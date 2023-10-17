SpaceX Falcon 9 22 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ሊጀምር ነው።

ስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት 22 ስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን ከፍሎሪዳ ኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ዛሬ ወደ ምህዋር ሊያመጥቅ ነው። ማስጀመሪያው በ5፡20 pm EDT ላይ እንዲካሄድ ተዘጋጅቷል፣ ካስፈለገም ብዙ የመጠባበቂያ እድሎች ይኖሩታል። ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በSpaceX's X መለያ (የቀድሞው ትዊተር በመባል የሚታወቁት) ምረቃውን በቀጥታ መመልከት ይችላሉ።
ቀደም ሲል በ9 ተልእኮዎች ላይ ሲበር የነበረው ፋልኮን 16 ሮኬት የመጀመሪያ ደረጃ ወደ ምድር ይመለሳል እና በድሮን መርከብ ላይ ያርፋል ከተመጠቀ ከ 8.5 ደቂቃዎች በኋላ መመሪያውን ያንብቡ ። ይህ ጅምር ባለፈው ወር የተቀናበረውን የኩባንያውን ዳግም አጠቃቀም ሪከርድ አንድ በረራ የሚያሳፍር ይሆናል።
ከ65 ደቂቃዎች በኋላ ፋልኮን 9 የላይኛው መድረክ 22ቱን የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ጠፈር ያሰማራቸዋል። ስፔስኤክስ በ70 ብቻ ከ2023 በላይ የምህዋር ተልእኮዎችን በመክፈት የስታርሊንክ ሜጋኮንስታሌሽን በፍጥነት በማስፋፋት ላይ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ወደ 4,900 የሚጠጉ ኦፕሬሽናል ስታርሊንክ ሳተላይቶች በምህዋራቸው ላይ ይገኛሉ፣ እና ይህ መነጠቅ ለህብረ ከዋክብቱ ቀጣይ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ስታርሊንክ ከሳተላይት ኔትዎርክ ወደ መሬት ላይ ላሉት ሪሲቨሮች ምልክቶችን በማብራት ለአለም አቀፍ ደንበኞች የኢንተርኔት አገልግሎት ይሰጣል። ተጨማሪ ሳተላይቶችን ወደ ህብረ ከዋክብት በማከል፣ SpaceX ዓላማው ሽፋንን ለመጨመር እና የኢንተርኔት ግንኙነትን በአለም አቀፍ ደረጃ ለማሻሻል ነው።
ምንጮች:
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- የምስል ክሬዲት: SpaceX