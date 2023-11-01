አዲስ የካርጎ ድራጎን CRS-29 ማስጀመር ለመጨረሻው የቅድመ-ጅምር ሂደት ዘግይቷል።

ናሳ እና ስፔስ ኤክስ የካርጎ ድራጎን CRS-29 ተልእኮ ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ለመጀመር ለሁለት ቀናት መዘግየታቸውን አስታውቀዋል። መጀመሪያ ለኖቬምበር 5 የታቀደው ጅምር አሁን ህዳር 7 በ9፡16 pm EST ላይ ይካሄዳል። የናሳ ባለስልጣናት እንዳሉት ተጨማሪው ጊዜ የመጨረሻውን የቅድመ-ጅምር ሂደት ለማጠናቀቅ ያስችላል።
የካርጎ ድራጎን CRS-29 በግምት ወደ 6,500 ፓውንድ (3,000 ኪሎ ግራም የሚጠጋ) ቁሳቁስ፣ ምርምር እና ሃርድዌር ወደ አይኤስኤስ የሚሸከም ይሆናል። ይህ ተልዕኮ ለስፔስ ፍለጋ እና ቴክኖሎጂ እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የተለያዩ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን እና መሳሪያዎችን ያካተተ በመሆኑ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።
የዚህ ተልእኮ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ ባለ ሁለት መንገድ ሌዘር ድርድር ሲሆን ይህም በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ግንኙነትን ይፈትሻል። ናሳ በ 2025 ወይም 2026 ጠፈርተኞችን በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ እንደ የአርጤምስ ፕሮግራሙ አካል የግንኙነት አቅምን ለማሳደግ እና ፍጥነትን ለመጨመር ያለመ ነው።
በካርጎ ድራጎን CRS-29 ላይ የተደረጉ ሌሎች ሙከራዎች በናሳ የከባቢ አየር ሞገድ ሙከራ በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ የአየር መዛባት ጥናትን ያካትታሉ። በተጨማሪም በአይኤስኤስ ላይ የውሃ ማገገሚያ ላይ ያተኮረ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ምርመራ እና እንዲሁም በአተነፋፈስ ስርአት ውስጥ ያለው የንፍጥ ሽፋን በመድሃኒት አሰጣጥ ላይ ያለውን ተጽእኖ የሚዳስስ የአይኤስኤስ ብሄራዊ ቤተ ሙከራ ሙከራ አለ።
በተጨማሪም፣ በኦክላሆማ በቾክታው ብሔር የሚበቅሉ የዘር ፍሬዎች ለሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና ሂሳብ (STEM) የትምህርት እድል ወደ አይኤስኤስ ይላካሉ። እነዚህ ተነሳሽነቶች በተለያዩ ድርጅቶች እና ማህበረሰቦች መካከል ያለውን ትብብር አስፈላጊነት ያጎላሉ ሳይንሳዊ እውቀትን የበለጠ ለማሳደግ እና የወደፊት ትውልዶችን ለማነሳሳት.
ተልእኮው በተሳካ ሁኔታ ከተጀመረ በኋላ፣ የድራጎኑ የጠፈር መንኮራኩር በኖቬምበር 9 ከምሽቱ 12 ሰዓት EST በፊት ከአይኤስኤስ ጋር ትከታለች። ይህ ወሳኝ ክስተት በSpace.com በቀጥታ ይሸፈናል፣ ይህም ተመልካቾች ይህ አስፈላጊ ተልዕኮ ሲወጣ ለማየት እድል ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ ለካርጎ ድራጎን CRS-29 ተልዕኮ ለሁለት ቀናት መዘግየት ምክንያቱ ምን ነበር?
መ: የመጨረሻው የቅድመ-ጅምር ሂደትን ለማጠናቀቅ መዘግየቱ አስፈላጊ ነበር።
ጥ፡ የካርጎ ድራጎን CRS-29 ተልዕኮ ክፍያ ምን ያህል ነው?
መ፡ የካርጎ ድራጎን CRS-29 በግምት 6,500 ፓውንድ (3,000 ኪሎ ግራም የሚጠጋ) አቅርቦቶችን፣ ምርምርን እና ሃርድዌርን ወደ አይኤስኤስ ይሸከማል።
ጥ፡ በዚህ ተልዕኮ ውስጥ የተካተቱት አንዳንድ ሙከራዎች ምንድናቸው?
መ፡ ሙከራዎቹ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ባለ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸውን ግንኙነቶች መሞከር፣በምድር ከባቢ አየር ውስጥ የአየር መዛባትን ማጥናት፣በአይኤስኤስ ላይ የውሃ ማገገሚያን መመርመር እና በአተነፋፈስ ስርአት ውስጥ ያለው የንፋጭ ሽፋን በመድሃኒት አቅርቦት ላይ ያለውን ተጽእኖ መመርመርን ያካትታል።
ጥ፡ ይህ ተልዕኮ ምን ዓይነት የትምህርት እድል ይሰጣል?
መ፡ ተልእኮው ለSTEM ትምህርት እና ለሰራተኛ ሃይል ልማት እድል በኦክላሆማ በቾክታው ኔሽን የሚበቅሉትን የዘር ፍሬዎችን ወደ አይኤስኤስ ያመጣል።