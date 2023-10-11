የSpaceX Falcon Heavy Rocket ለሥነ አእምሮ ተልእኮ ማስጀመር ተዘጋጅቷል።

የስፔስኤክስ ፋልኮን ሄቪ ሮኬት በናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል ላውንች ኮምፕሌክስ 39A ደርሷል። ይሁን እንጂ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ለታቀደው ጅምር ፈታኝ ሊሆኑ ይችላሉ.
ፋልኮን ሄቪ የሳይኪን የጠፈር መንኮራኩር በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ወዳለው አስትሮይድ ያንቀሳቅሰዋል። እ.ኤ.አ. በ 2029 መድረሻው ላይ እንደደረሰ ፣ መንኮራኩሩ ሜታሊካዊ አስትሮይድን በትንሹ ለ 26 ወራት ያጠናል ። ሳይክ ሳይክ የጥንታዊ ፕሮቶፕላኔት መጋለጥ ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ፣ እና የተልእኮው ምልከታ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ስለ የፀሐይ ስርዓት የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ፋልኮን ሄቪ ሮኬት በሶስት የ SpaceX's Falcon 9 ሮኬት የመጀመሪያ ደረጃዎች ያቀፈ ነው፣ ማእከላዊው ኮር በላይኛው መድረክ እና ጭነቱ። በአሁኑ ጊዜ በሥራ ላይ ሁለተኛው በጣም ኃይለኛ ሮኬት፣ ከናሳ የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም በኋላ፣ ፋልኮን ሄቪ በየካቲት 2018 ለመጀመሪያ ጊዜ የሙከራ በረራውን ያደረገው የኤሎን ማስክን ቴስላ ሮድስተርን ወደ ምህዋር በተሳካ ሁኔታ አስመጠቀ።
የሳይኪ ተልዕኮ በጥቅምት 12፣ 2023 ለመጀመር የታቀደ ቢሆንም፣ የናሳ ባለስልጣናት የአየር ሁኔታ ትንበያ በእለቱ ለመጀመር ተስማሚ ሁኔታዎችን 20% እድል ብቻ እንደሚተነብይ አስታውቀዋል። የመጠባበቂያ ማስጀመሪያ እድሎች እስከ ኦክቶበር 25 ድረስ ይገኛሉ፣ ይህም በአስጀማሪው የጊዜ መስመር ላይ ተለዋዋጭነት እንዲኖር ያስችላል።
በአጠቃላይ፣ የFalcon Heavy የሳይኪ ተልእኮ የበለጠ ለመዳሰስ እና የፀሐይ ስርዓታችንን ጅምር ምስጢሮች ለመረዳት አስደሳች እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
- ናሳ / ኦብሪ ጌሚግናኒ