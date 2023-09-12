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SpaceX ፋልኮን 9 ሮኬትን በስታርሊንክ ሳተላይቶች ሊጀምር ነው።

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
SpaceX ፋልኮን 9 ሮኬትን በስታርሊንክ ሳተላይቶች ሊጀምር ነው።

ስፔስኤክስ ሰኞ ሴፕቴምበር 9 ቀን 11፡11 ላይ ከቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ቤዝ ፋልኮን 57 ሮኬት ለማምጠቅ አቅዷል።

የመጀመርያው ጅምር ከዘገየ፣ SpaceX የማክሰኞ እና እሮብ የመጠባበቂያ ማስጀመሪያ እድሎች አሉት። ኩባንያው የሮኬቱን የመጀመሪያ ደረጃ መጨመሪያ በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ የሮኬቱን የመጀመሪያ ደረጃ መጨመሪያ በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ለማረፍ ያለመ ሲሆን ይህም ለዚህ ልዩ ማበረታቻ 11ኛው በረራ ይሆናል።

የማስጀመሪያው የቀጥታ የድር ቀረጻ በSpaceX መገለጫ ላይ በኤክስ (የቀድሞው ትዊተር) ሊነሳ ከአምስት ደቂቃ በፊት ይገኛል።

ስታርሊንክ የስፔስ ኤክስ አለም አቀፋዊ የሳተላይት የኢንተርኔት ህብረ ከዋክብትን ለመፍጠር ትልቅ አላማ ያለው ፕሮጀክት ነው። እነዚህ ትንንሽ ሳተላይቶች እያንዳንዳቸው 260 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ሲሆን በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት እና ዝቅተኛ መዘግየት ያለው የኢንተርኔት ግንኙነት በአለም ዙሪያ እንዲሰማሩ ይደረጋል። ስፔስኤክስ 21 ተጨማሪ ሳተላይቶችን በማሰማራት የስታርሊንክ መርከቦችን በማስፋፋት እያደገ ያለውን የብሮድባንድ የኢንተርኔት አገልግሎትን ያሳድጋል።

የ SpaceX ዳግመኛ ጥቅም ላይ የሚውለው ፋልኮን 9 ሮኬት ቴክኖሎጂ የሮኬቱን የመጀመሪያ ደረጃ በማገገም እና እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ወጪ ቆጣቢ የጠፈር ማስወንጨፊያዎችን ይፈቅዳል። ኩባንያው በማረፊያ እና በማበረታቻዎች በረራ ላይ ጉልህ ክንዋኔዎችን አስመዝግቧል፣ ይህም የማስጀመሪያ ወጪዎችን መቀነስ እና የቦታ ተደራሽነትን ማሳደግ እንደሚቻል ያሳያል።

ምንጮች፡ SpaceX

By ቪኪ Stavropoulou

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