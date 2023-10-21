ስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት 21 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ምህዋር ያስጀምራል።

SpaceX ሌላ ሮኬት ለማስወንጨፍ በዝግጅት ላይ ሲሆን በዚህ ጊዜ 21 የስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን ወደ ምህዋር ሊያሰማራ ነው። ፋልኮን 9 ሮኬት ከካሊፎርኒያ ቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ጣቢያ ቅዳሜ በኤዲቲ ከጠዋቱ 3፡47 ላይ ሊነሳ ነው። ማንኛቸውም መዘግየቶች ካሉ፣ በ4፡23 am EDT እና 6፡00 am EDT መካከል የመጠባበቂያ እድሎች አሉ።
ምረቃው ከመነሳቱ ከአምስት ደቂቃ በፊት ጀምሮ በX (የቀድሞው ትዊተር በመባል ይታወቅ የነበረው) በ SpaceX መለያ ላይ ይለቀቃል። ሁሉም ነገር በእቅዱ መሰረት ከሆነ፣ የፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ ወደ ምድር ተመልሶ “በእርግጥ አሁንም እወድሻለሁ” በተባለው ሰው አልባ መርከብ ላይ ያርፋል ከ8.5 ደቂቃ በኋላ። ይህ ለዚ ሮኬት የመጀመሪያ ደረጃ 16ኛውን በረራ የሚያመለክት ሲሆን ከኩባንያው ዳግም ጥቅም ላይ የዋለው ሪከርድ አንድ በረራ ብቻ ቀርቷል።
ከ 62.5 ደቂቃዎች በኋላ 21 ቱ የስታርሊንክ ሳተላይቶች ከ Falcon 9 የላይኛው መድረክ ይሰፍራሉ። ኩባንያው በዓመቱ መጨረሻ 75 በረራዎችን እና በ2023 100 በረራዎችን ለማድረግ ግቡን ለማሳካት ስለሚጥር ይህ የስፔስ ኤክስ በ144 2024ኛው የምሕዋር ተልእኮ ይሆናል።
የስፔስኤክስ ስታርሊንክ ፕሮጀክት በዚህ አመት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል፣ 60% ያህሉ በረራዎቻቸው የኢንተርኔትን ሜጋኮንስቴሽን ለማስፋፋት ቆርጠዋል። በአሁኑ ጊዜ በስታርሊንክ ውስጥ ወደ 4,900 የሚጠጉ ሳተላይቶች አሉ ፣ እና ይህ ቁጥር በሚቀጥሉት ዓመታት እየጨመረ ይሄዳል።
ምንጭ፡ SpaceX Mission Description