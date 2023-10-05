SpaceX አዲስ የስታርሊንክ ሳተላይት ባች አስጀምሯል።

ስፔስ ኤክስ በተሳካ ሁኔታ አዲስ ባች የስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር አምጥቋል። ፋልኮን 5 ሮኬት 9 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ተሸክሞ ከስፔስ ላውንች ኮምፕሌክስ 22 (SLC-40) በፍሎሪዳ ኬፕ ካናቨራል የጠፈር ኃይል ጣቢያ አነሳ። . ይህ ተልእኮውን ለሚደግፈው የፋልኮን 40 የመጀመሪያ ደረጃ አበረታች ስምንተኛው በረራ አድርጓል።
ቀደም ሲል CRS-26፣ OneWeb Launch 16፣ Intelsat IS-40e እና አራት የስታርሊንክ ተልዕኮዎችን ጨምሮ የተለያዩ ተልእኮዎችን ያስጀመረው የሮኬቱ የመጀመሪያ ደረጃ ከደረጃ መለያየት በኋላ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ የሰፈረውን የአውሮፕላን ‹Just Read the Instructions› ላይ በተሳካ ሁኔታ አረፈ።
ስታርሊንክ በምድር ዙሪያ በዝቅተኛ ምህዋር ውስጥ የሚሰሩ የላቁ ሳተላይቶች ህብረ ከዋክብት ነው። እንደ ገጠር እና ሩቅ አካባቢዎች ያሉ አስተማማኝ የኢንተርኔት መሠረተ ልማት የሌላቸው ክልሎችን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ አገልግሎት ለሌላቸው እና ሩቅ አካባቢዎች ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ዝቅተኛ መዘግየት የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ ያለመ ነው።
ይህ ጅምር በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ላቀፈው የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት አስተዋፅኦ ያደርጋል። ግቡ አለም አቀፋዊ ሽፋን መስጠት እና በአለም ዙሪያ ላሉ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የበይነመረብ ግንኙነትን ማሻሻል ነው። ስፔስኤክስ ሽፋንን ለማስፋት እና የስታርሊንክ ኔትወርክን አፈጻጸም ለማሳደግ ተጨማሪ ሳተላይቶችን ማምጠቅ ቀጥሏል።
እነዚህን 22 አዳዲስ ሳተላይቶች በተሳካ ሁኔታ በማሰማራት ስፔስኤክስ እጅግ በጣም ርቀው በሚገኙ የአለም ጥግ ላሉ ሰዎች ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት የማድረስ ተልእኮውን ለማሳካት ተቃርቧል። ኩባንያው የሳተላይት የኢንተርኔት ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ሆኗል, የግንኙነት አማራጮችን በማሻሻል እና የዲጂታል ክፍፍልን በማገናኘት.
ምንጮች:
- SpaceX (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)
- ትርጓሜዎች፡- ስታርሊንክ - ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ዝቅተኛ መዘግየት ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት ላልተገለገሉ እና ከሩቅ አካባቢዎች ለማቅረብ በመሬት ዙሪያ ዝቅተኛ ምህዋር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ እጅግ የላቁ ሳተላይቶች ትልቅ ህብረ ከዋክብት።