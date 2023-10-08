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በዚህ የምስጋና ሳምንት መጨረሻ በኦንታሪዮ ውስጥ ሰማያትን ለማብራት አስደናቂ ድራኮንድ ሜቶር ሻወር

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 8, 2023
በዚህ የምስጋና ሳምንት መጨረሻ በኦንታሪዮ ውስጥ ሰማያትን ለማብራት አስደናቂ ድራኮንድ ሜቶር ሻወር

በኦንታሪዮ ውስጥ ያሉ ኮከብ ቆጣሪዎች በዚህ የምስጋና ሳምንት መጨረሻ አስደናቂውን የ Draconid meteor shower ለመመስከር እድሉ ይኖራቸዋል። ጂያኮቢኒድስ በመባልም የሚታወቁት እነዚህ ተወርዋሪ ኮከቦች የድንጋይ እና የበረዶ ፍርስራሾችን ትተው የሚያልፍ የማለፊያ ኮሜት ቅሪቶች ናቸው። ምድር በዚህ ፍርስራሹ ውስጥ ስታልፍ ቅንጣቶች በከባቢ አየር ውስጥ ይቃጠላሉ, ይህም በሰማይ ላይ የብርሃን ፍንጣቂዎችን ይፈጥራሉ.

በዚህ አመት የድራኮንድ ሜትሮ ሻወር በጥቅምት 6 ይጀምር እና በጥቅምት 10 ይጠናቀቃል። የሜትሮ ሻወር ከፍተኛው በጥቅምት 8 ወይም ጥቅምት 9 ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የምስጋና በዓል.

የሜትሮር ሻወርን ለመመልከት በኦንታሪዮ ውስጥ ያሉ ኮከብ ቆጣሪዎች ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ወደ ሰሜን ምዕራብ መመልከት አለባቸው። የድራኮ ህብረ ከዋክብት በግምት 30 ዲግሪ ከኡርሳ ሜጀር በላይ ሊገኝ ይችላል፣ይህም ቢግ ዳይፐር በመባል ይታወቃል። በተጨማሪም ጨረቃ በዚህ ጊዜ ውስጥ ከ 20% ያነሰ ብርሃን ትሆናለች, ይህም ለሜትሮ እይታ ተስማሚ የሆኑ ጥቁር ሰማያትን ያቀርባል.

ለበለጠ ልምድ ከብርሃን ብክለት የጸዳ ጨለማ ቦታ መፈለግ፣ ምቹ ወንበር ማዘጋጀት እና ዓይኖችዎ ከጨለማ ጋር ለመላመድ በቂ ጊዜ እንዲሰጡ ይመከራል። ይህ የሌሊት ሰማይን በሚያልፉበት ጊዜ የሚቲዎርሶችን የማየት ችሎታዎን ያሳድጋል።

ስለዚህ፣ የምትወዳቸውን ሰዎች በዚህ የምስጋና ቀን ሰብስብ እና በኦንታሪዮ ውስጥ ባለው የድራኮንድ ሜትሮ ሻወር የሰማይ ትዕይንት ተደሰት። በእርግጥም የሚያስፈራ ተሞክሮ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም።

ምንጮች:
- Space.com

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