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SpaceX Falcon 9 ሮኬት 21 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ሊጀምር ነው።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 24, 2023
SpaceX Falcon 9 ሮኬት 21 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ሊጀምር ነው።

ስፔስኤክስ ለሌላ ማምጠቅ በዝግጅት ላይ ሲሆን በዚህ ጊዜ ፋልኮን 9 ሮኬትን ከቫንደንበርግ የጠፈር ኃይል ካሊፎርኒያ ጣቢያ ልኳል። ሮኬቱ 21 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ይጭናል። ማስጀመሪያው ሰኞ ማለዳ (ሴፕቴምበር 25) በ3፡23 am EDT (0723 GMT፣ 12:23 am local California time) ተይዞለታል።

ሁሉም ነገር በተቃና ሁኔታ ከሄደ፣ የፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ ወደ ምድር ተመልሶ በ SpaceX ሰው አልባ መርከብ ላይ ያርፋል 8.5 ደቂቃ ያህል ቆይቶ። ይህ ልዩ የመጀመሪያ ደረጃ እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ እና ቀደም ሲል አምስት የተሳኩ ማንሳት እና ማረፊያዎችን አድርጓል፣ ይህም ስድስተኛው ተልእኮ እንዲሆን አድርጎታል።

የስታርሊንክ ሳተላይቶች መሰማራት ወደ 62.5 ደቂቃዎች ከተመሠረተ በኋላ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ስታርሊንክ የSpaceX ትልቅ ዓላማ ያለው ፕሮጀክት ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ሜጋኮንስቴሽን ለመፍጠር ነው። በአሁኑ ጊዜ በሊዮ ውስጥ ከ4,750 በላይ ኦፕሬሽናል ሳተላይቶች ያሉ ሲሆን ስፔስኤክስ ወደፊትም ይህንን ኔትወርክ ለማስፋት አቅዷል።

ይህ ጅምር የSpaceX ሪከርድ ካስመዘገበው 17ኛው በረራ በኋላ እንደገና ጥቅም ላይ ለዋለ ፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ በቅርቡ ይመጣል። የሮኬቶች ፈጣን ጥቅም ላይ መዋል ለ SpaceX ትልቅ ስኬት ነው፣ ይህም ወጪ ቆጣቢ የጠፈር ፍለጋ ለማድረግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።

ጅምርን በቀጥታ ለመመልከት፣ ከማንሳቱ ከአምስት ደቂቃ በፊት ጀምሮ ሽፋን በማድረግ የSpaceX መለያን በ X (የቀድሞው ትዊተር) መከታተል ይችላሉ። SpaceX የጠፈር ቴክኖሎጂን ወሰን መግፋቱን እና የስታርሊንክ ኔትወርካቸውን መገንባቱን ሲቀጥል አስደሳች ጊዜዎች ከፊታቸው ናቸው።

ፍቺ፡- ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) በ160 ኪሎ ሜትር (99 ማይል) እና በ2,000 ኪሎ ሜትር (1,200 ማይል) መካከል ከፍታ ያለው በመሬት ዙሪያ የሚደረግን ምህዋር ያመለክታል።

ምንጭ፡- [ምንጭ ስም]፣ [ምንጭ ስም]

By ሮበርት አንድሪው

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