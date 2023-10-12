SpaceX የሚመጣውን የሕዋስ አገልግሎት ለማሳየት የስታርሊንክ ድረ-ገጽን ያሰፋል

ስፔስ ኤክስ በሣተላይት ኔትወርኩ የሚንቀሳቀስ የሕዋስ አገልግሎትን ለማጉላት የስታርሊንክ ድረ-ገጹን በማስፋፋት ላይ ነው። 'Starlink Direct to Cell' የተሰኘው አዲሱ ክፍል አላማው የጽሁፍ፣ የድምጽ እና የዳታ መዳረሻን በአለም አቀፍ ደረጃ ላሉ ኤልቲኢ ስልኮች ነው። ምንም እንኳን የጽሑፍ ችሎታዎች በ2024 እንዲለቀቁ ቢደረግም፣ የድምጽ እና የዳታ ችሎታዎች በ2025 እንደሚከተሉ ይጠበቃል። በተጨማሪም፣ የስታርሊንክ ድረ-ገጽ በተመሳሳይ ዓመት የኢንተርኔት ኦፍ ነገሮች (አይኦቲ) ድጋፍ ሊኖር እንደሚችል ይጠቅሳል።
የስታርሊንክ ቀጥታ ወደ ሴል ሲስተም ከሚያስፈልጉት ቁልፍ ነገሮች አንዱ ከ LTE ስልኮች ጋር ያለው ተኳሃኝነት ተጨማሪ ሃርድዌር፣ ፈርምዌር ወይም ልዩ መተግበሪያዎችን ያስወግዳል። የዚህ ስርዓት ቴክኖሎጂ በላቁ eNodeB modem ላይ የተንጠለጠለ ሲሆን ይህም በህዋ ላይ እንደ ተንቀሳቃሽ ስልክ ማማ ሆኖ ያገለግላል። ከመደበኛ የዝውውር አጋር ጋር የሚመሳሰል የአውታረ መረብ ውህደት እንዲሁ ተችሏል።
ስታርሊንክ የሕዋስ አገልግሎቱን ለመጀመር ማቀዱ ቀደም ሲል እንደተገለጸው ከዩኤስ አየር መንገድ T-Mobile ጋር መተባበርን የሚያካትት መሆኑ አይዘነጋም። ሆኖም ስፔስኤክስ በመጀመሪያ ከዩኤስ ፌደራል ኮሙኒኬሽንስ ኮሚሽን (FCC) ፈቃድ ማግኘት እና በካናዳ ውስጥ ለመስራት ከካናዳ ራዲዮ-ቴሌቭዥን እና ቴሌኮሙኒኬሽን ኮሚሽን (CRTC) ጋር መተባበር አለበት።
በካናዳ ውስጥ ለ SpaceX ትልቅ እድገት ከሮጀርስ ጋር ያለው አጋርነት ነው፣ ይህም ሽፋን ውስን ባለባቸው አካባቢዎች የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶችን ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው። ይህ አቅም በስታርሊንክ ድረ-ገጽ ላይ ከቀረበው የጊዜ መስመር ጋር በመጣመር በ2024 ለመግቢያ ታቅዷል።
SpaceX ወደ ሴል አገልግሎት ኢንደስትሪ መስፋፋቱ በአሁኑ ወቅት የአፕል ድንገተኛ ኤስኦኤስን በሳተላይት ከሚደግፉ እንደ Globalstar ካሉ የሳተላይት ሴል አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር ለመወዳደር ያለውን ፍላጎት ያሳያል።
ምንጮች:
- ስታርሊንክ
- PCMag
ትርጓሜዎች
- LTE: የረጅም ጊዜ ዝግመተ ለውጥ፣ ለሞባይል መሳሪያዎች የገመድ አልባ ብሮድባንድ ግንኙነት መስፈርት።
- የነገሮች በይነመረብ (አይኦቲ)፡- የዕለት ተዕለት ነገሮች ከበይነመረቡ ጋር ግንኙነትን የሚያመለክት ሲሆን ይህም መረጃ እንዲልኩ እና እንዲቀበሉ ያስችላቸዋል።
– eNodeB፡ የተሻሻለ ኖድ ቢ፣ የረጅም ጊዜ ዝግመተ ለውጥ (LTE) ስርዓት የመሠረት ጣቢያ አካል።
– የፌዴራል ኮሙዩኒኬሽንስ ኮሚሽን (ኤፍ.ሲ.ሲ.)፡ ኢንተርስቴት እና ዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት ገለልተኛ ኤጀንሲ።
- የካናዳ ራዲዮ-ቴሌቭዥን እና ቴሌኮሙኒኬሽን ኮሚሽን (CRTC)፡ የካናዳ ስርጭትን እና ቴሌኮሙኒኬሽንን የሚቆጣጠር እና የሚቆጣጠር የአስተዳደር ፍርድ ቤት ነው።