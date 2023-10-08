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SpaceX በ Doubleheader Spaceflight ውስጥ 22 ተጨማሪ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ሊያስጀምር ነው።

ByMampho Brescia

ጥቅምት 8, 2023
SpaceX በ Doubleheader Spaceflight ውስጥ 22 ተጨማሪ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ሊያስጀምር ነው።

SpaceX 22 ተጨማሪ የስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን ለማምጠቅ በዝግጅት ላይ እያለ ለጠፈር በረራ ድርብ ጭንቅላት በዝግጅት ላይ ነው። የዚህ ባለ ሁለት ራስጌ የመጀመሪያ እግር ዛሬ ምሽት ኦክቶበር 8 እንዲካሄድ ተዘጋጅቷል፣ ፋልኮን 9 ሮኬት ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ በ9፡06 pm EDT ላይ ሊነሳ ታቅዶ ነበር። ለጅማሬው አራት የመጠባበቂያ እድሎችም አሉ።

ጅምር እና ተልእኮው በቀጥታ ስርጭት በSpaceX መለያ X (የቀድሞው ትዊተር) በኩል መከታተል ይቻላል ሽፋን ከመነሳቱ አምስት ደቂቃ በፊት ይጀምራል። ሁሉም በእቅዱ መሰረት ከሆነ፣ የፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ ወደ ምድር ይመለሳል እና በ SpaceX ሰው አልባ መርከብ A Shortfall of Gravitas ላይ በቁሙ ያርፋል 8.5 ደቂቃ አካባቢ። ይህ ልዩ ፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ ጠፈርተኞችን ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ለናሳ መላክን ጨምሮ 14 ከፍታዎችን እና ማረፊያዎችን አጠናቋል።

ከ65 ደቂቃዎች በኋላ 22ቱ የስታርሊንክ ሳተላይቶች ከፋልኮን 9 የላይኛው መድረክ ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ይሰራጫሉ። ከዚህ ጅምር በኋላ፣ ሌላ የስታርሊንክ ተልእኮ ከዌስት ኮስት በ3፡23 am EDT ይሆናል። ይህ ለስፔስኤክስ የአመቱ 71ኛው እና 72ኛው የምህዋር ጅምር ይሆናል፣አብዛኞቹ የስታርሊንክን ሜጋኮንስታሌሽን ለማስፋፋት ቁርጠኛ ናቸው።

የስታርሊንክ ሜጋኮንስቴሌሽን በአሁኑ ጊዜ ከ4,830 በላይ ኦፕሬሽናል ሳተላይቶችን ያቀፈ ሲሆን በአለም ዙሪያ አገልግሎት ለሌላቸው አካባቢዎች የኢንተርኔት አገልግሎትን በማድረስ ላይ ያተኮረ ነው። SpaceX በሳተላይት ላይ በተመሰረተ የኢንተርኔት ግንኙነት መስክ እድገት ማድረጉን ቀጥሏል እና እነዚህ ወደፊት የሚደረጉ ህዋሶች ለታላቅ ግባቸው የበለጠ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።

ምንጮች:

  • ምንጭ፡ Space.com – “SpaceX ዛሬ ማታ 22 ተጨማሪ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን በሪከርድ ማቀናበሪያ ላይ ሊያመጥቅ ነው”

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