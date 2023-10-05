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SpaceX በ22 በ70ኛው የምህዋር ተልእኮ 2023 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን አስጀመረ።

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 5, 2023
SpaceX በ22 በ70ኛው የምህዋር ተልእኮ 2023 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን አስጀመረ።

ስፔስ ኤክስ 22 ተጨማሪ የስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን ወደ ምህዋር በማምጠቅ የኩባንያው የዓመቱ 70ኛ የምሕዋር ተልዕኮ አድርጎታል። የስታርሊንክ የጠፈር መንኮራኩር ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ኃይል ጣቢያ ከተተከለው ፋልኮን 9 ሮኬት አነሳች።

ይህ ጅምር ለተሳተፈው Falcon 9 የመጀመሪያ ደረጃ ስምንተኛውን መነሳት እና ማረፍን ያሳየ ሲሆን ከዚህ ቀደም ካደረጋቸው ሰባት ማስጀመሪያዎች አራቱ የስታርሊንክ ቡድኖችን ወደ ህዋ ልከዋል።

የዘንድሮው የ SpaceX ምህዋር ተልእኮዎች ዋና ትኩረት ስታርሊንክ ሜጋኮንስቴሌሽን ማስፋፋት ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ከ4,800 በላይ ኦፕሬሽናል ሳተላይቶችን ያቀፈ ነው። የዚህ ህብረ ከዋክብት የመጨረሻ ግብ አለምአቀፍ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ሽፋን መስጠት ነው።

ስታርሊንክ በስፔስ ኤክስ እየተገነባ ያለ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ሲሆን አላማውም የሳተላይት የኢንተርኔት አገልግሎትን ለፕላኔታችን ራቅ ያሉ አካባቢዎችን ለማቅረብ ነው። ሳተላይቶቹ የታመቁ እና ርካሽ እንዲሆኑ የተነደፉ ሲሆን በዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ውስጥ የሚሰሩ መዘግየትን ለመቀነስ እና ሽፋንን ለማስፋት ነው።

በእያንዳንዱ ስኬታማ ስራ ስፔስ ኤክስ የአለም አቀፍ የብሮድባንድ ሽፋን ግቡን ለማሳካት ከፍተኛ እድገት እያደረገ ነው። ኩባንያው በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ለማሰማራት አቅዷል።

ምንጭ፡ የኬኔዲ የጠፈር ማዕከል የጎብኚ ኮምፕሌክስ በትዊተር፣ SpaceX ተልዕኮ መግለጫ

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