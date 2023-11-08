SpaceX የ80 2023ኛ ተልዕኮን አሳክቷል፣ ወደ 100 ዒላማ ቅርብ

SpaceX በዓመቱ 80ኛው ሳምንት የ2023 45ኛውን ጅምር በማጠናቀቅ አስደናቂ የተሳካለት ተልእኮውን ቀጥሏል። B11 በመባል የሚታወቀው 9 ጊዜ የሚበር ፋልኮን 1073 ማበልፀጊያ ከስፔስ ላውንች ኮምፕሌክስ 40 በኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ተነስቷል። ተልዕኮው 23 የስታርሊንክ የኢንተርኔት ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶችን የያዘ ነው።
ከተነሳ ከዘጠኝ ደቂቃዎች በኋላ፣ B1073 በራስ ገዝ የጠፈር ወደብ ድሮን መርከብ ላይ “መመሪያዎቹን አንብብ” ላይ በትክክል ዳሰሰ። ይህ አበልጻጊው 10ኛው ሰው አልባ መርከብ በድምሩ በ11 ተልእኮዎች ማረፍን ያሳያል። በሜይ 1073 ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ያደረገው B2022 አሁን ከ270 በላይ የስታርሊንኮችን ወደ ምህዋር ጀምሯል።
በዚህ አመት 80 በረራዎች በመጠናቀቁ ስፔስኤክስ ከአመቱ መጨረሻ በፊት እስከ 100 ሚሲዮን የማሳካት ግቡን በፍጥነት እየቀረበ ነው። ይህም ቀደም ሲል በ61 2022 በረራዎችን በማስመዝገብ የኩባንያው ሪከርድ ብልጫ ያለው ሲሆን የአውሮፕላን በረራዎች ድግግሞሽም ጨምሯል ፣በአማካኝ በየ3.9 ቀናት አንድ በረራ ሲደረግ ፣በ2022 አማካኝ አንድ በረራ በየ 5.9 ቀኑ ነው።
አብዛኛዎቹ እነዚህ ተልዕኮዎች፣ በአጠቃላይ 53፣ ከ1,750 በላይ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን በማሰማራት ከፍተኛ ፍጥነት ያለው እና ዝቅተኛ መዘግየት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት በአለም ዙሪያ ከ60 በላይ ሀገራት በማቅረብ ላይ ናቸው። ከስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት በተጨማሪ ስፔስኤክስ የጂኦስቴሽነሪ ኮሙዩኒኬሽን ሳተላይቶችን፣ ለአሜሪካ የስፔስ ሃይል እና ህዋ ልማት ኤጀንሲ የሚጫኑ ሸክሞችን፣ የማጓጓዣ "ራይድሼር" እና በርካታ የበረራ ሰራተኞች እና የካርጎ ተልእኮዎችን ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ አምጥቷል።
የ SpaceX ተልእኮዎች ስኬት የኩባንያውን አስተማማኝ እና ተደጋጋሚ የጠፈር ማስወንጨፊያዎችን ለማቅረብ ያለውን አቅም ያሳያል። የተልእኮዎች ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ስፔስኤክስ ለአዲሱ የጠፈር ምርምር እና ሳተላይት ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶች መንገዱን እየከፈተ ነው።
በየጥ
ጥ፡ ስፔስኤክስ በ2023 እስካሁን ስንት ተልእኮዎችን አጠናቀቀ?
መ፡ SpaceX እ.ኤ.አ. በ80 እስከ አመቱ 2023ኛ ሳምንት ድረስ 45 ተልእኮዎችን አጠናቅቋል።
ጥ፡ በ2023 የSpaceX ተልዕኮዎች ግብ ምንድን ነው?
መ፡ SpaceX በ100 መጨረሻ እስከ 2023 የሚደርሱ ተልዕኮዎችን ለማሳካት ያለመ ነው።
ጥ: Starlink ምንድን ነው እና ምን ያደርጋል?
መ፡ ስታርሊንክ በSpaceX የተዘረጋ የሳተላይት ኔትወርክ ሲሆን ከፍተኛ ፍጥነት ያለው እና ዝቅተኛ መዘግየት ያለው ኢንተርኔት በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ የተለያዩ ሀገራት እና ክልሎች ለማቅረብ ነው።
ጥ፡ በ2023 ስንት የስታርሊንክ ሳተላይቶች ስፔስ ኤክስ አመጠቀች?
መ፡ SpaceX በ1,750 ከ2023 በላይ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን አመጠቀ።
ጥ፡ SpaceX በ2023 ምን ሌሎች የመጫኛ አይነቶችን ጀምሯል?
መ፡ ከስታርሊንክ ሳተላይቶች በተጨማሪ ስፔስኤክስ የጂኦስቴሽነሪ ኮሙዩኒኬሽን ሳተላይቶችን፣ ለአሜሪካ የስፔስ ሃይል እና ህዋ ልማት ኤጀንሲ የሚጫኑ ሸክሞችን፣ የማጓጓዣ “ራይድሼርስ” እና የቡድን እና የካርጎ ተልእኮዎችን ወደ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ አምጥቷል።