከረ መሆኑን አረጋግጠዋል። በኤም 87 ጋላክሲ እምብርት ላይ ያለው ጥቁር ጉድጓድ ከፀሀይ ክብደት 6.5 ሚሊዮን እጥፍ የሚመዝነው የስነ ፈለክ ብሄሞት ነው። ለመላው ጋላክሲ እንደ ስበት መልህቅ ሆኖ ያገለግላል።
በአጠቃላይ አንጻራዊነት ከሚገመቱት ቁልፍ ክስተቶች አንዱ ፍሬም መጎተት ሲሆን በውስጡም የሚሽከረከር ጥቁር ቀዳዳ በአካባቢው ቦታ ላይ ከፍተኛ የስበት ጫና ይፈጥራል። ይህ ተፅዕኖ በብርሃን ፍጥነት ብዙ ርቀት ሊጓዙ የሚችሉ አንጻራዊ ጄቶች፣ ሃይለኛ የፕላዝማ ሃይል ጅረቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት እንደሆነ ይታመናል።
የአንስታይንን ትንበያ ለመፈተሽ ከቻይና የሳይንስ አካዳሚ በCui Yuzu የሚመራ የተመራማሪዎች ቡድን ከM87 የሚመነጩትን አንጻራዊ ጄቶች በማጥናት ላይ አተኩሯል። ቡድኑ ቪኤልቢኤ፣ ኢኤቪኤን እና የቻይናው ቲያንማ የሬዲዮ ቴሌስኮፕን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ካሉ ቴሌስኮፖች የተገኙ የሬዲዮ መረጃዎችን በመመልከት እና በመመርመር ጄቱ ከጥቁር ቀዳዳው ስፒን ዘንግ ጋር እንዳልተጣመረ እና ፕሪሴሲዮን በመባል የሚታወቀውን የሚንቀጠቀጥ እንቅስቃሴ አሳይቷል።
ይህ በ11 ዓመት ዑደት ላይ የሚከሰት ቅድመ ሁኔታ የጥቁር ጉድጓዱን ሽክርክሪት የሚያሳይ ማስረጃ ያቀርባል እና የአጠቃላይ አንጻራዊነት ትንበያዎችን በድጋሚ ይደግፋል። ነገር ግን፣ ትክክለኛው የማዞሪያ ፍጥነት እና የፍሬም-መጎተት በዙሪያው ባለው የመጨመሪያ ዲስክ ላይ ያለው ተጽእኖ ግልጽ አይደለም እና ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልገዋል።
ኩዪ ዩዙ በዚህ ጉልህ ግኝት መደሰቱን ገልጿል እና ይህን ስኬት ለማሳካት ረዘም ያለ ጊዜ ከፍተኛ ጥራት ያለው መረጃ ማሰባሰብ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። በዚህ የM87 መሽከርከር ጥቁር ቀዳዳ ማረጋገጫ ሳይንቲስቶች የጥቁር ጉድጓድ ተለዋዋጭነትን ለመረዳት እና በሌሎች ጋላክሲዎች ውስጥ ተመሳሳይ ክስተቶችን ለመፈለግ ፍለጋቸውን ይቀጥላሉ ።
በማጠቃለያው፣ የአንስታይን አንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ፣ ከተመሰረተ ከመቶ ዓመት በላይ በኋላ፣ ጥብቅ ፈተናዎችን ተቋቁሞ አንድ ጊዜ በድጋሚ በድል ወጣ። የአንስታይንን የመሬት መትከያ ስራ ብሩህነት እና ዘላቂ ጠቀሜታ እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል።
ምንጭ፡ ዩዙሁ ኩይ እና ሌሎች