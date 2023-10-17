ስፔስኤክስ ስታርሺፕ ለመለማመጃ ተቆልሏል፣ የኤፍኤኤ ፍቃድ ይጠብቃል።

በአስደሳች እድገት ውስጥ ስፔስኤክስ የቅርብ ጊዜውን የስታርሺፕ ፕሮቶታይፕ የላይኛውን ደረጃ መርከብ 25ን በ Booster 9 ላይ በደቡብ ቴክሳስ የስታርቤዝ ፋሲሊቲ ላይ በተሳካ ሁኔታ ተከምሯል። ይህ ለመጪው የስታርሺፕ ሁለተኛ የሙከራ በረራ ዝግጅት አስፈላጊ እርምጃን ያሳያል።
በዚህ አመት በሚያዝያ ወር የመጀመሪያ በረራውን ያደረገው ስታርሺፕ ሙሉ በሙሉ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የጠፈር መንኮራኩር ነው ጭነትን እና ሰዎችን ለማጓጓዝ ተልዕኮዎች እንደ ጨረቃ፣ ማርስ እና ሌሎች መዳረሻዎች። ይህ የስፔስ ኤክስ ትልቅ ትልቅ ፕሮጀክት አላማው የጠፈር ምርምርን አብዮት ለማድረግ እና የፕላኔቶችን ጉዞ እውን ለማድረግ ነው።
የመርከቧ 25 ወደ Booster 9 መቆለል የሙከራ በረራው ከመካሄዱ በፊት ወሳኝ እርምጃ ነው። የእነዚህ ሁለት አካላት ውህደት በተሳካ ሁኔታ ስፔስኤክስን ለቀጣዩ የበረራ ሙከራ ስታርሺፕን ለመጀመር አንድ እርምጃን ያመጣዋል።
ሆኖም የሙከራ በረራው ከመከሰቱ በፊት ስፔስኤክስ መጀመሪያ የማስጀመሪያ ፍቃድ ከፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) ማግኘት አለበት። ከኤፍኤኤ ጋር በቅርበት በመስራት ስፔስኤክስ ፈቃዱን ለመቀበል ሁሉም አስፈላጊ የደህንነት እርምጃዎች እና ደንቦች መሟላታቸውን ያረጋግጣል።
ይህ በ SpaceX እና በኤፍኤኤ መካከል ያለው ትብብር የጠፈር በረራ እንቅስቃሴዎችን ደህንነት እና ተገዢነት ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። በቅርበት በመተባበር ሁለቱም አካላት ለሰራተኞቹ፣ የጠፈር መንኮራኩሮች እና የህዝቡን ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት የቦታ ፍለጋን ድንበሮች ለመግፋት እየጣሩ ነው።
ለሁለተኛው የስታርሺፕ የሙከራ በረራ ዝግጅቱ ሲቀጥል፣ መርከብ 25 በተሳካ ሁኔታ ወደ Booster 9 መቆለል ትልቅ ምዕራፍ ነው። ስፔስኤክስን አንድ እርምጃ ወደ ቀጣዩ የሙከራ ምዕራፍ ያጠጋዋል እና በመጨረሻም የፕላኔቶች ጉዞን እውን የማድረግ ህልም።
ምንጮች:
- SpaceX Starship ለመለማመጃ ተቆልሎ፣ የኤፍኤኤ ፍቃድ ይጠብቃል።