SpaceX ከኬፕ ካናቨራል የዓመቱን 69ኛው የምሕዋር በረራ አጠናቀቀ

ስፔስኤክስ የዓመቱን 69ኛው የምሕዋር ተልእኮውን ከኬፕ ካናቨራል በተሳካ ሁኔታ ጀምሯል። ይህ በ49 ከክልሉ ከተጀመሩት 52 ተልእኮዎች ውስጥ ከሶስቱ በስተቀር ኩባንያው ሃላፊነት ያለው ከስፔስ ኮስት 2023ኛውን የስፔስ ኤክስ በረራ ያሳያል። ወደ ደካማ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች.
የፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ አበረታች 10ኛ በረራውን በተሳካ ሁኔታ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ በሚገኘው የግራቪታስ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ላይ አረፈ። ይህ ወሳኝ ምዕራፍ የ SpaceX ቴክኖሎጂን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እና ወጪ ቆጣቢነትን ያሳያል።
ዩኤልኤ (ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ) ከጎረቤት የጠፈር ማስጀመሪያ ኮምፕሌክስ 41 በሚቀጥለው እንዲጀመር መርሐግብር ተይዞለታል። ይህ አውሮፕላን የአማዞን የመጀመሪያዎቹን ሁለት የሙከራ ፕሮጄክቶች ኩይፐር ስለሚያካሂድ ኢላማው ሮኬት አትላስ ቪ ነው። ሳተላይቶች. አማዞን ተጨማሪ አትላስ ሮኬቶችን በመግዛት፣ ዩኤልኤ እነዚህን ተልዕኮዎች በመደበኛነት ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል፣ ይህም ለአማዞን ለታቀደው 3,236 ሳተላይት ህብረ ከዋክብት ከ SpaceX's Starlink ጋር ለመወዳደር አስተዋፅኦ ያደርጋል።
SpaceX በጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ ትልቅ የማስጀመሪያ እቅድ አለው፣ ነገር ግን ባልተጠበቁ ሁኔታዎች ምክንያት ናሳ የሳይኪ ምርመራ ተልእኮውን መዘግየቱን አስታውቋል። ፍተሻውን የሚይዘው ፋልኮን ሄቪ በመጀመሪያ በጥቅምት 5 እንዲጀመር ታቅዶ የነበረ ቢሆንም አዲሱ የታለመው ቀን ከጥቅምት 12 ቀደም ብሎ ከጠዋቱ 10፡16 ሰአት ላይ ነው ተልዕኮው በብረት የበለጸገውን አስትሮይድ ለመዳሰስ ያለመ ሲሆን ስሙ ሳይቼ እና እስከ ኦክቶበር 23 የሚዘልቅ የማስጀመሪያ መስኮት አለው።
ስፔስ ኤክስ ባደረገው ቀጣይ ጥረት እና ተደጋጋሚ ህዋሶች ወደ ህዋ በማምጠቅ፣ ኩባንያው በህዋ ኢንደስትሪው ግንባር ቀደም ሆኖ በመቆየት ለህዋ ምርምር እና የሳተላይት ስምሪት እድገት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
– ጥቅስ፡ SpaceX የዓመቱን 69ኛው የምሕዋር በረራ በ Canaveral liftoff (2023፣ ኦክቶበር 2) ኦክቶበር 2 2023 ከ phys.org በተመለሰው በረራ ይጀምራል።
- 2023 ኦርላንዶ ሴንቲን. በትሪቡን ይዘት ኤጀንሲ፣ LLC ተሰራጭቷል።