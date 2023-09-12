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አንድ ፋልኮን 9 ሮኬት ከቫንደንበርግ የጠፈር ኃይል ቤዝ 21 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን አስጀመረ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
አንድ ፋልኮን 9 ሮኬት ከቫንደንበርግ የጠፈር ኃይል ቤዝ 21 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን አስጀመረ

ሰኞ ምሽት ፋልኮን 9 ሮኬት በተሳካ ሁኔታ ከቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ቤዝ የተወነጨፈ ሲሆን ይህም የሴፕቴምበር ሶስተኛውን መነሳት ያመለክታል። የስፔስ ኤክስ ንብረት የሆነው ሮኬቱ 21 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን የጫነ ሲሆን ይህም የኩባንያው አለም አቀፍ የኢንተርኔት አገልግሎትን የመስጠት አላማ ነው። SpaceX ያለመተማመን ወይም ተደራሽ ባልሆነባቸው አካባቢዎች የበይነመረብ ተደራሽነትን ለማሻሻል ነው።

የሳተላይቶቹ መሰማራት ከተነሳ ከአንድ ሰአት በኋላ እንደሚሆን ይጠበቃል። ቀድሞውንም 11 ጊዜ በረራ የነበረው የሮኬቱ የመጀመሪያ ደረጃ ማበልፀጊያ በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ በምትገኘው ሰው አልባ መርከብ ላይ በተሳካ ሁኔታ አረፈ።

ሥራ ከመጀመሩ ጥቂት ቀደም ብሎ፣ ቴሌሳት የተባለው የካናዳ ኩባንያ፣ ከቫንደንበርግ እና ፍሎሪዳ ለሚመጡ ተልዕኮዎች ከ SpaceX ጋር የብዙ የማስጀመሪያ ስምምነትን አስታውቋል። ቴሌሳት በፋልኮን 14 ሮኬት ላይ 9 ማምረቻዎችን የገዛ ሲሆን እያንዳንዳቸው እስከ 18 የቴሌሳት ላይትስፒድ ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ ምድር ምህዋር በመምታት ይጫናሉ። የቴሌሳት ማስጀመሪያ ዘመቻ እ.ኤ.አ. በ2026 ሊጀመር ነው፣ ለ 2027 አለም አቀፍ አገልግሎት ታቅዷል።

የTelesat Lightspeed አውታረመረብ በዓለም ዙሪያ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የመረጃ ማገናኛዎች ፣ በጣም አስተማማኝ ግንኙነቶች እና ዝቅተኛ መዘግየት የብሮድባንድ ግንኙነትን ይሰጣል። ባለፈው ወር ቴሌሳት ዋና የሳተላይት ተቋራጭ ሆኖ ለማገልገል ከኤምዲኤ ሊሚትድ ጋር ውል ተፈራርሟል።

የቴሌሳት ፕሬዝዳንት እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ዳን ጎልድበርግ በ SpaceX አስተማማኝነት እና ከፍተኛ የማስጀመሪያ ችሎታ ላይ ያላቸውን እምነት ገልፀው ቴሌሳት ላይትስፒድ ለመጀመር ታላቅ አጋር ይሆናሉ ብለዋል። የስፔስኤክስ ፕሬዝዳንት እና ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር ግዊን ሾትዌል የቴሌሳትን ህብረ ከዋክብት በማቋቋም እና በዓለም ዙሪያ ላሉ ደንበኞች የግንኙነት አቅሞችን በማስፋፋት ኩራት ይሰማቸዋል።

የሮኬት ጥቃቱ ስፔስኤክስን ከጥቅም ባሻገር ለሰራተኞች የስራ እድል የሚሰጥ እና የበረራ አባላትን ወደ ሴንትራል ኮስት በማምጣት የአካባቢውን ኢኮኖሚ ያሳድጋል።

ቫንደንበርግ በቅርቡ ከተተኮሰው አውሮፕላን ቀደም ብሎ ፋልኮን 9 ወታደራዊ ሳተላይቶችን ጭኖ ለአሜሪካ የጠፈር ኃይል የጠፈር ልማት ኤጀንሲ በወሩ መጀመሪያ ላይ ወደ ምህዋር አመጠቀ።

ምንጮች:
- [SpaceX] (www.spacex.com)
- [ኖዝሃውክ] (www.noozhawk.com)

By ሮበርት አንድሪው

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