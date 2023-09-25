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SpaceX ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋንን በማስፋት 22 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን አስጀመረ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 25, 2023
SpaceX ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋንን በማስፋት 22 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን አስጀመረ

የስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ፕሮጀክት 22 ተጨማሪ ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር በተሳካ ሁኔታ በማምጠቅ ትልቅ እርምጃ ወስዷል። ይህ የቅርብ ጊዜ የስርጭት ስራ አጠቃላይ የስራ ላይ ያሉ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ቁጥር ወደ ብዙ መቶ ያደርሳል፣ይህም በ SpaceX አለም አቀፍ የኢንተርኔት አገልግሎት ላልተገለገሉ እና ርቀው በሚገኙ አካባቢዎች ለማቅረብ በያዘው ግብ ትልቅ ምዕራፍ ነው።

የስታርሊንክ ፕሮጀክት አስተማማኝ ግንኙነት ለሌላቸው ክልሎች ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት የሚያደርሱ ትናንሽ ሳተላይቶች ሰፊ ኔትወርክ ለመፍጠር ያለመ ነው። ስፔስኤክስ ኔትወርኩን በማስፋፋት እና በመዞሪያው ውስጥ ያሉትን ሳተላይቶች ቁጥር በመጨመር የዲጂታል ክፍፍሉን በማገናኘት እና አዳዲስ የትምህርት እና ኢኮኖሚያዊ እድሎችን በመክፈት በጣም የተገለሉ ማህበረሰቦችን እንኳን ሳይቀር የኢንተርኔት አገልግሎት መስጠት ይችላል።

በኤሎን ማስክ መሪነት፣ SpaceX ለ Starlink ፕሮጀክት ትልቅ ግቦችን አውጥቷል። ኩባንያው በጂኦግራፊያዊ ፈታኝ ክልሎች ውስጥ ያሉትን ጨምሮ በሁሉም የአለም ጥግ ላሉ ሰዎች የኢንተርኔት አገልግሎት ለመስጠት አቅዷል። በእያንዳንዱ የተሳካ የሳተላይት ምጥቅ፣ SpaceX ይህንን ራዕይ እውን ለማድረግ እና በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ሆኖ አቋሙን ለማጠናከር አንድ እርምጃ ቅርብ ነው።

በስታርሊንክ ፕሮጀክት የተገኘው ዓለም አቀፋዊ ትኩረት እና ድጋፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ የበይነመረብ ተደራሽነትን በማሻሻል ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተፅእኖ ያሳያል። መንግስታት፣ ቢዝነሶች እና ግለሰቦች አስተማማኝ የኢንተርኔት አገልግሎት ላልተዳረጉ አካባቢዎች የማምጣት የለውጥ ሃይል ይገነዘባሉ፣ እና የSpaceX ጥረቶች እንደ ፈር ቀዳጅ ተነሳሽነት ተወስደዋል።

የስታርሊንክ አውታረመረብ እያደገ ሲሄድ የዲጂታል መልክዓ ምድሩን እንደገና የመቅረጽ እና የበለጠ የተገናኘ ዓለም የመፍጠር ተስፋን ይይዛል። ስፔስኤክስ በህዋ ቴክኖሎጂ ላይ እያስመዘገበው ባለው ቀጣይነት ያለው እድገት ፈጠራን እያበረታታ እና ለወደፊቱ ሁለንተናዊ የኢንተርኔት ሽፋንን በማስፋፋት ላይ ነው።

ምንጮች:
- ናሳ - https://www.nasa.gov/
- SpaceX - https://www.spacex.com/

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