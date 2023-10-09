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SpaceX የ Starlink ሳተላይቶች መዘግየቶች

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 9, 2023
SpaceX የ Starlink ሳተላይቶች መዘግየቶች

ስፔስኤክስ ከኬፕ ካናቬራል የጠፈር ጣቢያ 22 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ህዋ ልታመጥቅ አራዝሟል። በእሁድ ምሽት ፋልኮን 9 በተጀመረበት ወቅት ቆጠራው ቆሞ እንደነበር ዘገባዎች ጠቁመዋል። መዘግየቱ ምክንያቱ ከፍተኛ ንፋስ በመሆኑ ስፔስኤክስ ከሰሞኑ እንዲቆም አድርጓል። ኩባንያው ሰኞ ምሽት በ8፡42 ፒኤም ላይ ለመክፈቻው ቀጣዩን እድል ቀጠሮ ሰጥቷል

ስታርሊንክ ለአለም አቀፍ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት በ SpaceX እየተገነባ ያለ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ነው። ህብረ ከዋክብቱ በሺዎች የሚቆጠሩ በጅምላ የሚመረቱ ትናንሽ ሳተላይቶችን በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ያቀፈ ሲሆን ከመሬት ትራንስሴይቨርስ ጋር ተቀናጅቶ ይሰራል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2022 ስፔስኤክስ 1,324 ህብረ ከዋክብትን 4,409 ሳተላይቶችን አሰማርቷል። በተጨማሪም ስፔስኤክስ ትልቁን የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን መረብ ለማጠናቀቅ በሦስት ተጨማሪ ደረጃዎች ሌላ 12,000 ሳተላይቶችን ለማምጠቅ አቅዷል።

ይህ የስታርሊንክ ሳተላይቶች ወደ ማምጠቅ መዘግየት በ SpaceX ሰፊ የኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት ባለው እቅድ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል። ኩባንያው የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በማሰማራት እና በማስፋፋት ላይ መሥራቱን በቀጠለበት ወቅት፣ የማስጀመሪያው መዘግየት ዓለም አቀፍ የብሮድባንድ አገልግሎትን የማቅረብ ሂደትን ሊያደናቅፍ ይችላል።

ምንጮች:
– https://www.axios.com/spacex-delays-starlink-satellite-launch-73c9a3a2-649e-43d1-af0f-8ad7f3acabfb.html
- https://am.wikipedia.org/wiki/Starlink_(ሳተላይት_ኮንስታሌሽን)

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