የሚዲያ እውቅና አሁን ለ SpaceX የንግድ ምላሽ ተልዕኮ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ተከፍቷል።

የሚዲያ ዕውቅና አሁን ለ SpaceX በቅርቡ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የንግድ መልሶ አቅርቦት ተልዕኮ ተከፍቷል። ለኖቬምበር 1 የታቀደው ተልዕኮ፣ በፍሎሪዳ በሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል 9A ላውንች ኮምፕሌክስ 39A በፋልኮን XNUMX ሮኬት ላይ የስፔስኤክስ ድራጎን ካርጎ መንኮራኩር ማስወንጨፍን ያካትታል።
ፍላጎት ያላቸው የአሜሪካ ዜጎች ጥያቄዎቻቸውን በ NASA የሚዲያ እውቅና ድህረ ገጽ በኩል በመስመር ላይ በማቅረብ ለሚዲያ እውቅና ማመልከት ይችላሉ። የማመልከቻው የመጨረሻ ቀን ኦክቶበር 18 ነው። አንዴ ከጸደቀ፣ የተረጋገጠ ሚዲያ የማረጋገጫ ኢሜይል ይደርሳቸዋል። ለማንኛውም ጥያቄዎች ወይም ልዩ የሎጂስቲክስ ፍላጎቶች፣ [email protected]ን ያነጋግሩ ለአጠቃላይ ጥያቄዎች የኬኔዲ ዜና ክፍልን በ 321-867-2468 ያግኙ።
በዚህ የማጓጓዣ ተልእኮ ወቅት፣ ዘንዶው የጠፈር መንኮራኩር ለአይኤስኤስ ሰራተኞች የተለያዩ ሳይንሳዊ ምርመራዎችን፣ ምግብን፣ አቅርቦቶችን እና መሳሪያዎችን ይይዛል። አንድ ታዋቂ የምርምር ፕሮጀክት የከባቢ አየር ስበት ሞገዶች እና በምድር የላይኛው ከባቢ አየር እና ህዋ ውስጥ ባለው የኃይል ፍሰት ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ያጠናል ። ሌላ ሙከራ የናሳን ባለሁለት መንገድ የሌዘር ሪሌይ ሲስተም በማጠናቀቅ በጠፈር ጣቢያው እና በምድር መካከል ያለውን ከፍተኛ የሌዘር ግንኙነቶችን ይፈትሻል።
የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) በተልዕኮው ላይም እንደ Aquamembrane-3፣ የተፈጥሮ ፕሮቲኖችን በመጠቀም የውሃ ማጣሪያን የሚፈትሽ እና Plant Habitat-06፣ የጠፈር በረራ በእጽዋት መከላከያ ምላሾች ላይ ያለውን ተጽእኖ የሚገመግም ምርመራዎችን በማድረግ ይሳተፋል።
እነዚህ የንግድ መልሶ ማቅረቢያ ተልእኮዎች ናሳ በአይኤስኤስ ላይ ምርምር ለማድረግ እንዲችሉ ወሳኝ ናቸው። በቴክኖሎጂ፣ በሕክምና ሕክምናዎች እና በምድር ላይ ሕይወትን በሚያሻሽሉ ምርቶች ላይ ለሚደረጉ እድገቶች አስተዋጽዖ ያደርጋሉ። የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ብሄራዊ ላቦራቶሪ ናሳን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የአሜሪካ መንግስት ኤጀንሲዎችን፣ የግል ኢንዱስትሪዎችን እና የአካዳሚክ እና የምርምር ተቋማትን የማይክሮግራቪቲ ጥናት እንዲያደርጉ ይፈቅዳል።
ከህዳር 2000 ጀምሮ በሰዎች ያለማቋረጥ የተያዘው አይኤስኤስ ለሳይንሳዊ ምርምር እና የጠፈር ምርምር ወሳኝ መድረክ ሆኖ ያገለግላል። የአርጤምስ ፕሮግራም ወደ ጨረቃ የመመለስ እና በመጨረሻም ማርስን የማሰስን ግብ ጨምሮ በናሳ የወደፊት ተልእኮዎች ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል።
ስለ ንግድ መልሶ አቅርቦት ተልዕኮዎች የበለጠ መረጃ ለማግኘት የናሳን ድረ-ገጽ ይጎብኙ።
ምንጮች:
- ናሳ