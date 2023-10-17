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SpaceX ከሙከራ በረራ በፊት የስታርሺፕ ፕሮቶታይፕ ቁልል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 17, 2023
SpaceX ከሙከራ በረራ በፊት የስታርሺፕ ፕሮቶታይፕ ቁልል

SpaceX የጠፈር መንኮራኩሩን ሁለተኛ የሙከራ በረራ ለማድረግ በቴክሳስ ቴክሳስ በሚገኘው ስታርቤዝ በሚገኘው ተቋማቸው የቅርብ ጊዜውን የስታርሺፕ ፕሮቶታይፕ መደራረብ አጠናቋል። ኩባንያው የማስጀመሪያ ፍቃድ ለማውጣት ከፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) ጋር እየሰራ መሆኑን ከገለፀው ጋር በመሆን የመደራረብ ሂደቱን ፎቶግራፎች በማህበራዊ ሚዲያ አጋርቷል።

ኤፕሪል 20 በተካሄደው የስታርሺፕ የመጀመሪያ የሙከራ በረራ ላይ የኤፍኤኤ ምርመራውን በቅርቡ አጠናቋል። እንደ አለመታደል ሆኖ ተልዕኮው ችግሮች አጋጥመውታል እና ተሽከርካሪው ሆን ተብሎ ወድሟል። ይሁን እንጂ ኤሎን ማስክ አዲሱ የስታርሺፕ ተሽከርካሪ በቴክኒካል ለበረራ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል፣ ሞተሩን በተሳካ ሁኔታ በመሞከር። SpaceX ማስጀመሪያውን ለመቀጠል ከኤፍኤኤ ፍቃድ እየጠበቀ ነው።

ወደ 400 ጫማ የሚጠጋ ቁመት ያለው ስታርሺፕ እስካሁን ከተሰራው ሮኬት ትልቁ እና ኃይለኛ ነው። ከናሳ ሳተርን ቪ ጨረቃ ሮኬት የግፊት አቅም ይበልጣል። የጠፈር መንኮራኩሩ ሁለት ደረጃዎችን ያቀፈ ነው-የላይኛው ደረጃ፣ ስታርሺፕ ተብሎም የሚጠራው እና የመጀመሪያ ደረጃ መጨመሪያው፣ Super Heavy በመባል ይታወቃል። ሁለቱም አካላት ሙሉ ለሙሉ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተነደፉ ናቸው, ይህም የማርስ ቅኝ ግዛትን በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ወሳኝ ምክንያት ነው, እንደ ማስክ.

SpaceX ይህን ልዩ የስታርሺፕ ፕሮቶታይፕ ሲከምር ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ቡድኑ ባለፈው ወር ተመሳሳይ ቀዶ ጥገና አጠናቋል። ኩባንያው ለመጪው የሙከራ በረራ ቅድመ ዝግጅቶችን ሲያደርግ፣ በተሳካ ሁኔታ እንዲጀመር ከኤፍኤኤ ጋር በቅርበት መስራታቸውን ቀጥለዋል።

ምንጮች:
- የፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ)
- SpaceX

By ቪኪ Stavropoulou

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