SpaceX በ200ኛ በድጋሚ ጥቅም ላይ በዋለ ማበልጸጊያ ማስጀመሪያ ሪከርድ አዘጋጅቷል።

ስፔስ ኤክስ ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ የስታርሊንክ 200-6 ሚሽን ሲዘጋጅ 18ኛ ተልእኮውን ቀደም ሲል የበረራ ማበረታቻ በመጠቀም ሊጀምር ነው። ፋልኮን 9 ሮኬት 22 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ጭኖ ቅዳሜ ምሽት ሊነሳ እቅድ ተይዞለታል። ይህ ጅምር 17ኛውን በረራ ለአንደኛ ደረጃ ማበልፀጊያ የሚውል ሲሆን ይህም በድሮን መርከብ ላይ በተሳካ ሁኔታ እንዲያርፍ ይጠበቃል በአትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉትን መመሪያዎች ያንብቡ።
የማስጀመሪያው የአየር ሁኔታ ሁኔታ ተስማሚ እንደሚሆን ተንብየዋል, ጥሩ የአየር ሁኔታ 95% ዕድል አለው. የ 24 ሰአታት መዘግየት በሚከሰትበት ጊዜ, ተስማሚ የአየር ሁኔታ እድሉ 90% ይሆናል, ቀስ በቀስ ወደ 80% በሶስት ሰአት የማስጀመሪያ መስኮቱ ላይ ይቀንሳል.
ከተሳካ፣ ይህ ጅምር የ SpaceX 228ኛ ስኬታማ መልሶ ማግኛ ይሆናል በታህሳስ 2015 የመጀመሪያውን ማረፊያ ካገኘ በኋላ። ኩባንያው አስደናቂ ታሪክ አስመዝግቧል፣ ከየካቲት 2021 ጀምሮ የመጀመሪያ ደረጃ ማበረታቻን ሳያጣ እና 153 ስኬታማ ማረፊያዎችን አስመዝግቧል።
ይህ ተልእኮ በ266 የስፔስኤክስ 2008ኛ አጠቃላይ ምርቃትን ያሳያል። በዚህ አመት ከስፔስ ኮስት ሪከርድ 67 ማስጀመር ሲጠበቅ ስፔስኤክስ ለአብዛኛዎቹ ተጠያቂ ሲሆን ይህም በገበያ ላይ ያለውን ዋና ቦታ ያሳያል።
ወደ ፊት ስንመለከት፣ SpaceX በጥቅምት 9 የሚቀጥለውን Falcon Heavy ማስጀመርን ጨምሮ ብዙ ተጨማሪ የ Falcon 5 ማስጀመሪያዎችን አቅዷል። ይህ ተልእኮ ከናሳ ጋር በሽርክና ይሆናል፣የሳይche ምርመራ በብረት የበለፀገውን አስትሮይድ ለማጥናት የብዙ ዓመታት ተልእኮ ሲጀምር እንዲሁም ፕሲቺ ይባላል።
ስፔስ ኤክስ በዚህ አመት ከስፔስ ኮስት የጀመረው ቀዳሚ ኩባንያ ሆኖ ሳለ፣ Relativity Space በ 3D የታተመው Terran 1 ሮኬት በመጋቢት ወር ላይ የራሱን አሻራ አሳርፏል። የጠፈር ኢንደስትሪ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ ስፔስኤክስ በድጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል እና አዳዲስ ፈጠራዎች ግንባር ቀደም ሆኖ ይቆያል።
ትርጓሜዎች
– ማበልጸጊያ፡- የጠፈር መንኮራኩሮችን ከመሬት ላይ እና ወደ ህዋ ለማንሳት ግፊት የሚሰጥ የሮኬት ሞተር።
- ሰው አልባ መርከብ፡- በባህር ላይ የሮኬት ማጠናከሪያዎችን ለማረፍ እና ለማስመለስ የሚያገለግል በራስ ገዝ መርከብ።
ምንጮች፡- ኤን/ኤ