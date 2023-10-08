በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ውስጥ ለሰሜን መብራቶች የሚጠበቀው ከፍተኛ ዓመት፡ 2023

ሰሜናዊ ብርሃኖች፣ እንዲሁም አውሮራ ቦሪያሊስ በመባል የሚታወቁት፣ በሰማይ ላይ የሚደንሱ በቀለማት ያሸበረቁ መብራቶችን በማሳየት ሰዎችን ለረጅም ጊዜ ይማርካሉ። በብሪቲሽ ኮሎምቢያ፣ መጪው ክረምት ይህን የተፈጥሮ ክስተት ለመመስከር ታላቅ ወቅት እንደሚሆን ይጠበቃል።
በተፈጥሮ ሃብት ካናዳ የካናዳ የአደጋ መረጃ አገልግሎት የፊዚካል ሳይንቲስት ዶክተር ካይል ሬተር እንደሚሉት የሰሜኑ መብራቶች እንቅስቃሴ የፀሐይ ዑደት ተብሎ የሚጠራውን መደበኛ ንድፍ ይከተላል። ይህ ዑደት በየ11 አመቱ በከፍተኛ እና በትንሹ የእንቅስቃሴ ጊዜ መካከል ይቀያየራል። በአሁኑ ወቅት፣ ወደ ቀጣዩ የፀሐይ ከፍተኛው አቅጣጫ እያመራን ነው፣ እሱም በ2024 እንደሚከሰት የተተነበየው። የፀሐይ ከፍተኛው በፀሐይ ላይ ወደ ጂኦማግኔቲክ አውሎ ንፋስ እና አውሮራስ የሚመራ እንቅስቃሴን መፍጠር የሚችሉ ብዙ ክልሎች ያሉበት ጊዜ ነው።
አውሮራስ የሚከሰቱት የተሞሉ ቅንጣቶች ከጋዞች ጋር ሲጋጩ በምድር የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ሲሆን ይህም ሰማዩን የሚሞሉ በቀለማት ያሸበረቀ የብርሃን ብልጭታ ይፈጥራል። በጊዜ ሂደት በሚከሰቱ በቢሊዮኖች በሚቆጠሩ ብልጭታዎች ምክንያት እነዚህ መብራቶች በሰማይ ላይ የሚንቀሳቀሱ ይመስላሉ። አውሮራስ በየምሽቱ ማለት ይቻላል ከሰሜን እና ከደቡብ መግነጢሳዊ ምሰሶዎች በላይ ባለው አውሮራል ኦቫል ከኦገስት እስከ ሜይ ድረስ ሊታይ ቢችልም ወደ ደቡብ ብዙም አይታዩም።
ፀሐይ እንደ ትልቁ የአውሮራል እንቅስቃሴ አሽከርካሪ ጉልህ ሚና ይጫወታል። ከፍተኛውን የፀሐይ ብርሃን ስንቃረብ፣ የሰሜን ብርሃናት አስደናቂ ማሳያዎችን የመመስከር እድላችን ይጨምራል። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች በንቃት እያጠኑ ከኦውራስ ጋር በተያያዙ የላይኛው ከባቢ አየር ውስጥ ውስብስብ ኬሚካላዊ ሂደቶችም አሉ.
በሰሜናዊው ብርሃን ውበት ላይ በደንብ የተገነዘበ አንድ ሰው ሎርን ስሚዝ ነው. ከ100 ማይል ሃውስ በስተደቡብ በሚገኘው በፕሬስ ሐይቅ የሚኖረው ስሚዝ ከቤቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ የመብራቶቹን ፎቶዎች አንስቷል። በክስተቱ ላይ እራሱን ያስተማረው ስሚዝ 2023 በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ለሰሜናዊ መብራቶች በ11-ዓመት የፀሐይ ዑደት ምክንያት ከፍተኛ ዓመት እንደሚሆን ይተነብያል።
ከ100 ምሽቶች በላይ ቀዝቃዛውን የአየር ሁኔታ በድፍረት ያሳለፈው ስሚዝ መብራቶቹን በፎቶግራፍ የመቅረጽ ችሎታውን አዳብሯል። የሰሜናዊ መብራቶችን እንዴት ፎቶግራፍ ማንሳት እንደሚቻል በመማር, የዚህን የተፈጥሮ ክስተት አስደናቂ ውበት የሚያሳዩ የዓይን ገላጭ ምስሎች ስብስብ ፈጠረ.
የ2023 ጉጉት እየገነባ ሲሄድ በሰሜናዊ እና በማእከላዊ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ያሉ ሰዎች ስለ ሰሜናዊ ብርሃኖች አስደናቂ ማሳያ የመመስከር እድልን በጉጉት ይጠባበቃሉ። እንደ ፕረስሲ ሐይቅ እና በደቡብ ካሪቦ ባሉ ሐይቆች አካባቢ ያለው የብክለት መጠን ባነሰ መጠን፣ እነዚህን የኢተሪል መብራቶች የመቅረጽ ዕድሉ በእጅጉ ይጨምራል።
አፈ ታሪክ እንደሚለው ሰሜናዊ ብርሃኖች በሰማይ ላይ የሚጨፍሩ ቅድመ አያቶች ነፍስ ናቸው እናም እንደ እድል በረከቶች እና በተለያዩ ባህሎች ስር ለተፀነሱ ህጻናት ይመለከታሉ። ከእነዚህ መብራቶች ጋር የተቆራኙት እምነቶች ምንም ቢሆኑም፣ ፍርሃትን፣ ፍርሃትን እና ጥበባዊ መግለጫዎችን ማነሳሳታቸውን ቀጥለዋል፣ ይህም እነርሱን ለመመስከር ዕድለኛ ለሆኑት ማራኪ ትዕይንት ነው።
ምንጮች:
- ዶ/ር ካይል ሬይተር፣ በካናዳ የተፈጥሮ ሃብቶች የካናዳ አደጋ መረጃ አገልግሎት የፊዚካል ሳይንቲስት
- የሰሜን መብራቶች ባለሙያ እና ፎቶግራፍ አንሺ ሎርን ስሚዝ