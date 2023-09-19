የሰዎች የጠፈር ጉዞ ተግዳሮቶች፡ ጨረራ፣ የስበት ለውጦች እና የአዕምሮ ጤና

በናሳ እና በንግድ ካምፓኒዎች የታቀዱ ብዙ ሰው ሰራሽ ተልእኮዎች ያሉት የሰው የጠፈር ጉዞ እየሰፋ ነው። ይሁን እንጂ በሰው አካል ላይ በጠፈር ላይ የሚያደርሱት አደጋዎች ለረጅም ጊዜ ለሚቆዩ ተልዕኮዎች ለምሳሌ ወደ ማርስ ለሚደረገው ተልእኮ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው።
አንድ ትልቅ ስጋት የጠፈር ጨረር ነው። ማግኔቶስፌር ከጠፈር ጨረሮች ከሚከላከለው ከምድር በተለየ፣ ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በላይ የሚጓዙ ጠፈርተኞች በሺዎች ለሚቆጠሩ የደረት ራጅ ጨረሮች ያለማቋረጥ መጋለጥ ይገጥማቸዋል። ይህ ጨረራ የነርቭ እና የልብና የደም ሥር (cardiovascular) ስርዓትን እንዲሁም የደም-አንጎል መከላከያን ሊጎዳ ይችላል, ይህም ጎጂ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ከአንጎል ውስጥ ይከላከላል. ናሳ የጠፈር ተመራማሪዎችን ከጨረር የሚከላከሉ ቴክኖሎጂዎችን በማዘጋጀት ላይ ሲሆን ይህም ቁሳቁሶችን ወደ ህዋ ተሽከርካሪዎች እና የጠፈር ልብስ ልብሶች መገንባት እንዲሁም የጨረራ መጋለጥን ተፅእኖ ለመከላከል የተወሰኑ አመጋገቦችን እና ተጨማሪ ምግቦችን መጠቀምን ይጨምራል።
የስበት ለውጦችም በጠፈር ውስጥ ባለው የሰው አካል ላይ ተግዳሮቶችን ይፈጥራሉ። የስበት ኃይል ማጣት ወደ ጡንቻ እና አጥንት መጥፋት, እንዲሁም የሰውነት ፈሳሽ ለውጦችን ያመጣል. የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ተጨማሪ ምግቦች ማይክሮግራቪቲ በጡንቻ እና በአጥንት ጤና ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመቀነስ ይረዳሉ። በተጨማሪም የራስ ቅሉ ፈሳሽ ለውጥ በአንጎል ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል፣ ይህም ከጠፈር በረራ ጋር የተያያዘ ኒውሮ-ኦኩላር ሲንድረም (neuro-ocular syndrome) በመባል ለሚታወቀው ሁኔታ አስተዋጽዖ ያደርጋል። ፈሳሾችን ወደ ታችኛው የሰውነት ክፍል እንደገና የሚያከፋፍሉ ልዩ “ሱሪዎች” ይህንን ችግር ለማስታገስ ይረዳሉ።
በተጨማሪም የጠፈር ጉዞን ማግለል በአእምሮ ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። ጠፈርተኞች ውጥረትን እና ብቸኝነትን በአስከፊ አካባቢዎች እንዴት መቆጣጠር እንደሚችሉ ለመማር የቡድን ስልጠና ይወስዳሉ። ተመራማሪዎች በጠፈር ተልእኮ ወቅት የአእምሮ ጤናን ለመከታተል እና ለመደገፍ መንገዶችን እያጠኑ ነው። እነዚህ ፈተናዎች ቢኖሩም፣ የጠፈር ተመራማሪዎች ምድርን ከጠፈር ሲመለከቱ ብዙውን ጊዜ “የአጠቃላይ እይታ ውጤት” በመባል የሚታወቁት የፍርሃት እና የመተሳሰር ስሜት ይሰማቸዋል።
በማጠቃለያው የሰው ልጅ የጠፈር ጉዞ መስፋፋት በሰው አካል እና አእምሮ ላይ ተግዳሮቶችን ያመጣል። እነዚህን ተግዳሮቶች መፍታት ወደፊት ወደ ማርስ እና ከዚያም በላይ ለሚደረጉ ተልዕኮዎች ስኬት ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
– ምንጭ መጣጥፍ፡ ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም።
- ትርጓሜዎች
– ማግኔቶስፌር፡- በመግነጢሳዊ መስኩ የሚቆጣጠረው እና ከጠፈር ጨረሮች የሚከላከለው ፕላኔት ዙሪያ ያለው ክልል።
– የደም-አንጎል እንቅፋት፡- አንዳንድ ንጥረ ነገሮች ከደም ስርጭታቸው ወደ አንጎል እንዳይገቡ የሚከላከል መከላከያ ነው።
– የጠፈር በረራ ከኒውሮ-ኦኩላር ሲንድረም ጋር የተያያዘ፡- የጠፈር ተመራማሪዎች የዓይንን መዋቅር እና ተግባር የሚጎዳ፣ ይህም የራስ ቅሉ ላይ በሚፈጠር ፈሳሽ ለውጥ የሚከሰት ነው።
- አጠቃላይ እይታ: በጠፈር ተመራማሪዎች ምድርን ከጠፈር ሲመለከቱ የመደነቅ እና የመተሳሰር ስሜት የሚሰማቸው ክስተት።